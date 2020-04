Toutes les saga Star Wars et Prime Video pour mai 2020

CommuniquésMai 2020Prime Video Skywalker Saga

La Force sera avec vous … via Amazon Prime Video.

Voulez-vous profiter de la quarantaine pour voyager dans une galaxie très loin? Eh bien, un catalogue de streaming est sur le point de réaliser vos rêves. Entre les premières de Amazon Prime Video pour mai 2020, les neuf films du Skywalker Saga de l’univers Star Wars.

C’est vrai, à partir du 1er mai prochain, les abonnés de ce serveur de vidéo à la demande pourront voir l’intégralité de la saga principale de Star Wars, de Épisode I: La menace fantôme jusqu’au Épisode IX: Skywalker’s Rise (y compris évidemment la trilogie originale). Et si cela ne suffisait pas, Rogue One: une histoire de Star Wars complète la célèbre sélection intergalactique.

En plus de la saga Skywalker, en mai, Amazon Prime Video lancera un contenu original d’ici mai 2020; parmi eux, la série comique de science-fiction Téléchargez.

À travers la galerie suivante, découvrez toutes les premières prévues par la populaire plateforme de streaming pour le mois à venir.

Télécharger (05/01/2020)



Créée par Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), cette nouvelle série d’Amazon Original se déroule dans un avenir où les humains ont la possibilité de “ télécharger ” leur conscience dans un monde virtuel pour réaliser la vie après la mort de leur choix. Quand Nathan meurt, il rencontre Nora dans cette version du paradis.

Star Wars: Épisode I – La menace fantôme (05/01/2020)



Deux Jedi échappent à un blocus hostile pour trouver des alliés. En marchant, ils découvrent un enfant qui peut rééquilibrer la Force, tandis que les Sith refont surface pour retrouver leur ancienne gloire.

Star Wars: Episode II – L’attaque des clones (05/01/2020)



Dix ans après leur première rencontre, Anakin Skywalker entame une romance interdite avec Padmé Amidala. Pendant ce temps, Obi-Wan Kenobi enquête sur une tentative d’assassinat du sénateur et découvre une armée secrète de clones, créée pour les Jedi.

Star Wars: Épisode III – La vengeance des Sith (05/01/2020)



Trois ans après la guerre des clones, les Jedi sauvent Palpatine du comte Dooku. Alors qu’Obi-Wan poursuit une nouvelle menace, Anakin agit comme un agent double entre le Conseil Jedi et Palpatine, et est entraîné dans un plan sinistre pour gouverner la galaxie.

Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir (05/01/2020)



Luke Skywalker s’associe à un Jedi, un pilote arrogant, un Wookiee et deux droïdes pour sauver la Galaxie de l’étoile de la mort, la station de bataille dévastatrice de l’Empire Galactique, alors qu’il tente de sauver la princesse Leia du mystérieux Dark Vador.

Star Wars: Episode V – L’Empire contre-attaque (05/01/2020)



Après que les rebelles ont été brutalement vaincus par l’Empire, Luke Skywalker commence l’entraînement Jedi avec Yoda, tandis que ses amis sont pourchassés par Dark Vader et un chasseur de primes nommé Boba Fett à travers la galaxie.

Star Wars: Episode VI – Le retour des Jedi (05/01/2020)



Après une mission audacieuse pour sauver Han Solo de Jabba le Hutt, les rebelles sont envoyés à Endor pour détruire la deuxième étoile de la mort. Pendant ce temps, Luke a du mal à aider Dark Vador à retourner du bon côté de la Force sans tomber dans le piège de l’empereur.

Star Wars: Épisode VII – Le réveil de la force (05/01/2020)



Trois décennies après la défaite de l’Empire, une nouvelle menace appelée le Premier Ordre surgit. Finn, un stormtrooper déserteur, et Rey, un collecteur de ferraille, sont aspirés dans la Résistance à la recherche du Luke Skywalker disparu.

Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi (05/01/2020)



Rey développe ses nouvelles compétences sous la direction de Luke Skywalker, qui n’est pas perturbé par l’intensité de ses pouvoirs. Pendant ce temps, la Résistance se prépare à la bataille contre le Premier Ordre.

Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker (05/01/2020)



Les membres survivants de la Résistance affrontent à nouveau le Premier Ordre et le conflit légendaire entre les Jedi et les Sith pour mettre fin à la saga Skywalker.

Rogue One: une histoire de Star Wars (05/01/2020)



La fille d’un scientifique impérial rejoint l’Alliance rebelle dans un geste risqué pour voler les plans de l’étoile de la mort.

Maléfique: propriétaire de Evil (05/01/2020)



Cinq ans après la mort du roi Stefan, Aurora a été la reine tandis que Maléfique a agi comme son protecteur et son gardien. Cependant, les forces extérieures considèrent toujours Maléfique comme un danger et sont prêtes à faire la guerre si nécessaire.

Battlestar Galactica, saisons 1-4 (05/01/2020)



Cette série passionnante nous ramène à Edward James Olmos (Blade Runner) en tant que capitaine du Battlestar Galactica, à la recherche de la mystérieuse colonie promise afin de sauver l’humanité. Pendant ce temps, la course de robots Cylons traque l’équipage.

300: La naissance d’un empire (05/03/2020)



La suite du film acclamé «300» suit l’histoire de la reine Gorgo et du général athénien Thémistocle, qui devront faire face à la menace perse aux mains de Xerxès et Artemisia.

Ready Player One: le jeu commence (05/07/2020)



Réalisé par Steven Spielberg, ce film se déroule en 2045, lorsque la population est immergée dans le monde virtuel d’OASIS, car ils la préfèrent devant la sombre nature de la vie réelle.

Rampage: dévastation (05/09/2020)



Les combats de monstres géants arrivent à Rampage, un film d’aventure plein d’action de Dwayne Johnson, basé sur l’ancien jeu vidéo du même nom.

United (05/10/2020)



Unidos (Onward) raconte l’histoire de deux frères elfes, Ian et Barley, qui recherchent la clé derrière un sort qui les fera ramener leur père pendant une journée. Un film étonnant et amusant que toute la famille peut apprécier.

Il aurait existé (05/10/2020)



Une histoire d’amour et un voyage dans le temps avec Ana Serradilla et Christopher von Uckerman. Et si votre “moi” du futur vous rendait visite et vous donnait des conseils de vie? Voulez-vous l’écouter?

Jack & Jill (05/10/2020)



Comment ne pas aimer les frères? Surtout si ce sont des jumeaux. Cette comédie d’Adam Sandler apporte une nouvelle définition de la sœur en difficulté, qui apporte le chaos dans sa vie.

Guadalupe Reyes (16/05/2020)



Ce film raconte l’histoire de deux amis de toujours qui se retrouvent après 10 ans et décident de tester la tolérance de leur foie et leur amitié pendant la période des fêtes.

Retrouvailles, saison 2 (22/05/2020)



Après la première saison réussie, la suite de ce mystère arrive, désormais dirigée par Janelle Monae, qui cherchera à déchiffrer ce qui s’est passé avec le groupe Geist, en plus d’essayer de savoir qui elle est et pourquoi elle ne se souvient de rien.

Soirée de jeu (23/05/2020)



Avec Rachel McAdams et Jason Bateman, le film suit un couple qui aime la nuit du jeu de société, qui fera face à une soirée beaucoup plus folle que ce à quoi ils s’attendaient tous les deux, lorsque leur jeu devient un mystère réel et dangereux.