Tout le monde a joué, mais un seul a gagné: affiche et bande-annonce de «McMillions»

HBO a publié la bande-annonce et l’affiche officielles de «McMillions», une série non-fiction de six chapitres autour de “l’amour célèbre” du monopole de McDonald qui a été conçu par un ancien flic nommé Jerry Jacobson en 1989.

Un ancien flic, une société d’impression et de marketing, un étrange groupe de complices et environ 24 millions de dollars composent son intrigue. Le Jacobson susmentionné était responsable de la sécurité chez Simon Marketing, l’agence embauchée par McDonald’s pour produire et superviser l’impression et la distribution des lettres de son monopole.

Sa tâche était précisément de veiller à ce que le fonctionnement de ce programme promotionnel se déroule en toute sécurité et de prévenir les modifications ou les fraudes … Mais Jacobson a fait le contraire: il a fraudé McDonald’s et, en secret, a modifié le fonctionnement de son monopole pour faire d’énormes sommes d’argent aux personnes de votre choix.

L’opération de Jacobson était en fait très simple: saisir clandestinement les lettres clés du Monopole, dont il y a à peine quatre comptées et permettre de prendre les grands prix en espèces, et de le donner à quelqu’un pour réclamer l’argent en prenant soin que tout soit donné afin qu’il ne soulève pas de soupçons.

James Lee Hernandez et Brian Lazarte écrivent et réalisent cette série non-fiction de six épisodes, dont la première sortira sur HBO le 3 février 2020 et qui est soutenue par Mark Wahlberg et Stephen Levinson (‘The squito ‘,’ Ballers ‘) en tant que producteurs exécutifs.

