TV One présentera Sinners Wanted le dimanche des rameaux, le 5 avril – Blackfilm

TV One diffuse un message de grâce cette saison de Pâques avec la première de la télévision par câble PECHEURS RECHERCHES sur Dimanche des Rameaux, le 5 avril à 16 h ET / 3C, avec des diffusions encore le samedi 11 avril à 12 h. EST / 11C et dimanche de Pâques 12 avril à 16 h EST / 3C.

L’ensemble de distribution étoilé comprend Lamman Rucker, Traci Braxton, Clifton Powell, Kenneth Wayne, Ashley Rios, Roland Martin, Tasha Cobbs-Leonard, Joseph Curtis Callender, Hope Blackstock, Tiana Melvina Woods et Nasir Rhamim.

“Je pense que les gens s’éloigneront de ce film et verront ce qu’est le véritable amour et le vrai pardon, quand nous pointons du doigt quelqu’un d’autre, c’est trois pointant vers nous”, dit Clifton Powell.

SINNERS WANTED suit le parcours de Leo Shepherd (Wayne), un jeune ministre dynamique de Macon, en Géorgie, qui déménage à Washington, D.C., pour une occasion de pasteur Grace Community Church. Le premier jour, Leo rencontre une prostituée nommée Ginger “Gigi” Clementine (Rios). Ironiquement, Leo est immédiatement attiré par elle alors qu’elle lui rappelle sa mère.

Ils commencent à se rapprocher et leurs sentiments deviennent plus forts. L’église découvre la relation naissante et exprime immédiatement ses préoccupations concernant l’impact du passé de la femme sur l’image de l’église. Malgré le tollé de la congrégation, Leo continue de poursuivre Gigi et tombe profondément amoureux, finissant par lui demander sa main en mariage. Leur union sainte, cependant, se révèle catastrophique et révèle à la fois le passé de Leo et Gigi.

“Nous voulions faire comprendre aux gens que même si une église vous faisait du mal, ou qu’une église était mauvaise, cela ne veut pas dire que Dieu n’est pas bon”, a fait remarquer Jimmy Jenkins, co-auteur et directeur de SINNERS WANTED. «Nous devons trouver les bonnes églises et nous connecter avec les bonnes personnes.»

“Lorsque nous avons créé ce film, le pardon et l’amour étaient l’objectif principal et l’objectif”, a déclaré Joshua Jenkins, co-auteur et directeur de SINNERS WANTED. “Nous ne l’avons pas simplement écrit de cette façon, nous l’avons filmé de cette façon! C’est une véritable histoire d’amour de l’amour inconditionnel de Dieu. C’est quelque chose que le monde doit voir! “

SINNERS WANTED est écrit et réalisé par Joshua Jenkins et Jimmy Jenkins. Le film est co-exécutif Produit par Tressa Azarel Smallwood de MegaMind Media et Pasteur John K. Jenkins Sr., Gregory Freeman et Kia Freeman de Free Mind TV & Films est producteur. Artiste gospel nominé aux Grammy Awards Anthony Brown sert également de producteur. James Wallace of World Bookings est producteur associé. Pour TV One, Dexter Cole est premier vice-président de la planification et des acquisitions; Robyn Green Arrington est vice-président de la programmation et de la production originales; et Brigitte McCray est vice-président principal de la programmation et de la production originales.