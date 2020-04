Tout ce qu’ils voulaient, c’était passer une nuit tranquille. Nouvelle bande-annonce pour «Les tourtereaux»

Après être passée de Paramount à Netflix, la plateforme de streaming a révélé que la comédie romantique réalisée par Michael Showalter, ‘Les tourtereauxaura sa première vendredi prochain, le 22 mai. Parallèlement à l’annonce de sa date de sortie, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce disponible ci-dessous.

En ce qui concerne leur histoire, Kumail NanjianiyIssa Rae dépeint un couple sur le point de se séparer qui se retrouve involontairement empêtré dans un meurtre étrange, amusant et mystérieux. Alors qu’ils se rapprochent de la suppression de leurs noms et de la résolution du cas, ils doivent comprendre comment eux et leur relation peuvent survivre cette nuit-là.

Réalisés par le Showalter susmentionné (“ La grande maladie de l’amour ”) à partir d’un scénario d’Aaron Abrams et Brendan Gall, ils complètent le casting du film Paul Sparks, Anna Camp, Kyle Bornheimer, Kenneth Kynt Bryan, Joe ChrestyMoses Storm. De leur côté, Tom Lassally, Oly Obst, Todd Shulman, Jordana Mollicky, Martin Gero en sont les producteurs, comme Nanjiani, Rae et Showalter en tant que producteurs exécutifs.

Le film devait sortir dans les salles aux États-Unis le 3 avril par Paramount, bien qu’il ait été annulé en raison de la pandémie avec “ A Quiet Place 2 ” et “ Blue Story ”. Ce sera le deuxième film du studio à atteindre Netflix après la même chose en 2018 avec “ The Cloverfield Paradox ”.

