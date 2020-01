Train To Busan: Analyse Blu-Ray

Nous analysons le Train-Busan Blu-Ray dans Cinemascomics, qui comprend sa préquelle animée, Seoul Station.

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale en Blu-Ray de Train pour Busan, dans une édition de deux disques qui comprend les deux longs métrages zombies du réalisateur Yeon Sang-ho, à la fois le succès en chair et en os et sa préquelle animée, Seoul Station.

La bande d’horreur et d’action commercialisée en Espagne par A Contracorriente Films peut désormais être appréciée sur DVD et Blu-ray, ainsi qu’en location et vente numérique, via les principales plateformes opérant en Espagne.

Train pour Busan (Busanhaeng) est une production de Corée du Sud, écrite et dirigée par Yeon Sang-ho, avec Gong Yoo, Jung Yu-mi et Ma Dong-seok dans sa distribution.

Une mystérieuse épidémie virale met la Corée du Sud en état d’urgence. Sok-woo et sa fille montent à bord du KTX, le train rapide qui relie les 453 km entre Séoul et Busan. Mais juste au moment de son départ, la gare est envahie par des zombies et l’un d’eux monte à bord du train. Alors que le train atteint sa vitesse maximale, les passagers devront se battre pour leur vie, sans endroit où se cacher.

Train to Busan est présenté dans sa version dans son édition spéciale sur Blu-Ray avec divers extras, que nous avons analysés pour les lecteurs Cinemascomics. L’analyse du Blu-Ray est complètement exempte de spoilers, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de voir ce film d’horreur cool et surrénaliste sur les zombies, et vous voulez savoir quels extras il contient.

Données techniques:

BLU-RAY:

Audio en DTS-HD Master Audio 5.1 coréen, espagnol et català.

Sous-titres en espagnol et catalan.

Film haute définition sur grand écran (16/9 anamorphique compatible avec 4/3 – 1,85).

Durée: DISQUE 1: 118 minutes environ. + DISQUE 2: 92 minutes environ.

Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans.

Train pour Busan:

Teaser (1 minute):

Bande-annonce (2 minutes):

Derrière les caméras (5 minutes):

Nous voyons comment les scènes d’action ont été tournées à l’intérieur du train, les remerciements du réalisateur à l’équipe le dernier jour de tournage et les commentaires du protagoniste parlant de la difficulté physique du tournage; ainsi que des photos de toute l’équipe, artistiques et techniques.

Comment cela a été fait (14 minutes):

Ils nous montrent comment ils ont tourné sur le tournage et à quoi ils ressemblaient, c’était un train en mouvement, quelques scènes derrière les caméras, de faux plans, comment les acteurs voient les plans qu’ils viennent d’enregistrer, des scènes à la gare et entre les traces, les trébuchements du casting lors de l’enregistrement, comment ils ont fait sembler le train bouger lorsque les protagonistes tentent de monter dessus et comment ils se battent contre la horde de zombies.

Salutations du réalisateur au Festival de Sitges (2 minutes):

Yeon Sang-ho, directeur de Train To Busan, est très désolé de ne pas pouvoir assister au Festival de Sitges en personne, pour son emploi du temps chargé.

Merci au Festival de Sitges:

Merci du réalisateur Yeon Sang-ho (1 minute).

Merci du producteur Lee Dongha (1 minute).

Gare de Séoul:

Bande-annonce (2 minutes):

Autres titres:

Bande-annonce de Shin Godzilla (2 minutes).

Bande-annonce de L’enfant et la bête (2 minutes).

Remorque Turbo Kid (2 minutes).

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Train To Busan, qui est maintenant disponible à la maison sur DVD et Blu-ray, ainsi que pour la location et les ventes numériques; et ainsi vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez.

