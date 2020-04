“Tous les trésors ne sont pas en argent et en or, mon pote!” – HITC

Si sortir avec le capitaine Jack semble mieux que d’être échoué à la maison sans rien faire, voici dans quel ordre regarder Pirates des Caraïbes.

N’oubliez pas le rhum!

Si vous cherchez un marathon pour aider à repousser l’ennui, il y a tellement de grandes séries de films dans lesquelles vous pouvez plonger. Sur les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de gens rassembler des collations et se préparer à regarder des personnages comme Harry Potter, Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit, Star Wars, Transformers, Retour vers le futur, Jurassic Park et plus dans leur intégralité.

Tout dépend du goût, mais si le swashbuckling et Johnny Depp sont plus adaptés au vôtre, une frénésie de Pirates des Caraïbes est définitivement plus séduisante.

Lorsque le premier film – The Curse of the Black Pearl – est sorti pour la première fois en 2003, il est clair qu’un phénomène est né, et il l’a effectivement été.

Sans doute, nous n’avons pas vu de surface de film pirate plus satisfaisante au-delà de cette franchise depuis, c’est pourquoi il vaut toujours la peine d’y revenir de temps en temps.

Dans les circonstances actuelles, il n’y a pas de meilleur moment pour passer la journée à raconter toute l’aventure…

Voici dans quel ordre regarder Pirates des Caraïbes en

Si vous prévoyez de grimper la série de films Pirates des Caraïbes, voici l’ordre de le regarder:

Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl (2003) dir. Gore Verbinski

Pirates des Caraïbes: Dead Man’s Chest (2006) dir. Gore Verbinski

Pirates des Caraïbes: Jusqu’au bout du monde (2007) dir. Gore Verbinski

Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides (2011) dir. Rob Marshall

Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales (2017) dir. Joachim Rønning et Espen Sandberg

Il y a donc cinq films au total, ce qui donne un marathon long mais extrêmement satisfaisant.

Les critiques et le public ont tendance à dire que la série de films a progressivement diminué au fur et à mesure, mais néanmoins, ils ont tous connu un succès important au box-office.

En règle générale, le premier versement est considéré comme le meilleur du lot, mais nous devrions en fait être en désaccord.

Opinion: Dead Man’s Chest est le meilleur opus

Nous sommes désolés, mais nous pouvons expliquer.

Le premier est un film formidable, sans aucun doute. Cependant, le second bénéficie vraiment de se perdre davantage dans la fantaisie.

Bill Nighy est spectaculaire en tant que Davy Jones, et c’est une expérience assez fascinante de s’immerger dans le microverse qu’est le Flying Dutchman. Quant aux autres personnages, nous les connaissons déjà très bien grâce au prédécesseur, nous comprenons donc beaucoup plus leurs motivations et leurs personnalités, ce qui ajoute à la tension, alimentant parfaitement le triangle amoureux et les éléments romantiques.

En ce qui concerne les séquences d’action, l’assaut de Kraken est peut-être le décor le plus impressionnant de toute la franchise et reste absolument à couper le souffle lors des répétitions.

Avec le premier film, nous avons compris que c’était un monde passionnant, mais Dead Man’s Chest prend les éléments les plus extravagants et court avec eux, apportant de nouveaux personnages passionnants tout en consacrant du temps à ceux auxquels nous sommes déjà attachés.

En tant que film d’aventure pour toute la famille, il est tout simplement sublime.

Les marathons Pirates des Caraïbes commencent!

Un certain nombre de publics ont afflué sur Twitter pour annoncer qu’ils se lancent dans des marathons Pirates des Caraïbes. Donc, si vous l’envisagez, vous n’êtes certainement pas seul.

Découvrez une sélection de tweets:

