Transformers: Beast Wars est l’un des 2 nouveaux films en développement

Beast Wars est censé être l’un des deux prochains Transformers films en développement. La franchise Transformers a commencé en 1984 lorsque la ligne de jouets a fait son chemin vers les étagères, et le dessin animé est apparu à la télévision. En 2007, Shia LaBeouf a joué dans le tout premier film Transformers en direct, ce qui a ravivé l’intérêt pour la franchise.

Au total, il y a eu six films Transformers. LaBeouf a joué dans les trois premiers, tandis que Mark Wahlberg a été recruté pour Transformers: Age of Extinction et Transformers: The Last Knight. Le film le plus récent de la franchise, Bumblebee, n’était pas seulement le premier spin-off de la franchise, mais était également une tentative d’effectuer un redémarrage en douceur. Bien qu’il soit l’un des films les mieux notés de la série, Bumblebee était à peine un succès au box-office et a fini par être le titre le moins rentable de la série. Voyant qu’il y a encore de l’argent à gagner avec la franchise, Paramount travaillerait sur deux autres films Transformers, dont l’un serait Beast Wars.

Selon Deadline, Beast Wars sera le nouveau spin-off de Transformers auquel Paramount s’attaquera. Cette série et cette gamme de jouets spécifiques traitaient de robots qui se sont transformés en animaux et en insectes tels qu’Optimus Primal, Cheetor et Waspinator. Le film serait écrit par James Vanderbilt, connu pour avoir écrit des films comme Zodiac et Murder Mystery. Deadline rapporte également que Vanderbilt est attaché à Beast Wars depuis avril dernier et a également soutenu l’affirmation selon laquelle l’autre film Transformers que Paramount est en train de développer se déroule dans l’univers Bumblebee.

En 2017, Paramount avait des idées pour 14 films Transformers, mais avec la réponse critique des derniers films, le studio a dû repenser sa stratégie. En janvier 2019, Bumblebee 2 était en développement, mais on n’en a pas beaucoup entendu parler jusqu’à présent. Le deuxième film Transformers que Paramount est en train de développer pourrait être une suite dédiée à Bumblebee ou pourrait être un autre spin-off … du spin-off. Le producteur de longue date de Transformers, Lorenzo di Bonaventura, a également manifesté son intérêt pour un film solo Optimus Prime, mais aucun rapport n’indique que cela se produit réellement.

Paramount semblait sortir un nouveau film de Transformers toutes les quelques années, mais il devrait rassurer les fans qu’ils semblent ralentir et travailler dur pour obtenir les bons films à venir. Si Beast Wars est fait correctement, cela pourrait être un film très lucratif pour Paramount compte tenu de la base de fans de Transformers. Beast Wars pourrait être quelque chose d’unique du film Transformers typique, surtout s’il combine ce qu’il a appris avec la formule axée sur les personnages de Bumblebee avec des séquences d’action incroyables. Beast Wars n’a pas encore été officiellement confirmé par Paramount, mais plus Transformers les films sont sans aucun doute en route.

