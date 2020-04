Twilight Zone: les classiques perdus de Rod Serling ont mis au jour deux histoires de terreur

Twilight Zone: les classiques perdus de Rod Serling déterré deux nouveaux contes de terreur du légendaire spectacle d’anthologie. La Twilight Zone a été créée et hébergée par le légendaire Rod Serling, avec le spectacle débutant en 1959. La série était un mélange pionnier d’horreur et de science-fiction et elle est devenue célèbre pour ses terminaisons torsadées. Il a initialement duré cinq saisons avant de se terminer en 1964, avec des épisodes tels que “Nightmare At 20,000 Feet” – avec un jeune William Shatner – et “Time Enough At Last” étant considérés parmi les meilleurs. Serling co-écrit plus tard le classique de science-fiction Planet Of The Apes.

La série allait inspirer de nombreuses autres anthologies au cours des années qui ont suivi, y compris The Outer Limits et des exemples plus modernes comme Black Mirror ou Inside No. 9. La Twilight Zone a également été redémarrée plusieurs fois depuis sa sortie d’origine, y compris le 1983 des reprises de films et d’émissions de télévision dans les années 1980, au début des années 2000 et la nouvelle, Jordan Peele a accueilli Take en 2019 pour CBS All Access; cette dernière série a été renouvelée pour une deuxième saison.

L’émission est revenue une fois de plus avec un téléfilm de 1994 intitulé Twilight Zone: Rod Serlings’s Lost Classics. Cela est dû à la découverte de deux scripts Serling non produits, décédés en 1975. La première histoire est surnommée “The Theatre” et a été écrite par Richard Matheson (I Am Legend) à partir d’un concept Serling, tandis que le dernier “Where The Dead” Are “était le riff de Serling sur HP Contes de Lovecraft comme Re-Animator. Le téléfilm a également été animé par James Earl Jones, dont la voix est parfaite pour tout ce qui concerne Twilight Zone.

Twilight Zone: le premier conte de Rod Serling “The Theatre” implique Melissa (Amy Irving), qui ne cesse de repousser les problèmes de travail et de relations, mais est plus tard choquée de voir des extraits de sa vie se dérouler à l’écran lors d’une visualisation du classique de Cary Grant Sa fille vendredi. Personne d’autre ne peut voir cela et sans surprise, personne ne la croit, même son petit ami (Gary Cole, Office Space). Plus tard, elle entrevoit sa propre mort, qu’elle ne semble pas remettre à plus tard. Le deuxième conte “Où sont les morts” met en scène un médecin interprété par Patrick Bergin, qui se rend sur une île isolée et découvre que le médecin local (Jack Palance) a découvert comment ramener les morts.

“Where The Dead Are” est également connu pour être la plus longue histoire de Twilight Zone, avec près d’une heure. Ni l’un ni l’autre Twilight Zone: les classiques perdus de Rod Serling les contes sont parmi les meilleurs que la série ait produits, mais ils sont de petits contes de moralité efficaces et le téléfilm a été un bon régal pour les fans de la série. Il semble que le film ait été effectivement oublié depuis ses débuts en 1994, mais cela vaut la peine de le chercher pour les finalistes.

