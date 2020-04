Trolls World Tour est-il sur Amazon Prime? Comment regarder la suite depuis votre canapé! – HITC

Il a attiré tout le buzz, mais Trolls World Tour est-il sur Amazon Prime?

Comme vous le savez, cette année a vu de très gros changements…

Dans les circonstances actuelles, les cinémas ont temporairement fermé leurs portes et la sortie de nombreux blockbusters et ainsi de suite a été retardée.

Bien sûr, cela a bouleversé les cinéphiles du monde entier, avec des temps comme No Time to Die et au-delà qui devraient être présentés beaucoup plus tard dans l’année. Cependant, un certain nombre d’efforts ont en fait été publiés à temps, atteignant le public à la maison sur demande.

De grandes sorties comme The Invisible Man et The Hunt sont arrivées en streaming et cela donne à beaucoup l’espoir de voir des films qu’ils attendaient avec impatience à temps après tout.

Alors que des films comme F9 ne nous parviendront pas avant 2021, c’est formidable de voir que d’autres grandes sorties arrivent déjà chez nous, avec Trolls World Tour qui monte en flèche sur les écrans récemment. Alors, où pouvez-vous le voir?

Trolls World Tour est-il sur Amazon Prime?

Oui, Trolls World Tour est disponible en streaming sur Amazon Prime. Le prix de location est £ 15.99

Bien que le prix puisse sembler assez élevé pour une location, il est en fait tout à fait raisonnable lorsque vous prenez en compte combien cela coûterait de prendre toute la famille pour le voir dans les cinémas.

Il est également possible d’y accéder sur le Sky Store, iTunes / Apple TV et Google Play.

Si vous souhaitez récapituler avant de vous lancer dans la suite, il convient de noter que Trolls est également disponible à la location sur Amazon Prime, avec un prix de location commençant à seulement 2,49 £. Vous pouvez également l’acheter pour 3,99 £ et le regarder autant de fois que vous le souhaitez.

Trolls World Tour cast

Le film a une superbe voix encore une fois cette fois!

Comme souligné par IMDb, voici la liste des talents qui apportent leurs talents au Trolls World Tour:

Anna Kendrick comme Poppy

Justin Timberlake en tant que branche

Rachel Bloom comme Barb

James Corden comme Biggie

Ozzy Osbourne en tant que Thrash

Anderson .Paak comme Prince D

George Clinton en tant que King Quincy

Mary J. Blige comme Queen Essence

Sam Rockwell comme Hickory

Kelly Clarkson en tant que Delta Dawn

Ron Funches comme Cooper

Aino Jawo comme Satin

Caroline Hjelt comme Chenille (voix)

Kunal Nayyar comme Guy Diamond

J Balvin comme Tressilo

Voyons maintenant ce que les téléspectateurs en disent…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le public parle de la tournée mondiale des Trolls

Depuis sa création, un certain nombre de publics ont afflué pour le vérifier et donner leur avis sur Twitter.

Jusqu’à présent, les commentaires suggèrent que ce sera un succès aussi important que le premier. La bande originale a également été un régal – nous espérons que les espoirs se tourneront bientôt vers une suite.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

