Twilight: tout ce que vous avez manqué si vous n’avez jamais regardé l’édition étendue

Les fans de la série Twilight seront ravis d’apprendre que des versions étendues des films (qui incluent des scènes supprimées bien-aimées qui, malheureusement, ne sont pas entrées dans la coupe originale du film) ont été publiées. Ces nouvelles versions du film incluent quelques instants supplémentaires des livres originaux qui ont été exclus des versions théâtrales des films et, dans le cas du premier film de la série, ajoute un peu plus d’un ton ludique.

8 La scène du dîner complet

Les fans du livre se souviendront que Bella et son père n’ont pas passé chaque nuit dans un restaurant local alors que Bella a repris les devoirs de la cuisine après avoir emménagé et se rendre compte que Charlie se maintenait à peine en vie avec ses talents de cuisinier de mauvaise qualité.

Dans la version étendue du film, l’une des scènes du dîner est longue pour inclure Charlie faisant griller sa fille à propos de sa vie sociale pendant qu’elle l’interroge provisoirement sur la famille Cullen. Cette scène ludique est tout à fait ravissante et bien que nous comprenions pourquoi elle a été initialement coupée, nous sommes heureux qu’elle soit de retour dans le film.

7 Temps supplémentaire dans les arbres

L’une des meilleures choses à propos des livres Twilight est le magnifique détail que Meyer a mis dans la description du monde autour de Bella. Le paysage luxuriant et vert a pris vie dans l’esprit du lecteur alors que Bella explorait le monde de Forks. Heureusement, cela n’a pas été perdu dans les adaptations cinématographiques car chaque film de la série contient des plans établissant un magnifique balayage du monde de Twilight; avec des forêts luxuriantes, de la verdure, des montagnes et de longues routes sinueuses.

Les fans de la nature seront heureux de savoir que la version étendue du premier film contient des plans de suivi des arbres plus longs. Bien que cela puisse sembler être un ajout vraiment insignifiant à un film qui est déjà d’une longueur décente, nous avons apprécié les moments supplémentaires parmi les arbres.

6 L’obsession d’Edward

Dans cette première scène de la version étendue du film, Bella peut être vue marchant vers sa voiture à la fin d’une longue journée d’école. Elle reste assez inconsciente de la famille Cullen, mais Edward ne peut pas garder ses yeux sur elle.

Il la regarde se frayer un chemin à travers le parking et est submergé par la confusion quant à la raison pour laquelle il est tellement obsédé par cette fille au hasard. Il devient tellement frustré, à la fois à cause de cette confusion et de l’étendue de son obsession, qu’il laisse des marques sur le côté de la voiture familiale alors qu’il la serre fermement. Ses frères et sœurs le ramènent à la réalité.

5 Scène de chambre à coucher étendue

Dans la version théâtrale du film, Bella est à peine dans la chambre d’Edward pendant une minute avant de la balayer, de plonger par la fenêtre de sa chambre et de commencer à grimper aux arbres. Dans la coupe étendue du film, Bella est capable de regarder dans sa chambre avant que les choses ne deviennent si chaotiques.

Dans cette coupe du film, Bella joue avec son faiseur de pluie, découvre ses journaux intimes et partage une histoire d’enfance maladroite mais mignonne. Dans une série dominée par des scénarios de vie ou de mort, il est agréable de voir les personnages principaux avoir la chance d’être simplement des enfants. Même si ce n’est que pour un instant.

4 Les Nomades

La coupe étendue du film comprend également un peu plus de nos vampires maléfiques préférés. Ceux qui n’ont vu que les films pourraient se demander pourquoi Victoria a un tel attachement à James, car ils sont à peine introduits avant qu’elle promette de mettre fin à Bella comme vengeance pour Edward mettant fin à la vie de son compagnon.

Dans la version étendue du film, il y a une scène brève mais torride qui montre à quel point les deux sont obsédés par les deux lorsqu’ils traversent les bois.

3 Carlisle et Esme

Malheureusement, l’un des moments les plus doux de la coupe originale du film a été supprimé avant sa distribution dans les salles. Cependant, les fans seront ravis de savoir que la scène a été incluse dans l’édition étendue du film.

Après que Bella ait été officiellement présentée au clan Cullen, Esmée et Carlise se sont faufilées pour leur donner un peu d’intimité et pour discuter de leur joie qu’Edward ait finalement trouvé sa personne. Les deux partagent même un doux baiser.

2 Envahir l’esprit de Charlie

Bien que la plupart des gens trouvent que les pouvoirs surnaturels d’Edward soient un petit tour de main, Bella hésite à ce que son amant fouette de telles choses à chaque occasion. Heureusement, Edward est incapable de lire dans ses pensées (un fait qui la calme et la bouleverse. Elle aime l’intimité, mais de telles choses confirment simplement sa peur de ne pas fonctionner sur la même longueur d’onde que les autres humains.)

Dans la coupe allongée du film, après avoir rencontré Charlie Edward, elle dit à Bella que son père envisage de l’envoyer dans une école réservée aux filles après avoir réalisé qu’elle est tombée amoureuse d’un des plus jeunes membres de la famille Cullen. Plutôt que d’être offensée par les tentatives de son père de contrôler sa vie amoureuse, elle est plutôt offensée par le fait qu’Edward ait choisi d’envahir la vie privée de son père et de lire dans ses pensées. Nous nous demandons ce que Charlie pensait de cette pensée errante après que Bella “ait rompu” avec Edward et se soit enfuie à Phoenix le soir même.

1 Confessions des prés

Dans la version théâtrale de la scène de la prairie, Bella et Edward sont déjà vus alors que la photo révèle les deux dans la clairière fleurie. Cette scène emblématique est un favori pour les fans des films et des livres et est l’une des scènes les plus connues de toute la série.

Dans la version étendue de cette même scène, les deux sont vus se mettre en place et échangent de douces choses dramatiques sur leur dévotion l’un envers l’autre. Edward révèle que la raison pour laquelle il a été froid et distant est sa peur de lui faire du mal. À quoi Bella sous-entend qu’elle préférerait mourir plutôt que de rester loin de lui. Bien que cela semble vraiment dramatique et un peu idiot lorsqu’il est sorti de son contexte, les téléspectateurs doivent se rappeler que ce ne sont pas deux adolescents ordinaires et que toute la prémisse de la série est basée sur l’idée de soulmates et le destin inévitable qui les anime.

