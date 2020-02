Tout ce que nous avons appris sur les joueurs étrangers en jouant

People Can Fly, le studio derrière le prochain jeu de tir looter Outriders, a été très, très discret sur son précieux projet à l’approche de la sortie. Bien sûr, il y avait des images teaser et une bande-annonce cinématographique épique E3, mais tout cela revenait à beaucoup de théories de ciel bleu sur ce à quoi s’attendre vraiment dans le jeu fini. Maintenant que la presse a enfin pu mettre la main sur le jeu, nous pouvons plonger dans le nouveau titre que les fans de tir en coopération devraient rechercher.

Les joueurs connaissent probablement mieux l’équipage de People Can Fly grâce à leur Bulletstorm “shooter shoot” classique, un FPS de science-fiction complètement déchaîné en 2011 qui donnait la priorité aux tueries élégantes, apportant une sensibilité d’attaque de score effrontée et accessible à une époque surchargée par des tireurs aux tons sépia grimdark. Mis à part la variété considérable de méthodes meurtrières exposées – pensez-y comme un mélange entre la série Tony Hawk et Doom – Bulletstorm possédait un script étonnamment serré, chargé de blagues mais mature qui complétait l’expérience, écrit par le scénariste de bandes dessinées Rick Remender (Classe mortelle, agent de peur). Bien que Bulletstorm persiste comme l’un des classiques les plus tranchants du studio, ils ont également co-développé des titres dans la série Gears of War, y compris Gears of War: Judgment, et travaillé sur l’omniprésent Fortnite d’Epic (en particulier, le PvE Save the World une variante).

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Aperçu de DOOM Eternal – The Doom Slayer a quelques nouveaux jouets

Outriders marque quelque chose d’un retour triomphal pour People Can Fly, étant leur premier action-RPG de tir, leur première nouvelle IP en près d’une décennie et leur première collaboration avec Square Enix. Les heures préliminaires du jeu initient les joueurs au récit de science-fiction unique et sombre, mettant en valeur la construction du monde dans une brillante introduction à la planète sauveur sabotée Enoch. Les joueurs se mettent à la place d’un “outrider”, une sorte de pionnier / pionnier futuriste de la Terre en l’an 2159, dans le cadre d’une mission d’exploration d’une planète prête à servir de nouveau foyer à la race humaine. Une exposition à des anomalies détourne ces plans et tout va rapidement de façon dramatique et y reste.

Qu’est-ce que les Outriders?

Outriders est un RPG d’action de tireur d’élite à 1 à 3 joueurs à la troisième personne, se déroulant dans un monde post-apocalyptique original de science-fiction imprégné d’éléments surnaturels. Les joueurs engagent un large éventail de capacités de recharge surpuissantes avec plus de 100 armes à trouver, modifier et équiper, qui seront toutes nécessaires pour éliminer des dizaines d’ennemis et de boss, en solo ou avec des amis.

Il existe un prologue précis et riche en histoires qui prépare le terrain pour le récit plus large d’Outrider. La Terre a envoyé des vaisseaux spatiaux de colonisation appelés Ark Ships à travers les confins de l’espace, à la recherche d’un nouveau foyer viable pour l’humanité. En touchant la planète inexplorée Enoch, votre équipe met en place un camp de base pour reconnaître les environs, un paysage verdoyant regorgeant de vie, y compris quelques grands quadrupèdes à fourrure menaçants, bien que végétariens. Pendant que vous discutez avec votre équipage et capitaine, tout semble rose, routinier et paisible.

En vérité, ce voyage est plus désespéré qu’il n’y paraît. L’humanité est dos au mur et les options sont limitées. Les hauts gradés insistent sur le fait qu’Enoch fonctionne comme le nouveau berceau de la race humaine en enfer ou dans les hautes eaux, les escrocs rencontrent des masses anormales de goop gris et de tempêtes dangereuses, et la mission est essentiellement plongée dans le chaos. Votre personnage fait face à une rencontre rapprochée avec cette menace extraterrestre mercurielle, et est poussé dans la cryostase pour des raisons de sécurité médicale, mais laissé pris au piège dans cette stase pendant des décennies entières.

L’expérience intense de la réémergence de la cryostase ressemble à un mélange tonal de Fallout, Mad Max et Children of Men. Le nouvel Enoch dans lequel vous vous éveillez est une dystopie anarchique de gangs itinérants, bombardant l’architecture industrielle et la guerre civile. Il semble que la civilisation restante de la Terre ait certainement atterri pour coloniser le paysage après tout … puis a tout foutu dans le processus.

Les Altérés donnent leur pouvoir aux Outriders

La cryostase de votre personnage principal après avoir effleuré les anomalies – une rencontre qui tue et désintègre visiblement les autres – leur a laissé des pouvoirs étranges. Vous n’êtes pas exactement “spécial” à cet égard, cependant, avec divers autres “Altérés” se trouvant sur plusieurs côtés du conflit apparent sur Enoch, tout comme vous. Chaque Altered possède divers pouvoirs qui font plier la réalité à son gré, lui donnant la possibilité d’appeler des coups de foudre, de se téléporter à travers les champs de bataille, de couvrir la peau de pierre ou de jeter le feu, parmi de nombreux autres effets.

Le gameplay des Outriders expliqué

Les rebondissements nuancés mais percutants des outsiders sur le tournage basé sur la couverture se font clairement sentir, même dans les premières heures. Avec le pedigree Gears of War de People Can Fly, le claquage pour couvrir et flanquer entre les moyeux de béton est aussi réactif que vous vous attendez, mais ce n’est pas non plus quelque chose de particulièrement nouveau. C’est plus la façon dont les compétences de classe et les attaques ennemies renversent la tendance ennuyeuse de rester assis et de faire des tirs à la tête.

Mis à part le fait que de nombreux ennemis semblent constamment bousculer les joueurs retranchés, les monstres vaincus lâchent également des explosifs AOE qui empêchent les joueurs d’épouser simplement leur pièce de couverture préférée pendant toute une bataille. Cela signifie toujours avoir à jockey autour de l’environnement et à garder les choses en mouvement, en faisant une pause pour respirer et une légère régénération de la santé.

En parlant de régénération de la santé: ne vous attendez pas à ce que vous pencher derrière la couverture et éviter les dommages vous comblera automatiquement. Les réserves de santé des joueurs se régénèrent jusqu’à un tiers de leur maximum, mais augmenter le reste implique un lien intéressant avec les compétences de combat de votre classe. Par exemple, la classe Trickster propose des attaques vicieuses au corps à corps qui remplissent leur santé en infligeant des dégâts.

Cela crée une boucle de combat extrêmement satisfaisante qui donne la priorité au mouvement, à l’espacement et aux pouvoirs spéciaux. Canard derrière le couvercle, étiquetez quelques ennemis avec un SMG, puis précipitez-vous pour une mort proche pour guérir avant de combattre rapidement pour éviter une attaque explosive ou élémentaire tombée. Les capacités modifiées ont des effets éblouissants qui semblent intéressants parmi les poutres éclatées et le béton, avec des ennemis vaincus laissant des résidus incandescents et des explosions bleu néon surpuissantes se démarquant nettement parmi les usines à moitié détruites.

Classes de personnages dans Outriders

Quatre classes de personnages sont prévues pour le lancement d’Outriders, et nous avons pu jouer avec trois d’entre elles: Pyromancer, Trickster et Devastator. Le pyromancien sert de sorte de classe de DPS à distance ou de lanceur de sorts, les premières constructions donnant la priorité aux projectiles enflammés qui pourraient les positionner idéalement sur la ligne de fond. La classe Trickster est quelque chose comme un voyou ou un assassin, avec un kit qui les aide à se déplacer rapidement sur le champ de bataille et à affecter l’espace et le temps. Les dévastateurs sont une sorte de classe de chars, avec une armure puissante et des capacités de mêlée qui les positionnent en étroite collaboration avec l’ennemi.

Dans une belle tournure, aucune classe n’est confrontée à des restrictions d’armes, ce qui signifie que les Devastators peuvent équiper et utiliser des fusils de sniper avec les meilleurs d’entre eux. Le développement de votre personnage individuel vise à responsabiliser le joueur, et non à lui faire reculer un ensemble de restrictions prédéfinies, et le défi qui en résulte a été réglé pour tenir compte des loups solitaires jouant à travers le contenu de l’histoire avec autant de compétence que des équipes engagées de trois. Cela signifie qu’aucun équipement verrouillé ou contenu de raid dépendant de l’équipe ne sera trouvé dans Outriders.

Quant à la quatrième classe Outriders? Cela reste un mystère, pour l’instant.

Camions et hubs dans Outriders

De grands convois à plusieurs roues, connus dans le jeu sous le nom de “camions”, ont jadis transporté les esquilleurs dans leurs missions d’exploration dans l’inconnu, et ces mêmes véhicules (désormais réaffectés) transporteront des joueurs entre les différentes régions d’Enoch, touchées par la guerre. À aucun moment, vous ne les piloterez vous-même – ce qui signifie aucune navigation de style Mako dans la veine de la série Mass Effect – bien que vous puissiez les personnaliser avec des objets et des gouttes. People Can Fly décrit les trophées de la faune mortelle vaincue qui peuvent être apposés sur le capot du camion, ainsi que la disponibilité de modifications cosmétiques de l’apparence du véhicule comme bon vous semble.

Essentiellement, Outriders évite le monde ouvert plus large de séries comme The Division ou Borderlands, avec des zones de hub sur mesure qui offrent des quêtes principales, des quêtes secondaires et des marchands. Le centre principal que nous avons vu dans notre démo était assez détaillé, un bidonville délabré délabré qui a réellement changé après la fin des quêtes; au début, des membres de gangs blindés pouvaient être trouvés en train de tourmenter des civils près d’une cage d’escalier, mais ils se sont dispersés après avoir éliminé leur chef dans une quête précoce. C’est une petite histoire émergente comme celle-ci qui rend ces zones Outriders potentiellement plus convaincantes que les hubs visuellement occupés mais finalement stagnants de Destiny 2.

Les quêtes secondaires peuvent apparaître comme des marqueurs de point d’exclamation sur la carte HUD limitée, et elles conduisent à des objets, des récompenses et des opportunités de narration supplémentaires.

Niveaux du monde en Outriders

Dans l’un des rebondissements les plus uniques d’Outriders sur le jeu de tir coopératif RPG, un système de niveau mondial transforme une quête commune en un engagement peut-être épique. Essentiellement, lorsque les joueurs réussissent bien dans le jeu, ils débloquent des niveaux de niveau mondial plus élevés, qui peuvent être activés pour augmenter la difficulté globale de l’instance de jeu de l’équipe. Même une quête secondaire dérisoire peut se déplacer, augmentant la force de l’ennemi ou modifiant la configuration ou le type d’ennemi, y compris la façon dont ils engagent chaque bataille. L’hôte dans un jeu contrôle le niveau mondial de la fête, avec des niveaux déverrouillables plus élevés donnant de plus grandes récompenses de butin.

D’une part, le système World Tier est un excellent moyen de rapprocher les joueurs de niveau inférieur rejoignant ceux de niveau supérieur, permettant aux guides de niveau supérieur d’accumuler des récompenses pour emmener leurs amis à travers des quêtes secondaires qu’ils ont déjà accomplies par eux-mêmes. sauve. Les niveaux mondiaux peuvent en fait être inspectés dans les menus et échangés lorsqu’ils sont déverrouillés, mais un seul peut être actif à la fois dans une instance de jeu. C’est une solution plutôt élégante à un problème fréquent rencontré dans la mouture MMO.

Pour faire court: si votre ami est déjà à la fin du jeu, il peut tout de même bénéficier de vous guider dans un contenu antérieur. Cependant, si un niveau mondial semble infranchissable pour l’équipe actuelle, il peut être poussé pour le moment et réessayé plus tard.

Compétences et capacités de l’outrider

L’ensemble des compétences de récupération des Outriders fait la distinction entre une expérience familière et une expérience passionnante. La classe Devastator / tank a une compétence de peau de pierre qui ajoute une protection d’armure supplémentaire, mais ne laissez pas cela vous faire penser qu’ils sont quelque chose comme un gruau de bois. Considérez une autre compétence Devastator précoce qui vous permet de sauter au-dessus de la mêlée, de choisir un ennemi spécifique, puis de le frapper directement pour une finition bruyante. Les compétences du Trickster incluent un poignard de téléportation, qui est à peu près un vieux chapeau pour les classes voyous, mais un autre crée une sphère magique AOE qui inflige un ralentissement dramatique à tous les ennemis pris à l’intérieur, permettant à vos coéquipiers de les retirer facilement alors qu’ils luttent pour se déplacer.

L’éventail des compétences s’étend de la prévisibilité de cette manière, et rend les échanges de coups de feu plus dynamiques que les massacres de foule habituels évidents dans les autres tireurs de pillards. Maintes et maintes fois, l’approche d’Outriders révèle quelque chose d’inhabituel, que ce soit une rencontre de boss surpuissant arrosant l’arène avec des éclairs ou des cyclones enflammés, ou un moment d’histoire conventionnel qui se termine par une balle soudaine dans la tête.

Récit et histoire des Outriders

Certains joueurs peuvent certainement apprécier de distinguer la tradition ésotérique de la série Destiny, mais Outriders est décidément plus direct dans son scénario et ses séquences narratives. Le protagoniste ici est de caractère, sarcastique mais souvent sincère, mêlé à la nouvelle politique présente sur le morceau de civilisation marqué par Enoch. Il existe des options de dialogue qui vous permettent de creuser davantage dans les détails et la trame de fond, ainsi que de mettre en évidence des indices qui font progresser l’histoire plus rapidement, mais sacrifient ce sens du détail une fois choisis.

Pour autant que nous l’avons vu, le script d’Outriders est au niveau considérablement élevé fixé par Bulletstorm avant lui. Le snark aromatisé à la guerre ne se sent jamais extrêmement cynique et tous les acteurs de la voix apportent clairement leur A-game. Les protagonistes féminins et masculins présentent des performances confiantes et engageantes, et le jeu en coopération ne rompt en rien le flux de l’histoire; les joueurs peuvent voir leurs propres cinématiques ad hoc avec leurs propres avatars, avec une belle option de vote pour éviter de devoir revoir les sections que tous les joueurs d’une session ont déjà rencontrées auparavant.

La texture de la construction du monde des Outriders ressemble à un mélange grisant de désespoir fracturé de Mad Max, de mélange de sorcellerie et de fléau urbain de Highlander et du militarisme de science-fiction de Battlestar Galactica. Parmi ces derniers, il y a un certain type de ton qui semble particulièrement pertinent pour la saison 3, où la nouvelle colonisation humaine d’une planète entraîne encore plus de conflits et d’éclatements au sein de la communauté à laquelle la paix était destinée.

Plus: Warhammer Underworlds: Aperçu en ligne – Un jeu de stratégie qui garde les joueurs sur leurs gardes

Outriders est en développement depuis 2016, et il est clair que People Can Fly entre dans le genre de jeu de tir RPG de manière prudente mais dramatique. Enoch est un monde de science-fiction sombre, mortel mais magnifique, le type d’environnement que les joueurs voudront explorer avec soin tout en déchiquetant les ennemis avec leurs capacités surpuissantes. Recherchez sa sortie au cours de la saison des vacances 2020 sur les consoles et PC actuels et de nouvelle génération.

Arrowverse confirme l’emplacement de la ville centrale du flash

A propos de l’auteur

Leonardo Faierman est né à Buenos Aires, a grandi dans le Queens, sur le terrain de jeu où il a planifié la plupart de ses projets. Depuis, il a tracé un chemin irrégulier en tant qu’écrivain, éditeur, podcasteur, créateur de bandes dessinées et surtout mécontent bienveillant à New York.

Sa bande dessinée préférée est Love & Rockets, le film préféré est Mad Max: Fury Road, le jeu vidéo préféré est Guardian Heroes, le livre préféré est The Thief’s Journal de Jean Genet. Au moment d’écrire ces lignes, il est possible que tout ou partie de ces éléments aient changé.

Le 1/5 du podcast de longue date de Leo @BlackComicsChat, 1/2 du podcast d’horreur @TheScreamSquad, monteur de film pour le bulletin mensuel indépendant de science-fiction Narazu, et a généralement des mots partout sur les interwebs, mais ils sont souvent rassemblés sur Twitter à @LeonardoEff – vous pouvez lui crier dessus, si nécessaire.

En savoir plus sur Leo Faierman