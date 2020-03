Triiler de ‘The Third Day’, mini-série de HBO avec Jude Law et Naomie Harris

HBO a publié un premier aperçu de la future série dramatique limitée de Dennis Kelly intitulée«Le troisième jour» (The Third Day), qui met en vedette Jude Law et Naomie Harris. La série, qui fera ses débuts sur la chaîne le 11 mai prochain, est une nouvelle collaboration entre Law et HBO après ‘The Young Pope’ et plus récemment ‘The New Pope’, dont l’épisode final a été diffusé le mois dernier.

«Le troisième jour» est divisé en deux parties: «été» et «hiver». Dans “Summer”, un homme visite une île mystérieuse au large des côtes britanniques et découvre un groupe d’habitants qui tentent de préserver leur maison à tout prix. Dans la seconde moitié, également connue sous le nom de “Winter”, un étrange type de volonté forte arrive sur l’île à la recherche de réponses, mais provoque plutôt une bataille pour décider de son sort.

La mini-série de six épisodes met en vedette Judge Law dans le rôle de Sam, Naomie Harris dans le rôle d’Helen, Katherine Waterston dans le rôle de Jess et Freya Allan dans le rôle de Kail. Elle a également Emily Watson, nominée aux Emmy et Golden Globe, Paddy Considine et John Dagleish.

Co-écrite et produite par Dennis Kelly (qui était déjà d’accord avec Law dans le film de 2014, ‘Black Sea’), la série est dirigée par Marc Munden et Philippa Lowthorpe, avec Felix Barrett, Dennis Kelly, Dede Gardnery Jeremy Kleiner en tant que producteurs exécutifs.

