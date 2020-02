TV One To Air Steppin ‘Back To Love le 8 février – Blackfilm

TV One donne un nouveau souffle aux drames romantiques avec la première du film original, STEPPIN ‘RETOUR À L’AMOUR qui sera diffusé Samedi 8 février à 20 h ET / 7C, avec une présentation encore à 22 heures. ET / 9C. Le film suit un couple autrefois amoureux, lié par la danse, qui, après avoir affronté des difficultés conjugales, utilise sa passion pour la danse par étapes de style chicago pour raviver l’étincelle de leur mariage. STEPPIN RETOUR À L’AMOUR stars Darrin Henson (Soul Food), Monique Coleman (High School Musical), Dorien Wilson (Les Parkers), Brely Evans (Être Mary Jane), Erica Pinkett (All Eyez On Me), Mykel Shannon Jenkins (Indiscutable 3: rachat), Blue Kimble (The Bobby DeBarge Story), avec une apparition spéciale de Porsha Williams (Les vraies femmes au foyer d’Atlanta).

STEPPIN ‘BACK TO LOVE raconte le voyage tumultueux et romantique de Derrick (Henson) et April (Coleman) dont la chimie indéniable a conduit à une romance sensuelle et conte remplie d’un certain nombre de championnats de danse. Au fil du temps, des facteurs externes les obligent à moins se diriger vers le dancefloor, lorsque leur mariage commence à glisser de la première position de leur vie. Leur relation est mise à l’épreuve lorsque le succès de Derrick photographiant une star de l’Internet racée, Kiki (Pinkett), engendre la jalousie de sa femme April. April trouve la distraction de ses problèmes conjugaux au travail sous la forme de l’attention d’Alonzo (Jenkins), un beau médecin avec lequel elle passe de longues heures au travail. Face à tant de défis, le couple doit décider s’il doit s’incliner définitivement dans sa relation ou se replier sur lui-même.

STEPPIN ‘BACK TO LOVE est écrit par Sharon Braithwaite et réalisé par Roger Bobb avec casting fourni par George Pierre. Le film est produit par Swirl Films avec Eric Tomosunas comme producteur exécutif. Demetrius Spencer de One Media est également producteur exécutif, avec Eirka Conner. James Seppelfrick, Ron Robinson, Keith Neal, Angi Bones et Juwan Lee sont producteurs. Pour TV One, Karen Peterken et Tia Smith sont les producteurs exécutifs en charge de la production; Donyell Kennedy-McCullough est directrice principale de Talent & Casting; et Brigitte McCray est vice-présidente principale de la programmation et de la production originales.

