Tout ce que nous savons jusqu’à présent! – HITC

Il a déjà été défendu comme l’un des plus gros films de guerre jamais réalisés.

Sam Mendes ‘1917 est un incontournable, mais y a-t-il encore une date de sortie du DVD?

Quelle réussite!

Le cinéaste anglais nous a impressionné à plusieurs reprises dans le passé, après avoir dirigé des artistes comme American Beauty, Road to Perdition, Jarhead et James Bond Skyfall et Spectre.

Pourtant, il a sans doute sculpté son film le plus frappant et ambitieux à ce jour avec le magistral 1917.

Nous racontons deux soldats britanniques – le Cpl Lance. Schofield (George MacKay) et Lance Cpl. Blake (Dean-Charles Chapman) – alors qu’on leur donne la demande apparemment impossible d’informer leurs camarades soldats d’un massacre qui les réclamera tous. Pour transmettre la nouvelle aux soldats, ils doivent risquer leur vie à chaque étape du chemin, traversant le territoire ennemi pour sauver 1600 soldats. Parmi les hommes se trouve le frère de Blake, augmentant encore les enjeux.

La date de sortie du DVD de 1917 a-t-elle été confirmée?

Non, la date de sortie du DVD de 1917 n’a pas encore été confirmée.

Malheureusement, il n’est pas non plus disponible de pré-commande sur Amazon. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que les précommandes de DVD, Blu-ray et 4K soient mises en ligne assez rapidement.

Le film n’est sorti dans les salles britanniques que le vendredi 10 janvier 2020. Donc, il est encore tôt pour toute information concrète.

Nous ne manquerons pas de garder les yeux ouverts pour toute mise à jour. En attendant, parlons des prévisions…

Quand peut-on s’y attendre?

1917 devrait sortir en DVD, Blu-ray et 4K en avril.

Les films ont tendance à sortir quelques mois après leur sortie en salles et 1917 devrait finir de jouer dans les cinémas britanniques début février.

Cependant, en raison de ses nombreuses nominations aux Oscars, nous avons pu le voir rester dans les cinémas plus longtemps que prévu.

Une libération à domicile en avril semble donc beaucoup plus probable qu’une libération fin mars.

1917 pourrait bien être le meilleur film de cette année

C’est notre prédiction pour le prix du meilleur film aux Oscars 2020, et nous ne sommes certainement pas seuls à le penser.

Les nominations dans la catégorie Meilleur film sont:

– 1917

– Parasite

– Jojo Rabbit

– Il était une fois à Hollywood

– Petite femme

– Histoire de mariage

– Ford contre Ferrari

– L’Irlandais

– Joker

Parmi ceux-ci, 1917 semble le plus susceptible de remporter le premier prix. Il est nominé dans une dizaine de catégories au total et a déjà remporté le prix du meilleur film aux PGA (Producers Guild Awards) et du meilleur film (drame) aux Golden Globes.

Il est également en passe de décrocher le meilleur film BAFTA et nous ne pouvons pas le voir s’arrêter là…

