Trop chaud à gérer: Francesca dit que Haley n’est pas une personne négative

Francesca de Trop chaud pour le manipuler dit à . que Haley n’est pas une personne négative. Le montage l’a simplement décrite comme une personne pessimiste.

La dynamique entre Francesca et Haley était amusante. Ils étaient des amis proches pour la première moitié de Too Hot To Handle, avant que Haley ne soit renvoyée par Lana pour ne pas avoir accepté le processus. Elle et Francesca s’embrassèrent et tentèrent de dévier le blâme et de le jeter sur Sharron et Rhonda. C’était à l’époque où Francesca et Harry n’étaient pas ensemble. Haley sonnait parfois comme si elle avait le béguin pour Francesca, et elle était claire sur le fait qu’elle n’était pas fan d’Harry. Francesca m’a dit que ses baisers avec Harry étaient meilleurs que son baiser avec Haley, car il y avait plus de sentiments derrière son baiser avec Harry. Même si son séjour à la retraite a été de courte durée, Haley était un choix de casting parfait. Elle a parlé de sa sororité et a eu des doublures folles qui ont vraiment fait d’elle le personnage le plus amusant de la distribution.

Dans son interview avec ., Francesca a qualifié Haley de «sauvage». Francesca a confirmé que Haley n’aimait vraiment personne dans le casting, sauf elle, bien sûr. Mais Francesca a également ajouté: “En fait, elle n’est pas une personne négative. Je pense que lorsque vous êtes si éloigné du groupe et que les gens ne sont tout simplement pas votre fan numéro un, il est facile d’être négatif envers eux.” Francesca a dit qu’elle se sentait un peu ostracisée des autres femmes dès le départ, et Haley était l’une des seules femmes à l’accueillir.

Haley ne voulait pas être là, a précisé Francesca. C’était évident dans l’émission. Sa séparation avec Lana semblait une décision mutuelle. Il y avait un “côté sympa” que nous n’avons pas pu voir de Haley, a déclaré Francesca. Les deux parlent tous les jours maintenant.

Alors que Francesca était la plus grande star de la série, Haley est plus susceptible d’apparaître dans une autre série parce que tout ce qu’elle a dit sur tout le monde était si hilarant. Francesca a dit qu’elle pourrait en finir avec la télé-réalité pour le moment, ce qui est bien car elle a maintenant des millions d’abonnés Instagram. Haley, d’autre part, pourrait trouver un spectacle dont elle veut faire partie pour toute la course. Cela pourrait être difficile à trouver, compte tenu du fait qu’ils auraient besoin de trouver un casting avec lequel Haley souhaite réellement sortir.

Trop chaud pour le manipuler la saison 1 est diffusée sur Netflix.