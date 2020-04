Trolls: la tournée mondiale a attiré un nombre record de VOD numériques dans le premier week-end à un week-end possible de 40 millions de dollars

Trolls: World Tour n’a pas fait son apparition dans les salles de cinéma, mais il semble avoir rencontré un vif succès grâce à une sortie en VOD qui aurait atteint jusqu’à 40 millions de dollars pour son premier week-end. Deadline rapporte que le film a fait un nombre dix fois supérieur à son précédent recordman de ventes de VOD le premier jour dans Jurassic World: Fallen Kingdom. Ce film a fait de 2 à 3 millions de dollars lors de sa première journée, ce qui porterait la suite des Trolls à 20 à 30 millions de dollars. Le site note en outre que son nombre de week-ends de trois jours à Pâques était estimé à 40 millions de dollars.

L’importance ici, bien sûr, est que le film n’a pas été diffusé dans les salles et à la place pour la location de VOD à 19,99 $ pour 48 heures. La décision, qui a sérieusement attiré l’attention des chaînes de théâtre, a été prise sur la base du fait qu’Universal avait déjà canalisé des fonds publicitaires importants dans le film et le retarder aurait signifié beaucoup plus d’argent qui aurait dû entrer. Le pari semble ont porté leurs fruits à court terme, car le World Tour est venu près du départ de 46,5 millions de dollars que les premiers Trolls ont fait en 2016.

Cela dit, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles ce n’est pas une comparaison appropriée. Pour commencer, Trolls: World Tour n’aurait pas de nouvelles affaires s’ajoutant à ses revenus par la nature de la location de 48 heures. De plus, un coût de 19,99 $ finit par être moins cher que si une famille de trois ou quatre personnes arrivait. De plus, le box-office d’une semaine à l’autre a une moyenne de réservations totalement différente de celle de la vidéo domestique – et bien sûr, on ne sait pas comment la pandémie en cours peut influencer les décisions d’écoute. Finalement, les gens peuvent se déplacer pour voir Trolls: World Tour lorsqu’ils manquent de Tiger King ou de spectacles de la WWE à regarder.

Quoi qu’il en soit, un démarrage de 40 millions de dollars est assez solide pour ce film, même contre un budget de 90 à 100 millions de dollars. Il n’y a littéralement aucun moyen de savoir quels seront les totaux finaux, mais ce sera probablement moins un succès que le film n’aurait pu le faire autrement. Universal ne s’attendait pas à de grandes choses ici, car le film visait un démarrage de 20 à 25 millions de dollars.

Le plus gros problème pour Universal est ce qui se passe à partir d’ici avec les cinémas, qui sont notamment contrariés par la décision de déplacer le film vers la vidéo domestique. Les théâtres ont longtemps résisté aux mouvements qui les ont coupés, et bien que la décision de sortir tôt des films comme The Hunt et The Invisible Man en VOD ait été jugée acceptable parce qu’ils étaient déjà sortis en salles, même pour une courte période, celui-ci est différent parce que il n’a jamais frappé les théâtres. Le chef de l’Association nationale des propriétaires de théâtre, John Fithian, a déclaré à THR le mois dernier:

«Seul Universal, et uniquement sur Trolls, un studio a sauté le modèle théâtral et est allé directement à la maison. Universal continue d’annoncer aux consommateurs que les Trolls sortiront simultanément dans les salles de cinéma et à domicile le 10 avril. Et ils mentent aux consommateurs. Universal sait que les cinémas seront toujours fermés le 10 avril, donc contrairement à tous les autres distributeurs qui doivent simplement retarder leurs sorties pendant cette période, mais qui comprennent toujours que la sortie en salles est essentielle à leur modèle commercial, Universal on Trolls n’a pas pris cette décision . Les exposants ne l’oublieront pas. ”