TROP CHAUD POUR GÉRER: Rencontrez le casting sexy de la nouvelle émission de télé-réalité de Netflix

La nouvelle émission de télé-réalité de Netflix Trop chaud pour le manipuler est sur le point d’arriver et ce n’est pas votre émission de rencontres typique. Alors que vous vous préparez à vous gaver, voici une brève introduction aux célibataires sexy qui apparaîtront lors de cette première saison.

Juste après Love est le succès fou de Blind, Netflix a un autre spectacle de rencontres non conventionnel fou pour nous. Cette fois, les célibataires ne sont pas invités à établir des connexions aveugles. Ils sont placés sur une île tropicale et présentés à un groupe de jeunes adultes chauds à la recherche de romance. C’est une formule que nous avons vue dans de nombreuses émissions de rencontres comme Love Island, Temptation Island, Ex on the Beach et autres. Cependant, c’est là que s’arrêtent les similitudes. Une fois arrivés, les célibataires sont informés que pour gagner le prix, ils doivent sacrifier toute activité sexuelle, entre eux ou même seuls.

Il est clair d’après l’aperçu publié pour l’émission, que ce ne sera pas une tâche facile. Il y a ce qui semble être des violations claires montrées dans juste le court aperçu. La question est de savoir quelle est la sanction de ces violations. Les fans devront se connecter pour voir. Il est clair que le spectacle va être une course folle et avec plus de la moitié du pays en quarantaine, il est probable qu’il y aura beaucoup de fringales. Donc, avant de binge le spectacle quand il tombe à minuit PST, vous pouvez voir qui vous rencontrerez.

Chloé est une mannequin de 21 ans originaire de Londres. Elle a fait ses débuts dans une compétition appelée Top Models UK 2018. Elle décrit son expérience dans l’émission sur des montagnes russes émotionnelles afin que les téléspectateurs puissent s’attendre à une course passionnante.

Cette beauté irlandaise a les cerveaux pour correspondre. En 2018, elle a obtenu son diplôme de commerce à l’University College Cork. Elle a dit qu’elle montrerait aux gens une autre facette d’elle-même dans l’émission.

Franchesca est originaire du Canada. Elle est végétalienne et elle a été liée à DJ Diplo. Elle appelle le spectacle l’expérience la plus folle de sa vie. J’espère que c’est un bon signe que le spectacle pourrait être un succès.

Rhonda vit à Atlanta Gerogia. Ses comptes de médias sociaux ne révèlent pas beaucoup d’informations personnelles. Cependant, elle promet que le spectacle sera une grande distraction pour ceux qui sont isolés.

Haley est une fille de la plage de Floride. Pendant ses études à l’Université de Floride du Nord, elle a appartenu à la sororité Zeta Tau Alpha. Haley a également annoncé son implication dans l’émission en disant à ses abonnés qu’elle avait quelque chose pour ceux qui s’ennuyaient en quarantaine.

Kelz, en passant, vient de Londres. Ce joueur de football de 6’6 “de haut pour les London Warriors, est susceptible de capter l’attention des téléspectateurs des deux côtés de l’étang.

Harry vient d’Australie. Le natif du Queensland, mesurant 6 pi 5 po, a 22 ans. Il semble également avoir sa propre gamme de chandails à capuchon et d’accessoires.

Matthew est du Colorado et dégage ces grandes vibrations hippies. Il possède les médias sociaux les plus artistiques et stylisés du groupe. Sa description du spectacle était aussi la plus unique. Il a dit: “Imaginez si tout le monde sur Tiger King devait être célibataire pendant une longue période … Eh bien, ce n’est pas loin de cette LOL!”

David est un entraîneur de fitness et de nutrition qui a déjà un solide réseau social. Il est le fondateur d’Endeavorlife et est un ambassadeur de l’entraînement Nike.

Sharron est un modèle fitness du New Jersey. Il a étudié l’économie à Franklin et Marshall College, un collège privé d’arts libéraux très apprécié en Pennsylvanie.

Trop chaud pour le manipuler première le 17 avril à 3h HNE sur Netflix.

