Toy Story 3: 10 choses que vous ne saviez pas sur Stretch

La franchise Toy Story est un pilier en matière de films Pixar classiques et révolutionnaires. Chaque génération de fans trouve de nouvelles raisons passionnantes d’aimer une franchise qui a diverti des générations de fans. Avec la distribution originale de jouets qui a attiré tant d’attention pendant tant d’années, il est remarquable que de nouveaux personnages puissent même être introduits dans la franchise sans sortir certains vieux favoris des fans.

Cependant, la franchise Toy Story a fait un point pour garder le spectacle frais en apportant quelques nouveaux jouets à chaque film tout en conservant les personnages plus anciens les plus populaires. Les réactions des fans à ces nouveaux personnages ont été positives car ils ont été parfaitement accueillis dans la famille Toy Story.

10 Stretch est exprimé par Whoopi Goldberg

Les enfants qui grandissent dans les années 1990 connaissent Whoopi Goldberg pour une partie de son travail de voix off ainsi que certains de ses films adaptés aux enfants en direct, mais comme pour la nouvelle génération, Whoopi Goldberg est fondamentalement une figure inconnue, à moins qu’ils n’aient entendu certains de son commentaire politique sur The View.

Donc, quand Whoopi Goldberg a été amenée à faire la voix de Stretch dans Toy Story 3, c’était la première fois depuis longtemps que ses compétences de comédienne et d’actrice étaient exposées pour le monde entier.

9 Stretch a un côté sombre

Lorsque Stretch est introduit pour la première fois dans Toy Story 3, elle semblait être un personnage adorable et amical qui voulait juste s’amuser. Cependant, à mesure que le film progressait, les fans ont pu voir un côté d’elle qui était en sommeil.

Stretch était le garant de Lotso et lorsque Woody et ses amis se sont opposés à Lotso, c’est Stretch qui a été chargé de les capturer. Les attraper avec ses tentacules avant de les jeter chacun dans une cellule. Son attitude amicale et accueillante n’était plus, alors qu’elle exécutait avec plaisir l’acte impitoyable que Lotso lui avait donné.

8 Stretch a été horrifié par Lotso

Au fond, Lotso avait encore du bon en lui mais après avoir été abandonné par son propriétaire, il était caché si loin qu’il ne pouvait tout simplement pas être récupéré. Cet endroit en lui qui était auparavant rempli d’espoir a plutôt été remplacé par de la rage.

Une rage dont Stretch et les autres jouets étaient horrifiés. Lorsque Woody rappelle à Lotso son ancien propriétaire, les deux se livrent à une dispute acharnée qui fait que Stretch se recroqueville vers l’extérieur car elle craignait que ce désaccord ne fasse ressortir le vilain côté vicieux de Lotso qu’elle ne connaissait que trop bien.

7 Stretch Homage dans Toy Story 4

Étant l’un des nouveaux personnages les plus remarquables de Toy Story 3, il n’est pas surprenant que les créateurs de Toy Story 4 voudraient montrer un peu d’amour à la pieuvre violette fougueuse de Sunnyside Daycare. D’autant plus qu’il y a eu tant d’autres œufs de Pâques cachés qui ont fait référence à des personnages passés dans chaque film.

Pendant la scène du carnaval qui représente la grande roue et d’autres manèges de carnaval, un tour de poulpe violet géant peut être vu à droite de l’écran. C’était censé être un hommage à Stretch.

6 Stretch And Shenzi’s Voice Actress

Stretch n’est pas la première voix off de Whoopi Goldberg. Whoopi a une longue histoire de travail de voix off pour les personnages de Disney.

Alors que certains de ses rôles vocaux sont apparus dans diverses petites productions mettant en vedette des personnages moins notables, Whoopi restera toujours dans les mémoires comme la voix de Shenzi, le chef vicieux du pack d’hyènes qui a fait les enchères de l’usurpatrice Scar dans le roi lion d’origine. C’était la première voix off de Whoopi. Les autres personnages qu’elle a exprimés sont Lama dans Elena of Avalor et Edwina Badger dans Bear in the Big Blue House.

Lettre de 5 endroits extensibles dans le sac de Bonnie

Beaucoup d’anciens hommes de main de Lotso à la garderie Sunnyside ne suivaient que les ordres d’un ours étreignant psychopathique dérangé parce qu’ils craignaient les répercussions s’ils ne le faisaient pas. Avec la disparition de Lotso, les jouets de Sunnyside pourraient enfin se concentrer sur le plaisir d’être eux-mêmes sans la menace constante de violence pour désobéissance.

Dans une scène d’après-crédit dans Toy Story 3, Bonnie place son sac à dos dans le rack de sa garderie, peu de temps après Stretch est vue se faufiler derrière une boîte à lunch pour placer une lettre de Ken à Buzz et Woody sur la façon dont l’environnement à la garderie s’est amélioré .

4 Stretch est basé sur une ligne de jouets des années 1980

Pour les fans de Toy Story qui ont grandi dans les années 1980, les mots Wacky Wall Walkers pourraient sonner la cloche. Pour les enfants vivant dans les temps modernes, ces créatures collantes seraient considérées comme les prédécesseurs de la boue, car elles se présentaient sous la forme de différentes créatures et lorsqu’elles étaient jetées contre un mur, elles collaient momentanément avant de glisser sur le mur.

Étonnamment, Stretch est basé sur ces jouets exacts. Ce qui, quand on y pense, est parfaitement logique par la façon dont elle a descendu les murs et les puits de ventilation dans Toy Story 3.

3 ventilateurs Mistook Stretch pour un homme

Lorsque l’art conceptuel a été publié pour la première fois pour Toy Story 3, de nombreux fans se sont trompés ou ont supposé que Stretch était une pieuvre masculine. Même lorsque Whoopi Goldberg a été choisi comme voix, les fans ne savaient toujours pas si le personnage allait être du même sexe que l’actrice vocale.

Bien que peu de temps avant la sortie du film en 2010, Pixar a clarifié le sexe de Stretch quand ils ont annoncé sur leur site Web que Stretch était en effet une femme. Dans les bandes dessinées de Toy Story, cette “ controverse ” a été transformée en une histoire où Stretch a essayé de paraître plus féminine.

Le passe-temps préféré de 2 Stretch

Lorsque le premier Toy Story est sorti en 1995, aucun des jouets ne présentait d’intérêt extérieur autre que le simple fait de vouloir jouer avec des jouets pour enfants. C’était leur seul objectif dans la vie et sans ce peu de plaisir, ils deviendraient amers et plein de ressentiment.

Trixie a éprouvé ces sentiments de mécontentement quand Bonnie ne jouerait jamais avec elle comme un dinosaure. Cependant, au cours des deux derniers films, Trixie et Rex ont montré qu’ils aiment jouer en ligne aux MMO et Stretch aime jouer à des jeux de cartes avec ses amis.

1 Stretch Can’t Dance

Voyant que les vraies pieuvres peuvent pirouettes comme des ballerines de l’eau, c’était un peu choquant quand dans les bandes dessinées Toy Story, les jouets organisaient un concours de danse, ce qui faisait que Stretch se cachait de peur de se moquer de ne pas pouvoir danser.

Tout en essayant de se cacher chez Bonnie jusqu’à la fin du concours de danse, Hamm la trouve et en apprenant qu’elle ne peut pas danser, enseignez-la, afin qu’elle puisse participer au concours de danse. Cet exemple de gentillesse de Hamm a donné à Stretch la confiance nécessaire pour aider d’autres jouets dans le besoin.

