TurboGrafx-16 Mini Review: uniquement pour les mordus | .

Konami’s TurboGrafx-16 Mini est un produit qui a une démographie très claire à l’esprit et, en tant que mini console remplie à ras bord d’émulations de qualité, cela va être un succès parmi ceux qui étaient déjà un verrou pour acheter l’appareil, quelle que soit la qualité de sa construction. Contrairement à ses homologues, cependant – la Sega Genesis Mini ou la Super Nintendo Classic, par exemple – l’attrait plus large du TurboGrafx-16 Mini est celui qui pourrait limiter son efficacité globale, en particulier chez les fans qui n’ont jamais connu sa bibliothèque de jeux classiques auparavant.

Pour ce qu’elle est, cependant, la TurboGrafx-16 Mini est une console miniature impressionnante avec un œil attentif aux détails qui plaira à la foule hardcore. Le design réel de la console elle-même est magnifique et reste fidèle à la forme, jusqu’aux boutons non fonctionnels qui servent à rappeler aux consommateurs l’esthétique et le but de l’appareil d’origine. C’est clairement une lettre d’amour aux fans et, honnêtement, ce pourrait être le port le plus propre de l’extérieur original d’une console au format mini.

C’est esthétiquement, cependant. En termes de fonctionnalité, la conception du TurboGrafx-16 Mini est souvent assez frustrante. L’arrière de la console se détache maladroitement et abrite le port HDMI. Il est destiné à cacher un peu mieux les câbles HDMI et USB qui sortent de la console, mais, en exécution, il est difficile à manier et n’a pas beaucoup à donner. Le retirer donne parfois l’impression de casser l’appareil.

En plus de cela, le TurboGrafx-16 Mini n’est tout simplement pas séduisant du point de vue des consommateurs en ce qui concerne ses périphériques. Il n’y a pas assez inclus dans l’achat pour en faire vraiment un appareil plug-and-play qui, pour être franc, fait beaucoup d’attrait avec les consoles Mini et Classic déjà sur le marché. Le TurboGrafx-16 Mini est livré avec un seul contrôleur, et il ne vient pas du tout avec un adaptateur secteur. L’adaptateur requis est USB-to-USB Type A, donc les consommateurs qui n’ont pas un de ces modèles datés devront en acheter un séparément juste pour pouvoir utiliser l’appareil. Enfin, le TurboGrafx-16 Mini se sent également un peu moins cher par rapport à ses concurrents – il est léger, ce qui est un bonus, mais le compromis semble être une sensation plus plastique-y qui n’a pas la même robustesse que les fans pourraient sont venus à attendre de ce créneau.

Une fois allumé, le TurboGrafx-16 Mini brille comme une expérience d’émulation solide comme le roc qui fait exactement ce qu’il annonce, ressuscitant une flopée de titres classiques avec une fluidité de précision. La mini-console dispose de cinq paramètres d’affichage différents, y compris le TurboExpress, un rappel de la variante portable de la console d’origine. Des touches comme ça et le son qu’il produit lors du démarrage d’un jeu, celui d’un CD tournant, sont inutiles, sauf pour retrouver la nostalgie de la forme maximale de l’appareil – et cela en vaut la peine, car ces ajouts aident à séparer le TurboGrafx-16 Mini de d’autres expériences de console rétro sur le marché aujourd’hui.

La bibliothèque de jeux TurboGrafx-16 Mini est solide – si les consommateurs parlent japonais. De nombreux titres du produit ne sont pas sortis en Occident et sont assez difficiles à lire sans une connaissance pratique du japonais. Les titres restants sont, cependant, d’excellents choix: ils couvrent des inclusions évidentes comme Bomberman ’94 et Ghosts n ‘Goblins à Snatcher oublié de Hideo Kojima et Castelvania: Rondo of Blood. Il existe également des jeux cachés présents sur le TurboGrafx-16 Mini, y compris une version arcade de Salamander. Le TurboGrafx-16 Mini a également des codes de triche activés pour ceux qui veulent vraiment revivre des enfances qui peuvent ou non impliquer une utilisation abondante de la fonction.

Dans l’ensemble, le TurboGrafx-16 Mini ajoute une autre console rétro de qualité à un marché qui commence rapidement à offrir pratiquement toute expérience que les consommateurs pourraient souhaiter en matière de nostalgie des jeux vidéo. Cela dit, cependant, le TurboGrafx-16 Mini manque à la fois de la bibliothèque de jeux attrayante et du vernis convivial que beaucoup de ses concurrents ont charmé. Ne pas inclure de contrôleur supplémentaire pour un appareil qui contient une multitude de classiques multijoueurs est étrange, et charger un adaptateur secteur séparé est un peu offensant pour les consommateurs qui proposent déjà un prix premium pour ce qui est, en fait, une très belle apparence émulateur. Les jeux sur le TurboGrafx-16 Mini ne se sentent pas aussi bien sans avoir déjà été un fan de longue date, donc, en fin de compte, le TurboGrafx-16 Mini est une console qui a une niche démographique très spécifique à l’esprit – celui qui s’adresse bien, mais ne séduira pas les nouveaux fans en même temps.

le TurboGrafx-16 Mini est maintenant disponible pour 99,99 $ USD. . a été fourni avec une console aux fins de cet examen.