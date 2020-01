Transformers: chaque affiche de film, classée

Habituellement, les premières indications d’un film que le public obtient sont ses affiches. Qu’il s’agisse des dernières affiches théâtrales qui sont expédiées dans les cinémas du monde entier ou des fonds d’écran numériques que les fans peuvent télécharger pour leur usage personnel, ces affiches donnent aux téléspectateurs une bonne idée de ce qui va arriver. Cela est incroyablement évident dans les franchises à succès, comme les films Transformers en direct de Michael Bay (alias BayFormers).

Avec sept films à ce jour, il va sans dire que la franchise Transformers a produit de nombreuses affiches qui ont été publiées avant et pendant leurs tournées en salles. Alors que certains étaient incroyables, d’autres n’ont pas été à la hauteur de la réputation de la série. Voici les affiches des films Transformers classés, du pire au meilleur.

12 Transformers: The Last Knight (2017) – Scène de la Seconde Guerre mondiale de Bumblebee

Selon la tradition des Transformers, les Autobots et Decepticons sont sur Terre depuis longtemps et ont influencé l’histoire de l’ombre. Bumblebee a également joué un rôle, combattant aux côtés des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le montre cette affiche.

Ignorant les controverses que cette histoire alternative a provoquées, ce qui rend cette affiche mauvaise, c’est le fait que la scène dont elle fait la publicité représente à peine une minute du film. Les escapades de Bumblebee sur la Seconde Guerre mondiale auraient pu être supprimées et cela n’affecterait pas le produit final. Lui donner une affiche entière semblait plutôt excessif, même selon les normes de Transformers.

11 Transformers: The Last Knight (2017) – Toutes les affiches de théâtre

Au moment de The Last Knight, il était clair que la franchise s’essoufflait. Les affiches du cinquième film Transformers l’ont démontré, comme en témoigne la paresse des mises en page. Bien que ce ne soit pas terrible, ces affiches étaient au mieux fonctionnelles et montraient simplement les personnages debout.

Les affiches avec les personnages humains étaient les pires contrevenants, car elles étaient simplement copiées / collées d’une affiche à l’autre. À tout le moins, Optimus Prime posant avec son épée avait l’air plutôt cool, mais cela ressemblait plus à l’arrière de l’emballage d’une figurine, pas à une affiche de film.

10 Transformers: Age Of Extinction (2014) – Toutes les affiches de cinéma

Les affiches de film médiocres de The Last Knight n’étaient sans doute qu’une continuation de l’ère de l’extinction, le redémarrage en douceur des films Transformers. Alors que chaque affiche avait Optimus Prime dans des poses différentes avec son épée douce, Mark Wahlberg était visiblement copié / collé sur chaque affiche.

Ces affiches sont si peu inspirées qu’elles ne font que pimenter les choses en retournant l’image de Mark horizontalement! Il en va de même pour les costars Nicola Peltz et Jack Reynor, qui ne sont pas simplement retournés mais semblent étrangement disproportionnés lorsqu’ils sont placés à côté de Wahlberg et Optimus.

9 Transformers: Revenge Of The Fallen (2009) – Affiche IMAX

Un incontournable à Bayhem aurait les personnages principaux de Michael Bay courir vers la caméra tandis que quelque chose a explosé au ralenti derrière eux. L’affiche IMAX du deuxième film Transformers incarne parfaitement cela, seuls Shia LaBeouf et Megan Fox fuient les Autobots, pas une explosion.

Bien que cette affiche soit beaucoup plus agréable à regarder que les deux précédentes, elle contient toujours trop de bruit visuel (où commencent et se terminent Optimus et Bumblebee?) Et la tendance étrangement commune des affiches de cinéma des années 2000: une dépendance excessive sur la sarcelle d’hiver et l’orange. Avec sa palette de couleurs et ses Bay-isms, il s’agit sans aucun doute d’une affiche très 2000s.

8 Transformers: Dark Of The Moon (2011) – Affiches de théâtre

Dites ce que vous voulez sur Dark of the Moon, mais ses principales affiches étaient parmi les plus propres du groupe. Par rapport aux exemples précédents, celui-ci est beaucoup plus facile à suivre car il n’y a pas beaucoup d’encombrement qui monopolise l’espace.

Cela permet d’attirer immédiatement l’attention sur Shia, Rosie Huntington-Whiteley et Optimus Prime. De plus, l’épave en arrière-plan permet de souligner les enjeux du film, qui à l’époque ressemblaient vraiment à la finale de la franchise. Les bannières montrant un seul transformateur (Optimus, Bumblebee et Shockwave) étaient tout aussi simples et efficaces.

7 Bumblebee (2018) – Affiche théâtrale

Bumblebee est peut-être le film le plus apprécié des Transformers en direct, mais son affiche principale ne reflète pas sa qualité. L’affiche n’est qu’un collage précipité de photos de personnages et de paysages. Pire encore, le jeu de couleurs est un retour aux jours de la sarcelle d’hiver et de l’orange; en quelle année ce film est-il sorti en 2005?

À tout le moins, regarder l’affiche Bumblebee ne nous fait pas mal aux yeux. Un soulagement sur les globes oculaires, cependant, n’excuse pas son exécution générique et terne.

6 Transformers (2007) – Affiches de théâtre

À l’époque où l’idée d’un film Transformers en direct semblait impossible, la première affiche officielle du premier film était un spectacle à voir. L’impossible était sur le point de devenir réalité le 4 juillet 2007 et la simple existence de l’affiche était la preuve que ce n’était pas seulement une hallucination de fan.

Certes, la dépendance à la sarcelle et à l’orange est incroyablement flagrante ici et la mise en page est une touche trop simple pour son propre bien, mais cette affiche obtient un laissez-passer grâce à la nostalgie et au fait qu’ils soient les premiers de la série. Bien que Transformers soit tombé en disgrâce, il serait criminel de nier que ces premières affiches ont envoyé le battage médiatique à travers le toit.

5 Transformers: The Last Knight (2017) – Bannières d’affiches

Alors que The Last Knight peut avoir certaines des pires affiches de la franchise, il a paradoxalement aussi certaines des meilleures. Pour faire un battage médiatique sur le film à venir, Paramount a publié ces premières affiches, qui étaient loin des affiches précédentes de Transformers.

Non seulement ils étaient agréables à regarder, mais ils étaient créatifs, colorés et vibrants, même selon les normes Transformers. Quelle que soit la qualité du film final, cela ne nous dérangerait pas de suspendre ces bannières sur nos murs. En quelques mots, ces affiches sont plutôt cool.

4 Bumblebee (2018) – Affiches Teaser

Bumblebee a été félicité pour être le film Transformers le plus sincère à ce jour, grâce au lien partagé par Bumblebee et Charlie. Cela a été parfaitement taquiné avec les affiches teaser de la préquelle, qui montraient les deux personnages principaux regardant l’horizon.

Les silhouettes du couple devant un coucher de soleil ont servi de visuel parfait pour un film centré sur une amitié improbable mais sincère entre une fille et son robot. Tout ce que Bumblebee avait promis de livrer était évoqué dans ces affiches, et la préquelle était à la hauteur du battage médiatique.

Franchise Transformers 3 – Les affiches teaser

Ignorant momentanément la réputation négative de la franchise BayFormers, il est difficile de nier qu’elle a des affiches assez accrocheuses. Beaucoup de ces affiches n’étaient que les insignes des Autobots et Decepticons, un Transformer faisant une pose, ou – dans un cas – un œil robotique géant, et ceux-ci étaient suffisants pour exciter les fans de Transformers anciens et nouveaux.

La franchise Transformers est l’une des propriétés les plus connues à émerger des années 80, et les films en direct ont utilisé cette reconnaissance instantanée à leur avantage à travers ces publicités simples mais efficaces.

2 Transformers: Age Of Extinction (2014) – Affiches de propagande

En tant que redémarrage en douceur, Age Of Extinction a changé le statu quo des Transformers en les faisant tous traquer – Autobot ou Decepticon – par les gouvernements de la Terre. Pour hype ce nouvel ordre mondial, les promotions du film comprenaient une propagande unique dans l’univers qui a averti les citoyens de se méfier des Transformers.

Indépendamment de la qualité réelle de la quatrième entrée, ces affiches ont fait un bon travail de construction du monde tout en faisant allusion à la nouvelle direction du redémarrage en douceur qui durerait jusqu’à sa suite immédiate, The Last Knight.

1 Transformers: The Movie (1986) – Affiche théâtrale

Demandez aux fans de longue date de Transformers quel film est le meilleur, la réponse sera presque toujours le film d’animation de 1986. Il en va de même pour son affiche, à la fois nostalgique et visuellement parfaite pour l’histoire qu’elle promeut.

La nouvelle génération de Transformers prendrait le devant de la scène qui reprendrait les manteaux des personnages originaux, tandis qu’au-dessus d’eux n’est autre qu’Unicron. Le schéma coloré, les personnages facilement identifiables et la menace imminente sont tous clairement présentés, évoquant l’épopée animée qui continuerait à définir (et à traumatiser) de nombreuses enfances des années 80.

