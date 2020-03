Toy Story 3: 10 choses que vous ne saviez pas sur Trixie

La franchise Toy Story s’étend maintenant sur trois décennies. Apparu pour la première fois sur grand écran en 1995, lorsque Pixar était encore une entreprise naissante essayant de trouver son audience sur le marché. Toy Story a capturé l’imagination des enfants et des parents, faisant de Pixar un nom familier. En tant que l’une des séries de films d’animation 3D les plus populaires, Toy Story vient de terminer son 4ème épisode, attirant une nouvelle génération de fans et leur présentant une animation qui, à l’époque de son film original, était révolutionnaire.

CONNEXES: Les personnages principaux de Poudlard Maisons de Toy Story

Alors que de nombreux fans plus âgés sont habitués à la distribution originale de jouets, Toy Story 3 a présenté quelques nouveaux personnages qui sont rapidement devenus les favoris des fans. Découvrons l’un de ces nouveaux personnages, Trixie, et découvrons ce qui la rend si spéciale.

10 Trixie a écrit Bonnie sur son pied

Avec son introduction dans le troisième épisode de la franchise, personne ne sait depuis combien de temps Trixie est le jouet de Bonnie. D’après l’apparence de la peinture qui se dépose sur ses cornes, cela devait être pendant la majeure partie de la vie de Bonnie.

Elle ne doit pas non plus être un jouet à main levée, car si les fans regardent de près son pied gauche, ils remarqueront le nom de Bonnie dessus, indiquant qui était son propriétaire d’origine. Elle partage cette similitude avec Buzz Lightyear et Woody qui ont le nom Andy en bas de leurs pieds droits.

9 Trixie ressemble à Dim de la vie d’un insecte

Étant donné que A Bug’s Life et Toy Story sont réalisés par la même société, il n’est pas surprenant de voir un contenu croisé entre les deux films. En fait, de nombreux personnages de A Bug’s Life peuvent être vus comme des jouets à l’arrière-plan d’Al’s Toy Barn dans Toy Story 2.

Dim, le scarabée rhinocéros enfantin a un lien spécial avec Trixie de Toy Story 3, en ce que Trixie est presque une réplique de lui. Pixar a utilisé le même modèle avec lequel ils ont créé Dim et l’a utilisé sur Trixie, à l’exception de ses jambes moyennes.

8 jeux vidéo Trixie Loves

Lorsque Bonnie n’oblige pas Trixie à boire du thé lors de fêtes de thé imaginaires, elle peut laisser échapper une partie de son agressivité des dinosaures en jouant à des jeux en ligne massivement multijoueurs avec d’autres jouets qu’elle rencontre en jouant.

CONNEXES: 10 citations les plus mémorables des films Toy Story

Trixie a même trouvé un esprit et un joueur apparentés dans son compagnon dinosaure Rex. Dès le moment où ils se sont rencontrés, ils ont partagé un lien qui va au-delà d’eux étant les deux seuls dinosaures du casting principal. Les deux aiment passer leur temps seuls en ligne, tuant des orques et des gobelins pour des points de compétence.

7 Trixie allait à l’origine faire partie du gang de Lotso

Lorsque Toy Story 3 a été étoffé, l’art conceptuel a été conçu pour être un guide visuel de l’apparence attendue des nouveaux personnages dans le film. Pour certains de ces premiers dessins conceptuels, Trixie n’est pas le jouet de Bonnie mais plutôt une partie de la bande de jouets mécontents de Lotso.

On ne dit jamais si Trixie était censé être un méchant réel, car certains membres du gang de Lotso n’étaient pas mauvais, juste malavisés. Pour les fans, il serait difficile d’imaginer Trixie être une sorte de méchant avec sa disposition pétillante.

6 Trixie et Mabel Pines ont la même actrice vocale

Lorsque les fans écoutent la voix de leurs personnages préférés dans les dessins animés, ils trouvent souvent une similitude avec d’autres personnages, peut-être même dans le monde de ce dessin animé particulier. Ainsi, lorsque les fans ont entendu Mabel Pines pour la première fois à Disney’s Gravity Falls, beaucoup de leurs esprits sont revenus à Toy Story 3 et Trixie.

Les deux personnages partagent la même actrice vocale, Kristen Schaal. En fait, Trixie était en fait le tout premier personnage de Disney que Schaal a exprimé. 10 ans plus tard, Schaal a un curriculum vitae plein de films et de séries Disney familiers à son actif.

5 Rex et Trixie font peut-être partie de la même gamme de jouets

La connexion de Rex et Trixie est plus que leurs racines de dinosaures. Les deux ont noué une amitié étroite autour des jeux en ligne, car ils sont l’un des rares jouets qui ont des intérêts qui vont au-delà du jeu. Une autre connexion pourrait être qu’ils proviennent de la même ligne de jouets.

CONNEXES: 15 blagues pour adultes cachées dans des films Toy Story

Trixie est un vieux dinosaure à en juger par la peinture provenant de parties spécifiques de son corps. Bien que Rex date d’au moins 1995. Donc, il ne serait pas choquant de découvrir qu’ils font tous deux partie d’une série de jouets pour dinosaures qui remontent aux années 1990.

4 Trixie joue le protagoniste principal

Dans le spécial Toy Story Christmas, Toy Story That Time Forgot, Trixie se retrouve comme le principal protagoniste. Lorsque Bonnie emmène Trixie à un rendez-vous avec un ami, elle rencontre un autre dinosaure nommé Reptillus Maximus. Voyant comment il est joué avec son propriétaire, Trixie commence à souhaiter que Bonnie la traite comme un dinosaure.

Cependant, après avoir appris la vraie nature mauvaise de Reptillus, elle le bat, sauvant finalement ses amis. Au cours de son aventure, elle apprend à accepter qu’elle n’est pas un dinosaure mais un jouet. Un jouet reconnaissant, cependant, Bonnie joue avec elle.

3 Trixie et Buttercup ont été les premiers jouets de Bonnie à accueillir Woody

Woody a eu du mal à accepter qu’Andy n’ait plus besoin de lui. Ses tentatives pour retourner à la maison d’Andy de la garderie Sunnyside sont la façon dont il a rencontré Bonnie, qui l’a trouvé et l’a ramené à la maison. À son arrivée chez elle, Woody fait la connaissance de Trixie et Buttercup, qui sont régulièrement obligés de jouer au thé avec Bonnie tous les jours.

Ils essaient de le convaincre que la vie n’est pas si mauvaise avec Bonnie et qu’il a maintenant une nouvelle maison avec quelqu’un qui jouera avec lui tous les jours mais toujours dans le déni, il refuse d’abord leur offre.

2 Le personnage de Trixie a été évoqué dans le film original

Les fans pourraient remarquer que de nombreux personnages des films sont fournis dans un ensemble ou ont une sorte de partenaire auquel ils peuvent se rapporter. Deux exceptions étant Buzz Lightyear et Rex. Cependant, pendant le film original, Rex fait un commentaire inhabituel qu’il espère que le prochain jouet qu’Andy obtiendra sera un dinosaure.

CONNEXES: 25 erreurs de film Toy Story qui ont glissé par les éditeurs

Avance rapide de 15 ans et il a finalement réalisé son souhait lorsque Trixie est présenté dans Toy Story 3. Bien que ses mots aient pu être un commentaire innocent, ils auraient également pu être un indice de ce que les créateurs de Toy Story avaient prévu.

1 Trixie a un petit ami en ligne

Depuis Toy Story 3, les fans se demandent qui est Velocistar237. Alors que Trixie détermine la distance entre Bonnie et la maison d’Andy, elle reçoit un message instantané de Velocistar237. Le message demande “U là-bas? J’en ai fait 2 la Forteresse Noire !!”. Lorsqu’on lui demande qui c’est, Trixie essaie rapidement de changer de sujet, disant que ce n’est qu’un dinosaure dans la rue.

Cependant, elle a clairement l’air embarrassée par la situation, laissant entendre que ce dinosaure pourrait être quelqu’un pour lequel elle a des sentiments, au lieu d’un autre joueur en ligne de l’autre côté de la rue.

SUIVANT: Riverdale: chaque personnage principal, classé par niveau d’angoisse chez les adolescents

Prochain

Game Of Thrones: 10 personnes avec lesquelles Arya aurait dû être (autre que Gendry)



A propos de l’auteur

Brett Hoover est diplômé de la Texas Tech University et auteur de la série de livres pour enfants The Doodleburghs. Il est rédacteur indépendant pour ..

En savoir plus sur Brett Hoover