«Trolls 2 – World Tour» devient la première numérique la plus réussie d’Amérique du Nord

Après la première numérique du week-end dernier du film Universal Pictures, «Trolls 2 – World Tour», le film est devenu la sortie la plus réussie de tous les temps en Amérique du Nord. Le film sortira également dans les 21 salles de cinéma ouvertes aux États-Unis et au Canada.

Parmi les réalisations de la suite animée sont devenues la plus grande ouverture numérique de l’histoire à la fois le jour de son ouverture et tout au long du week-end, avec des nombres multipliant par 10 la première d’un lancement à domicile typique. de l’étude.

Après avoir généré plus de 14000 tweets sur Twitter avec le hashtag #TrollsWorldTour, le film a dépassé toutes les attentes sur les plateformes numériques telles qu’Amazon, Comcast, Apple, Vudu, Google / YouTube, DirecTV et FandangoNOW. Dans ce dernier, c’est aussi le titre le plus réservé de l’histoire.

Réalisé par Walt Dohrn et David P. Smith, le film présente les voix originales d’Anna Kendrick, Justin Timberlake, J Balvin, Rachel Bloom, Flula Borg, Kelly Clarkson et James Corden entre autres. Rappelons que le film original sorti en 2016 a rapporté 340 millions de dollars au box-office mondial.

Dans une aventure qui les mènera au-delà de tout ce qu’ils ont jamais connu, Poppy (Anna Kendrick) et Branch (Justin Timberlake) découvrent que leur tribu Trolls n’est que l’une des six qui existent, que le reste est réparti dans six royaumes et consacré à six types de musique différents: funk, country, techno, classique, pop et rock. Préparez-vous, car les Trolls sont sur le point d’élargir leurs horizons musicaux à un niveau de décibels que vous n’avez jamais imaginé auparavant.

La reine Brbara (Rachel Bloom), membre de la royauté du hard rock, et son père, King Metal (Ozzy Osbourne), veulent mettre fin au reste des genres musicaux et imposer le règne du rock. Avec le sort du monde en jeu, Poppy and Branch, ainsi que le reste du gang Grandulln (James Corden), Chanelle (Caroline Hjelt), Satn (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) et Guy Diamante (Kunal Nayyar), Ils visiteront les autres royaumes pour unir les Trolls contre les plans de Barb pour les éclipser tous.