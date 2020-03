Trailer To Insecure Showrunner / EP Prentice Penny Feature Directorbut “Uncorked” pour Netflix – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce et l’affiche de son prochain film dramatique, Débouché, Écrit et réalisé par Prentice Penny (Insecure) dans son premier long métrage de réalisateur. Le film sera diffusé dans le monde entier le 27 mars 2020.

Avec Mamoudou Athie (Patti Cake $, The Front Runner),Niecy Nash (Griffes), et Courtney B. Vance (Ben est de retour), Uncorked est une histoire père / fils sur l’amour, le sacrifice et le fait de suivre votre cœur et est vaguement basée sur l’histoire familiale de Penny. Également coulés dans le film sont Matt McGorry, Sasha Compere, Gil Ozeri, Kelly Jenrette, Bernard David Jones, et Meera Rohit Kumbhani.

Alimenté par son amour pour le vin, Elijah s’inscrit à un cours pour devenir un maître sommelier, une désignation d’élite donnée uniquement à une poignée qui est capable de passer son examen notoirement difficile. C’est un rêve qui bouleverse les attentes de son père, Louis (Courtney B. Vance), qui insiste pour qu’Elijah prenne le contrôle du populaire barbecue de Memphis, transmis de père en fils depuis sa création. Elijah lutte avec les exigences de l’école et une nouvelle relation, tandis que Louis se débat avec les sentiments de son fils rejetant l’entreprise familiale jusqu’à ce qu’une tragédie les oblige à ralentir les choses. Uncorked est un drame hilarant et touchant sur un père et son fils qui doivent enfin apprendre à s’écouter.

«Il est rare que les Noirs puissent raconter une histoire père-fils sans que l’absence du père ne serve de catalyseur à l’histoire. Cela n’a jamais été mon expérience et je pense qu’il est plus important que jamais que l’art reflète notre humanité et qui nous sommes en tant que gens ordinaires, plutôt que d’être simplement défini par la couleur de notre peau ou le traumatisme qui nous est arrivé. Je suis extrêmement reconnaissant à Netflix et à toute notre équipe de production d’avoir non seulement compris cette vision, mais aussi de l’avoir soutenue sans réserve. Pouvoir raconter cette histoire, inspirée par la relation que j’ai avec mon propre père, est passionnant pour tant de raisons; et d’avoir des acteurs comme Mamoudou, Courtney et Niecy, chacun talentueux au-delà de la mesure, à bord pour donner vie à cette histoire avec moi est au-delà de mes rêves les plus fous pour ce projet, “ déclara Penny.

Penny et Datari Turner produit le film aux côtés Chris Pollack de Forge Media, Jason Michael Berman de Mandalay Pictures, et Jill Ahrens, Ryan Ahrens et Ben Renzo d’Argent Pictures. Veronica Nickel exécutif produit avec Mandalay Patrick Raymond, tandis que Jamie Moore et Will Raynor servir de coproducteurs. Un quatuor d’athlètes est également impliqué dans Uncorked, Drew Brees, Tony Parker, Michael Finley et Derrick Brooks a servi de co-producteurs exécutifs sur le projet.

