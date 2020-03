Trailer To Sundance Audience Award-Winner Crip Camp: A Disability Revolution – Blackfilm

Netflix a publié la bande-annonce de Crip Camp, Le long métrage documentaire qui a ouvert le Festival du film de Sundance cette année et a remporté le prix du public.

Netflix le diffusera lors du lancement le 25 mars et il aura également une course de qualification pour les prix de théâtre à Los Angeles et à New York.

Dans la foulée de Woodstock, un groupe d’adolescents campeurs est inspiré pour rejoindre la lutte pour les droits civils des personnes handicapées. Ce regard fougueux sur l’activisme populaire a été réalisé par Nicole Newnham et Jim LeBrecht et exécutif produit par Le président Barack Obama et Michelle Obama.

CRIP CAMP explore la révolution qui s’est épanouie dans un camp d’été délabré et peu orthodoxe pour les adolescents handicapés au début des années 1970, transformant leur vie et déclenchant un mouvement historique. Ce documentaire joyeux et exubérant, co-réalisé par la cinéaste lauréate des Emmy Awards, Nicole Newnham, et le mixeur sonore (et ancien campeur) James LeBrecht, s’inspire d’un magasin à couper le souffle de séquences d’archives pour montrer comment les liens des campeurs ont perduré lorsqu’ils ont migré vers l’ouest à Berkeley. , Californie – une terre promise pour une communauté de personnes handicapées en croissance et diversifiée – où ils ont réalisé qu’en travaillant ensemble, ils pourraient garantir une accessibilité qui change la vie de millions de personnes.

Arrivé la même année que le 30e anniversaire de l’Americans with Disabilities Act, à une époque où le plus grand groupe minoritaire du pays se bat toujours pour la liberté d’exister, le film est produit par Le président Barack Obama, Michelle Obama, Tonia Davis, Priya Swaminathan, Howard Gertler, Josh Braun, Ben Braun, Matt Burke, Raymond Lifchez, Jonathan Logan, et Patty Quillin.

Bande annonce

Clip – Comme Woodstock