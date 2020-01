Tueur de rumeurs: la série Obi-Wan Kenobi Disney + n’est pas annulée

Si vous avez vu une histoire voler autour de laquelle la série prévue de Disney + Obi-Wan Kenobi a été annulée, ne vous inquiétez pas; c’est une histoire absurde. Vendredi, “l’histoire” a fait son chemin sur Internet et la série est annulée après la sortie d’Ewan McGregor en raison de “différences créatives”, mais ce n’est pas vrai. The Wrap a confirmé que l’histoire est «totalement inexacte» et que le spectacle continue d’avancer sans aucune différence créative.

D’où vient l’histoire? Comme une blague, principalement. Un compte Twitter nommé «DicsussingFilm» qui est étiqueté comme «source d’informations 100% fiable! Aucune fausse nouvelle (COMPTE PARODY, NON AFFILIÉ À @DiscussingFilm) “a publié vendredi un Tweet qui disait” Ewan McGregor a quitté la série Disney OBI-WAN en raison de différences créatives. (La source:

@disneyplus) ”

Malgré la nature de plaisanterie évidente du compte, plusieurs sites, y compris We Got This Covered, ont couvert l’histoire comme légitime. La vérité, selon The Wrap, c’est qu’il n’y a pas de retards ou d’annulation et tout va bien.

La série mettra en vedette McGregor reprenant son rôle d’Obi-Wan et se déroulera entre Revenge of the Sith et A New Hope. Deborah Chow dirige la série, avec Hossein Amini écrit.