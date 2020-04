Trilogies thématiques de grands réalisateurs

histoire de la cinétrilogie

Certains des meilleurs réalisateurs de l’histoire se sont tournés vers la trilogie pour approfondir les diverses questions qui tourmentent l’humanité.

Le concept de trilogie cinématographique Il est généralement lié à de grandes franchises, telles que The Godfather ou Star Wars. Plus récemment, le concept a été lié presque exclusivement à des superproductions comme Back to the Future, Le Seigneur des anneaux, Pirates des Caraïbes et Planet of the Apes, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cependant, les possibilités de la trilogie sont beaucoup plus larges. Pour cette raison, certains des grands cinéastes y ont eu recours, non pour raconter la même histoire divisée en trois parties, mais pour explorer pleinement toutes sortes de préoccupations concernant les thèmes les plus variés de la nature humaine, tout comme l’amour, la souffrance et la mort.

Voici les trilogies thématiques les plus marquantes du cinéma.

REMARQUE: La liste suivante est par ordre chronologique selon le premier film de chaque trilogie.

Trilogie biblique (Cecil B. DeMille)



Malgré les scandales personnels qui ont caractérisé sa vie, Cecil B. DeMille s’est toujours considéré comme un homme de foi, un état d’esprit qui a fait de lui l’un des plus grands représentants du cinéma religieux. C’est ainsi que sa trilogie biblique composée du silencieux Les Dix Commandements (1923) est née d’une tragédie familiale résultant de la désobéissance aux enseignements divins révélés à Moïse; King of Kings (1927) qui raconte la passion du Christ; et enfin Le signe de la croix (1932) sur un soldat romain qui doit trancher entre son amour pour une chrétienne ou sa loyauté envers son empereur. Malgré l’énorme popularité qui caractérisait ces titres lors de leur première, l’effort a perdu de son impact après la réalisation d’autres films sur des thèmes similaires réalisés par DeMille lui-même, comme le cas de Samson et Delilah (1949) et le renouvellement Les Dix Commandements (1956) qui finiront par devenir le chef-d’œuvre du cinéaste.

Trilogie de la victoire (John Ford)



S’il y a un cinéaste qui a été décisif dans la construction du mythe américain, c’est John Ford, qui a profité du western pour combler les lacunes historiques qui donneraient au pays des stars et des rayures sa propre identité. Ces efforts ont connu un optimisme excessif à ses débuts, pour devenir plus tard plus ironique et doux-amer, quelque chose de particulièrement palpable dans sa Trilogie de la victoire. Le projet a commencé avec Blood of Heroes (1948) – mieux connu sous son titre original de Fort Apache – qui a fait preuve d’empathie pour les Amérindiens en s’attaquant aux tensions yankees dans une perspective de peur et d’incompréhension; il a continué avec The Invincible Legion (1949) qui tire son nom d’une chanson militaire et qui nous présente un vétéran militaire qui doit faire face à une triple mission avant sa retraite; se termine avec Río Grande (1950) sur la réunion inattendue d’une famille brisée dans un fort près de la frontière mexicaine. Trois joyaux cinématographiques mettant en vedette un brillant John Wayne, ont été la clé pour consolider John Ford parmi les grands réalisateurs de tous les temps.

Trilogie de la solitude (Federico Fellini)



Federico Fellini, considéré comme l’un des grands réalisateurs de tous les temps, était responsable de l’une des trilogies thématiques les plus célèbres de toute l’histoire, avec laquelle il abordait la solitude humaine dans un monde décadent. Il a commencé d’une manière vraiment glorieuse avec La strada (1954), sorti au Mexique sous le titre de La calle, et qu’il considérait comme son travail le plus représentatif en raison de la profondeur psychologique avec laquelle il aborde les expériences d’une jeune femme achetée par un artiste de rue; il poursuit avec Il bidone (1955), où il mêle théâtre et comédie pour nous présenter un groupe d’hommes se faisant passer pour des membres d’église pour frauder les paysans de l’Italie rurale; clôturée par une ode à la douleur dans Noches de Cabiria (1957), sur une prostituée qui erre autour de Rome à la recherche d’amour et d’espoir, sentiments déniés par une société qui la condamne au désenchantement. Trois titres indispensables, non seulement dans le travail de l’italien, mais dans le monde entier de la cinématographie.

Trilogie de la foi (Ingmar Bergman)



Le légendaire Ingmar Bergman a profité du cinéma pour explorer l’une des plus grandes préoccupations de toute l’histoire humaine: la relation de l’homme avec Dieu. Pour cela, il a recouru à trois histoires centrées sur des dilemmes existentiels qui impactent directement la religiosité, comme c’est le cas de Through a Glass Darkly (1961), qui inspire son titre de 2 Corinthiens 3:18 et qui parle d’une famille brisée et qui devrait trouver un moyen de faire face à la maladie mentale d’un de ses membres. Winter Light (1963) a suivi un pasteur dans une crise de foi, qui se manifeste dans des services de plus en plus vides, à la fois en raison de la pauvreté spirituelle et de l’hiver froid qui sévit dans la région. Elle se termine par la controverse The Silence (1963) à propos de deux sœurs aliénées qui entreprennent un voyage à travers un pays en crise pour tenter de combler leurs multiples lacunes. Malgré les différences marquées dans leurs arguments, ces trois classiques sont brillamment liés à leur inquiétante réflexion: le monde a été oublié par Dieu. Cette exploration a conduit à une deuxième trilogie sans titre ni reconnaissance officielle, sur des personnes aliénées cherchant des réponses dans leur passé, leur environnement, ou un Dieu qui reste dans un silence perpétuel, et qui est composée par The Hour of the Wolf (1968), Honte (1968) et La passion d’Ana (1969).

Appartement Trilogy (Roman Polanski)



Seul un génie créatif comme Roman Polanski pourrait transformer les espaces quotidiens de trois grandes villes, comme Londres, New York et Paris, en véritables lieux de cauchemar et de désespoir, où leurs habitants respectifs plongent dans toutes sortes de problèmes qui les conduisent finalement à la folie L’improbable trilogie a commencé avec la célèbre Répulsion (1965) mettant en vedette une mémorable Catherine Deneuve; elle a grandi avec Rosemary’s Baby (1968) dont les similitudes avec les meurtres de Sky Drive quelques mois plus tard et où Sharon Tate, la propre épouse du cinéaste, a perdu la vie la rendait particulièrement inquiétante; a finalement fermé avec The Tenant (1976), un joyau psychologique oublié mettant en vedette Polanski lui-même. Il y a ceux qui pensent que la trilogie est devenue une tétralogie après la première de Savez-vous qui vient? (2011) pour s’être développé presque complètement dans un appartement, alors que d’autres pensent que ce dernier film n’a pas les touches folles nécessaires pour faire partie de cette liste de sélection.

Trilogie dollar (Sergio Leone)



Aussi connue sous le nom de Trilogy of the Nameless Man et composée de For a Fistful of Dollars (1964), Death avait un prix (1965) et The Good, the Bad and the Ugly (1966), c’est le projet qui fonda Sergio Leone en tant que seigneur et maître du western spaghetti et Clint Eastwood parmi les plus grands cowboys du cinéma de tous les temps. Bien que toutes les histoires tournent autour du même personnage, un tireur qui rend justice avec l’utilisation de méthodes violentes, le cinéaste italien n’a jamais conçu les films comme faisant partie de la même histoire, mais comme une variante narrative du mythe américain, laissant derrière lui la rêverie du western classique pour montrer un pays construit à partir du sang et de la mort.

Trilogie de road movie (Wim Wenders)



Si Wim Wenders s’est élevé parmi les grands représentants du cinéma allemand dans les années 1970, c’est en grande partie grâce à sa capacité à magnifier les émotions de ses histoires et de ses personnages sur les scènes capturées par le directeur de la photographie Robby Müller. Cette tendance se retrouve dans sa trilogie de road movie qui a commencé avec Alice dans les villes (1974) à propos d’un journaliste allemand dont la recherche d’un sujet à écrire le conduira à une rencontre inattendue avec une fillette de neuf ans; False Movement (1975) sur un écrivain dont le manque d’inspiration l’emmènera dans un voyage en train où il rencontrera toutes sortes d’individus particuliers; Kings of the Road (1976) sur deux hommes dans le besoin qui établissent une relation amicale lors d’un voyage à travers la frontière qui sépare les deux Allemagne. Un effort qui s’appuie sur les voyages pour capter les émotions les plus profondes de l’être humain.

Trilogie de la mère (Dario Argento)



Dario Argento, maître du giallo italien, a conçu une trilogie terrifiante autour de figures maternelles sombres, avec des personnages intéressés à arracher des vies innocentes pour la conception du mal par la sorcellerie. La première et la plus redoutable de toutes est Mater Suspiriorum, la mère la plus âgée et la plus dérangeante qui a été présentée à Suspiria (1977) où elle utilise une école de danse comme point de rencontre pour son groupe; elle est suivie de Mater Tenebrarun, le plus jeune et le plus cruel, qui, dans Inferno (1980), se fait passer pour une infirmière de New York pour réaliser ses sombres objectifs; le dernier est Mater Lachrymarum, présenté dans La terza madre (2007) alors qu’elle se réveille de l’hibernation avec la mort de ses sœurs. Trois films terrifiants dont l’héritage pourrait être réinventé après le récent remake de Suspiria (2018) de Luca Guadagnino.

Trilogie du désir et de la fiction (Pedro Almodóvar)



Pedro Almodóvar a récemment annoncé lors d’une conférence de presse que “sans avoir voulu, Dolor y gloria (2019) est la troisième partie d’une trilogie de création spontanée qui a duré 32 ans.” Le film avec Antonio Banderas représente le point final de Une triple exploration du désir et de la fiction qui a commencé avec The Law of Desire (1987) sur deux frères qui opèrent dans le monde du divertissement et dont la vie sera encore compliquée par l’émergence d’un triangle amoureux inattendu; le cinéaste a repris le plus 15 ans plus tard avec La mala educación (2004), environ deux jeunes amis qui partagent une passion pour le cinéma dans le centre religieux où ils sont éduqués et maltraités, une combinaison qui sera décisive dans leur vie future; le projet s’est terminé avec ce qui précède Douleur et gloire, un film autobiographique sur un réalisateur qui se souvient de sa vie en essayant de renouer avec son visage le plus créatif Une trilogie inattendue et inconnue de beaucoup qui certifie non seulement le talent des Espagnols, mais son amour éternel pour le celluloïd.

Trilogie des rideaux rouges (Baz Luhrmann)



La trilogie dite des rideaux rouges ne tire pas son nom de la présence de ces éléments dans les films qui la composent, mais de la théâtralité accordée par le toujours innovant Baz Luhrmann. Trois histoires qui ont maximisé toutes sortes d’émotions humaines et qui, exaltées par des valeurs telles que la musique, la lumière et la couleur, ont donné lieu à des spectacles fascinants qui pourraient bien être qualifiés de mises en scène qui ont été transférées au cinéma. Il commence par Strictly Ballroom (1992) sur une danseuse professionnelle qui fait face aux dilemmes d’un nouveau couple; continue avec Roméo + Juliette (1996), une réinvention contemporaine du classique de William Shakespeare; et atteint son apogée avec Moulin Rouge (2001) qui place l’Australien parmi les cinéastes les plus imaginatifs de sa génération. Bien que le concept se soit arrêté ici, plusieurs de ses éléments peuvent être ressentis dans des films ultérieurs, avec The Great Gatsby (2013) en étant un bon exemple.

Trilogie des trois couleurs (Krzysztof Kieslowski)



Le polonais Krzysztof Kieslowski a conçu son idée à partir des trois couleurs qui composent le drapeau français et, plus important encore, de ce que chacune d’elles représente: liberté, égalité et fraternité. La première est Azul (1993), qui met en vedette une inoubliable Juliette Binoche, qui suit l’histoire d’une femme qui doit surmonter la perte de son mari et de sa fille dans un accident de voiture, résultant en une libération inattendue de son ancien mode de vie. ; Blanco (1994) utilise l’humour noir pour approcher un immigrant polonais affecté par le départ humiliant de sa femme, qui le laisse sans argent, sans domicile légal et sans amis, ce qui le conduit à rechercher des circonstances égales en quête de vengeance; Rojo (1994) explore la fraternité à travers des liens improbables, dont certains peuvent conduire à des amitiés et même à des amours. Une trilogie d’une énorme qualité narrative et visuelle qui finirait par devenir le chef-d’œuvre de son réalisateur et une référence dans le cinéma français.

Avant la trilogie (Richard Linklater)



La trilogie Before, qui tire son nom des titres qui la composent, Before Dawn (1995), Before Sunset (2004), Before Midnight (2013), suit la relation de son partenaire central, dès leur première rencontre en les jeunes jusqu’à la maturité en tant que couple consolidé avec deux filles. Trois films qui racontent la même histoire, mais aussi la même base thématique avec l’amour comme point central, allant des passions initiales aux doutes existentiels qui ont surgi au fil du temps. Le projet a été très bien accueilli grâce à son éternel tiers composé du réalisateur Richard Linklater et des acteurs Ethan Hawke et Julie Delpy, ainsi que d’un calendrier respectueux de la réalité puisque l’intrigue reprend chaque fois que les protagonistes atteignent un certain âge pour rendre votre évolution aussi authentique que possible.

Trilogie de la douleur (Alejandro González Iñárritu)



L’une des trilogies thématiques les plus célèbres de ces dernières années, sous la direction d’Alejandro González Iñárritu et avec des scripts de Guillermo Arriaga, a honoré son nom d’une brillante exploration de la tragédie humaine. Il a commencé avec le multi-créateur Amores Perros (2000) sur des individus complètement étrangers liés par un accident de voiture brutal à Mexico, ainsi que par l’importance canine dans leur vie respective; il a été prolongé de 21 grammes (2003), ce qui a répondu aux préoccupations de trois personnes unies de manière inattendue; Il a culminé avec brio avec Babel, qui, dirigé par Brad Pitt et Cate Blanchett, s’est tourné vers une nouvelle série de liens improbables pour démontrer que la mort ne connaît pas de frontières. Il a accumulé un Oscar et neuf autres nominations, ce qui a été décisif pour établir González Iñárritu parmi les grands cinéastes d’aujourd’hui.

Trilogie de la vengeance (Park Chan-wook)



Comme son nom l’indique, la vengeance sert de point de départ à la mythique trilogie Park Chan-wook, qui construit des histoires basées sur la douleur, l’éthique et les erreurs passées qui finissent par faire exploser le côté le plus violent de l’être humain . La première exploration a été avec Sympathy for Mr.Vengeance (2002) à propos d’un sourd-muet qui kidnappe une fille pour payer une transplantation pour sa sœur, mais le plan tourne mal et déclenche la colère du père de la victime. Ce ne fut pas un grand succès, mais ce fut décisif pour la conception du célèbre Oldboy (2003), d’un homme kidnappé, détenu en captivité pendant 15 ans et qui est finalement libéré sans autre explication, ce qui entame une sanglante recherche de réponses dans le passé. Son succès a été la clé de la conception de Mme Venganza (2005), d’une jeune femme emprisonnée pour un meurtre qu’elle n’a pas commis et dont la libération aboutit à la recherche du véritable coupable. Des histoires de brutalité hypnotique qui provoquent toutes sortes de réflexions sur le monde hostile dans lequel nous vivons.

Trilogie sur la dépression (Lars von Trier)



Le toujours controversé Lars von Trier a admis avoir souffert d’une crise de dépression vers 2009, ce qui l’a inspiré à explorer le sujet dans Antichrist (2009), Melancholy (2011) et Nymphomaniac (2013). Le premier s’approche du point de vue d’un couple qui se retire dans une cabane forestière pour tenter de surmonter la mort de leur fils, une décision qui ne fera qu’amplifier la chute; la seconde du point de vue de deux sœurs se préparant à la collision de la Terre avec la planète qui donne son titre au film; la troisième avec l’histoire tortueuse d’une nymphomane racontée par elle-même. Une trilogie méconnue de beaucoup, malgré l’énorme puissance qui caractérise son récit, son esthétique et sa symbolique.