TRON 3 pourrait encore se produire à Disney, déclare le directeur de Legacy

TRON: le directeur de Legacy, Joseph Kosinski, dit que le retard TRON 3 pourrait encore se produire à Disney et soupçonne que cela dépendra du timing. The Mouse House a en fait commencé à travailler sur un troisième film TRON dans les mois précédant la sortie en salles de Legacy en décembre 2010, avec les co-auteurs Edward Kitsis et Adam Horowitz travaillant sur une histoire destinée à compléter le récit TRON global dans une trilogie appropriée. Malheureusement, Legacy s’est finalement retrouvé dans la position délicate d’être un succès au box-office – seulement pour cela.

Après avoir rapporté 400 millions de dollars au box-office contre un budget de 170 millions de dollars, Legacy a fait assez bien pour justifier un suivi d’un point de vue commercial, mais pas assez pour faire passer TRON 3 sur la voie rapide. Malgré cela, le troisième film TRON a continué d’avancer au cours des prochaines années et se préparait à commencer la production à l’automne 2015 lorsque Disney l’a annulé sans cérémonie vers la fin du mois de mai de la même année. Comme Garrett Helund (qui a joué Sam Flynn dans Legacy) l’a expliqué plus tard, le studio a eu froid aux pieds après qu’un autre poteau de tente en direct, Tomorrowland, ait été bombardé au box-office une semaine plus tôt.

S’adressant à ComicBook.com dans une récente interview, Kosinski a déclaré: “Il y a toujours eu un intérêt depuis Legacy [for a sequel]. Il a toujours été question et murmure d’en faire une autre et de continuer l’histoire. “Il a ensuite souligné comment TRON a continué à faire partie de la marque Disney depuis la sortie de Legacy il y a dix ans, notamment avec le Tron Lightcycle Power Run ( qui a fait sa première à Shanghai Disneyland lors de l’ouverture du parc en 2016. Comme Kosinski le voit, “Comme tout, il a juste besoin de la bonne confluence de … c’est une question de timing et les bons éléments et tout doit se réunir pour un film à se produire.”

Kosinski a certainement un point; après tout, c’est un mauvais timing qui a conduit à la mise en conserve de TRON 3. Après cela, Disney a commencé à aller de l’avant avec un redémarrage de TRON mettant en vedette Jared Leto en tant que tout nouveau personnage nommé Ares (qui devait à l’origine apparaître dans TRON 3), mais ce film est également tombé au bord du chemin au cours des dernières années. Puis, le mois dernier, il est apparu que Disney avait annulé une série sans titre TRON Disney + action en direct développée par l’écrivain John Ridley (12 ans un esclave) au cours de la dernière année sans même annoncer que cela se produisait au départ. Kosinski, pour sa part, ne semble pas déconcerté par le temps qu’il faut pour lancer quoi que ce soit de nouveau lié à TRON, expliquant à ComicBook.com:

“… Je ne vois jamais TRON être quelque chose où vous en pompez un tous les deux ans. Vous ne pouvez tout simplement pas. Ils sont trop difficiles à réaliser. Ce doit être un projet passionnel et il doit vraiment atteindre pour quelque chose de différent et innovant et ambitieux, parce que c’est dans l’ADN de celui-ci. “

L’histoire y parle d’elle-même. Le Tron original a innové avec son utilisation d’environnements générés par ordinateur et d’effets visuels en 1982, seulement pour que Legacy continue de repousser les limites avec son film immersif en 3D et la performance numérique vieillie de Jeff Bridge en tant que méchant Clu (un doublon numérique de son personnage humain, Kevin Flynn). Le problème est que l’innovation technique nécessite de l’argent et à l’heure actuelle, Disney hésite à donner son feu vert à tous les films d’action live coûteux qui ne sont pas des remakes de leurs classiques d’animation – et, à son tour, des paris au box-office infaillibles – comme Aladdin et Le Roi Lion. La vie bouge assez vite à Hollywood, alors qui sait: si les choses changent soudainement, la Mouse House pourrait simplement décider d’aller de l’avant et de lancer les dés TRON 3 dans un avenir prévisible.

Source: ComicBook.com