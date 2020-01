Trois premières se glissent dans le top 5 de notre classement

Jusqu’à trois premières sont entrées dans le top 5 d’un box-office espagnol dominé par ‘Bad Boys for Life‘(Sony Pictures), nouvel épisode de la saga de’ Two Rebel Policies ‘réalisée avec le numéro 1 du classement avec une collection de 1,9 million d’euros. Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah et avec Will Smith et Martin Lawrence, le film a dépassé les 100 millions de dollars au box-office mondial, avec un quatrième opus déjà confirmé d’ici 2022.

D’un autre côté, le nouveau film de Sam Mendes, ‘1917‘(eOne Films) a terminé deuxième du box-office espagnol avec une collection estimée de 1,5 million d’euros lors de son deuxième week-end en salles (seulement 10% de réduction). A cette occasion, Mendes nous livre sa vision particulière de la Première Guerre mondiale avec une histoire qui atteint 90% de notes positives sur Rotten Tomatoes. George MacKay et Dean-Charles Chapman sont les principaux protagonistes du film en tant que deux jeunes soldats britanniques qui reçoivent une mission apparemment impossible.

Une autre première se classe troisième, ‘Malasaa 32‘(Warner Bros Pictures), film d’horreur réalisé par Albert Pint et avec Begoa Vargas, Ivn Marcos et Bea Segura qui a soulevé 0,9 million d’euros. L’histoire se concentre sur une famille qui quitte la ville en quête de prospérité qui semble leur offrir la capitale d’un pays en pleine transition. Mais il y a quelque chose que la famille ne sait pas: dans la maison qu’ils ont achetée, ils ne sont pas seuls …

Le nouveau film de Taika Waititi, ‘Jojo Rabbit‘(Hispanic Foxfilm) se classe quatrième avec une collection de 0,5 million d’euros lors de sa première. Avec plusieurs nominations aux Oscars derrière lui (dont celui du meilleur film) et une note de 80% sur Rotten Tomatoes, l’histoire suit un étrange jeune allemand (Roman Griffin Davis) élevé par une mère célibataire (Scarlett Johansson), et dont Le seul allié est son ami imaginaire Hitler (Waititi).

Le top 5 du film Sony Pictures se termine, ‘Jumanji: niveau suivant‘lors de la collecte 0,5 million d’euroslors de son sixième week-end dans nos cinémas, 30% de moins que la semaine précédente. Suite de “ Jumanji: Welcome to the jungle ” (2017) et à son tour la continuation du film avec Robin Williams en 1996, le film est réalisé par Jake Kasdany avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillany, Danny DeVito.