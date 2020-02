Tout ce que nous savons jusqu’à présent – HITC

Cette dernière épopée marque la fin d’une ère pour les fans de Star Wars.

Il a fait des vagues à la fin de 2019, mais les fans attendent maintenant la date de sortie du DVD de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Quel voyage!

1977 a été une grande année pour le cinéma, avec des rencontres rapprochées du troisième type, la fièvre du samedi soir, Eraserhead, Suspiria et plus destinés à devenir des classiques. Cependant, il y a un film qui se démarque: le premier épisode de George Lucas dans la désormais emblématique franchise Star Wars.

C’est là que la saga Skywalker a commencé, la trilogie originale restant l’une des plus appréciées du cinéma. Les préquelles étaient beaucoup plus conflictuelles, mais lorsque J.J. Abrams a ressuscité la série avec The Force Awakens en 2015, elle était monumentale.

Nous l’avons maintenant suivi pendant trois trilogies, et inévitablement, la conclusion exige une lecture répétée…

La date de sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker DVD confirmée?

Actuellement, il n’y a pas de date de sortie de DVD pour Star Wars: The Rise of Skywalker.

Cependant, vous pouvez déjà le pré-commander sur Amazon pour 9,99 £. Il est également disponible à la commande sur Blu-ray (14,99 £), 3D (19,99 £) et 4K (24,99 £).

Nous garderons les yeux ouverts!

Quand peut-on s’y attendre?

Généralement, les films sont sortis sur Blu-ray et DVD trois mois après la sortie en salles.

Être une sortie de blockbuster colossale The Rise of Skywalker reste dans les cinémas et devrait y rester en janvier.

Nous prévoyons qu’il pourrait faire surface sur DVD en avril, mais il est probable qu’une date de sortie sera révélée au cours du mois prochain. Il y a beaucoup à déballer, donc une sortie à domicile serait certainement moins pénible pour le portefeuille!

Le coffret de la saga Skywalker!

Si vous êtes un grand fan, nous ne pouvons pas imaginer que vous pourrez résister à cela…

Amazon vend un “Star Wars: The Skywalker Saga – Limited Edition Complete Box Set” pour 199,99 £. Il contient les neuf films de la saga Skywalker dans un superbe emballage, et oui, ils sont en 4K – alors ils devraient l’être, pour ce prix!

C’est un incontournable pour les fans purs et durs, bien que, comme pour The Rise of Skywalker, aucune date de sortie ne soit encore proposée. Quand cela arrivera, nous ressentirons certainement un marathon de cinéma.

Le verdict sur Star Wars: The Rise of Skywalker

Il est toujours bon de rassembler vos premières réflexions, puis de recommencer à regarder avec un esprit ouvert.

Cependant, votre première expérience du film peut vous permettre de savoir quoi rechercher. Bien sûr, nous reviendrons sur The Rise of Skywalker encore plus curieux.

En ce qui concerne les premières impressions, il semblait que The Last Jedi avait pris beaucoup de risques narratifs qui n’étaient pas conformes à ce que voulait Abrams pour la série quand il l’avait imaginée pour la première fois. Ainsi, les résultats du dernier chapitre semblaient un peu trop éloignés du film précédent. Lorsque le texte d’ouverture a défilé sur l’écran, ce que nous avons lu était choquant.

Le retour de l’empereur s’est senti forcé en raison de la disparition soudaine de Snoke, et ce n’est pas tout. L’expérience globale n’était pas exaltante. C’était plutôt une corvée – pour nous, et certainement pour ceux qui étaient impliqués. Il y avait beaucoup à faire, mais seul le temps nous dira à quel point il a été exécuté efficacement. Passez à la visualisation suivante.

