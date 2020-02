Tout ce qui s’est passé lors de la réunion de la famille Giudice

Après avoir passé plus de quatre ans séparés, la famille Giudice a finalement été réunie et tout le drame a été présenté dans le récent spécial pour Les vraies femmes au foyer du New Jersey. Lors de la finale de la saison 10, Joe Giudice et Teresa Giudice ont largué des bombes majeures. Voici un résumé de tout ce qui s’est passé lors de la réunion de famille Giudice.

Teresa est surtout connue comme la diva renversante des femmes au foyer du New Jersey. La star de télé-réalité est connue pour ne pas avoir réfléchi avant de parler avec ses collègues membres de la distribution. Au cours des saisons précédentes de la franchise à succès, Giudice causerait apparemment des problèmes avec ses camarades de casting et réussirait à éviter toutes les conséquences en jouant stupide. Cependant, en 2013, Joe et Teresa se sont retrouvés en difficulté lorsqu’ils ont été inculpés pour avoir déposé un faux rapport de faillite alors qu’ils tentaient de cacher leur richesse. Joe a également été inculpé d’autres accusations, également inculpé pour avoir omis de produire des déclarations de revenus entre 2004 et 2008. Bien que tous deux aient été reconnus coupables, il semblait à beaucoup que Teresa avait payé un prix élevé et avait été condamnée à 15 mois de prison. Alors qu’elle était derrière les barreaux, sa mère et son père sont tous deux tombés malades et elle a finalement perdu sa mère peu de temps après sa libération.

La finale de la saison de The Real Housewives of New Jersey a été diffusée mercredi et Bravo a décidé de traiter l’épisode un peu différemment alors qu’ils divisaient la série en deux. La moitié du début a résumé le reste des histoires de la femme au foyer, dont Danielle Staub a dit la vérité pour une fois. Alors que la seconde moitié a été consacrée à l’équipe de tournage qui a suivi Teresa et ses filles en Italie pour retrouver Joe après sa sortie de prison. La réunion de la famille Giudice n’a pas laissé un œil sec en vue car après quatre ans, il a finalement pu embrasser ses filles.

Joe a activement essayé tout au long du segment de flirter avec Teresa qui ne semblait pas intéressée. Il a dit aux caméras qu’il voulait toujours arranger les choses avec sa femme et a supposé qu’elle voulait aussi essayer de régler leur relation. La famille s’est rendue sur la côte amalfitaine où elle a pris des photos et s’est reconnectée. Lors d’un dîner en famille autour de pâtes faites maison, la fille a pleuré, ce qui a amené Joe à s’excuser auprès de ses filles en disant qu’il était vraiment désolé de leur avoir fait du mal.

Les fans ont été émus par les retrouvailles mais n’ont pas non plus oublié les crimes que la star de télé-réalité a commis. Bien que ses filles ne puissent pas le voir tous les jours, il est encore un peu plus que d’être séparé par un morceau de verre en prison. Globalement, Joe semblait heureux et en bonne santé et vivait sa meilleure vie possible et il semble que Teresa soit heureuse de sa décision de quitter Joe également.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey les mercredis aériens à 20 h HNE sur Bravo.

