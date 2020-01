Toy Story 3 IRL Fan Film recrée tout le film en stop motion

Deux frères, Morgan et Mason McGrew, ont publié un remake complet en stop-motion de coup par coup de Toy Story 3 sur Youtube. Les McGrews ont taquiné le projet l’été dernier lorsqu’ils ont sorti une bande-annonce pour la fonctionnalité méticuleusement recréée, entièrement tournée sur iPhone. Le projet, officiellement appelé Toy Story 3 In Real Life, Il a peut-être fallu huit ans aux frères pour terminer, mais des efforts supplémentaires sont visibles dans chaque image du film fini incroyablement détaillé.

Lorsque Morgan et Mason ont décidé de recréer Toy Story 3 de Pixar en 2011, ils savaient que pour le retirer de manière convaincante, ils auraient besoin d’un emplacement à utiliser pour la chambre d’Andy. Décidant de ne pas utiliser d’effets numériques (ou d’un écran vert), les frères n’avaient plus qu’une seule option viable: construire une réplique grandeur nature de la chambre dans les moindres détails. Il a fallu deux ans aux frères pour terminer la chambre, mais les résultats finaux sont tout simplement remarquables. Les planchers de bois franc, les moulures blanc brillant autour des fenêtres et même le papier peint étoilé bleu clair ont tous été recréés avec amour. Ils ont même réussi à faire une réplique du tableau blanc d’Andy, jusqu’aux dates encerclées sur son calendrier dessiné à la main.

Flash-forward huit ans, une tonne de jouets et des centaines de plans recréés plus tard, pour trouver Toy Story 3 In Real Life sur YouTube, où il a déjà attiré un demi-million de vues. Le film fini est un formidable exemple de dévouement et sert de lettre d’amour à Toy Story 3. Morgan et Mason ont utilisé l’audio du film original, préservant la distribution vocale emblématique de Toy Story, et même si la bouche de la plupart des personnages ne ‘t move, leurs expressions changent pour correspondre à leurs humeurs grâce à l’utilisation de l’argile. Beaucoup de jouets présentés dans le remake sont achetés en magasin, mais certains d’entre eux ont dû être créés à partir de zéro pour correspondre exactement au film.

“Toy Story 3 signifie le monde pour nous, donc c’était génial de passer du temps à le traduire dans la vraie vie”, a déclaré Morgan à ABC News en 2015. Le calendrier de production de huit ans est plus évident dans quelques-uns des Andy du remake. scènes en raison de l’utilisation d’acteurs humains, y compris les frères eux-mêmes. Le long calendrier de production n’a pas du tout dérangé les cinéastes. “Oui, cela ressemble à une quantité de temps monumentale, mais nous avons apprécié chaque minute”, a déclaré Morgan.

Toy Story 3 dans la vraie vieLa séquence la plus impressionnante se produit vers la fin du film, lorsque les jouets de héros sont tous jetés dans un incinérateur. Le remake capture toute l’émotion et l’horreur de la séquence en utilisant uniquement du papier déchiqueté, un éclairage intelligent et des effets parfaitement synchronisés. La partie la plus étonnante de l’histoire est peut-être que le film est disponible sur YouTube. Après avoir consacré huit ans de leur vie au projet, cela aurait été une tragédie pour eux de ne pas pouvoir le partager avec le monde. Heureusement, leur passion pour le matériel source et leur attention obsessionnelle aux détails ont convaincu les dirigeants de The Walt Disney Company d’approuver officiellement la sortie du remake, garantissant que la publication ne sera pas supprimée du service en raison de problèmes de revendication de droit d’auteur.

