Twitter dit de ne pas autoriser les modifications de Tweet – voici pourquoi

Twitter ne permet pas aux utilisateurs de modifier les tweets – et ne le fera probablement jamais. En dépit de la popularité du service de médias sociaux, les utilisateurs ont continuellement et souvent à haute voix réclamé la possibilité de modifier les tweets après leur publication. Twitter a constamment refusé de fournir cette option – mais pourquoi?

Outre la limite minimale de caractères, l’absence d’une fonction de modification est l’une des principales différences entre les utilisateurs de Twitter et d’autres sites de médias sociaux. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ont constamment appelé un bouton d’édition, le plus évident étant un moyen facile de corriger les fautes de frappe. Alors que l’introduction d’un bouton d’édition ferait apparemment de Twitter un endroit plus riche pour ceux qui ne peuvent pas digérer les mots mal orthographiés, Twitter est resté fidèle à cela et a jusqu’à présent évité d’ajouter toute variation de la fonctionnalité.

Avec une nouvelle année ici, beaucoup se demandent peut-être si cette année Twitter va enfin introduire un bouton d’édition. En fait, c’était en fait l’une des questions directement posées lors d’une récente vidéo Q&A avec le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey. En réponse à la question, Dorsey a clairement indiqué qu’un bouton d’édition ne viendrait pas en 2020. Tout en ajoutant “nous ne le ferons probablement jamais”, suggérant que le bouton d’édition insaisissable n’arrivera probablement jamais sur la plate-forme de micro-blogging.

Officiellement, Twitter dit qu’il n’ajoutera pas de bouton de modification car il souhaite conserver le sentiment d’origine de Twitter. En développant cela, Dorsey explique que la prémisse originale derrière Twitter était la capacité d’envoyer un type de message SMS sur Internet, et comme c’est le cas avec les messages SMS en général – les expéditeurs ne peuvent pas modifier un message après qu’il a été envoyé. Par conséquent, Twitter estime que la meilleure façon de conserver son style et son format SMS d’origine est d’interdire l’option de modifier un tweet après l’avoir envoyé. Dorsey a expliqué que la société avait joué avec des variantes d’une fonction d’édition, comme l’option de modifier un tweet pendant les 30 premières secondes après l’envoi. Bien que Twitter soit jusqu’à présent parvenu à la même conclusion qu’une fois un tweet publié, il vaut mieux le laisser de côté.

Alors que de nombreux utilisateurs de Twitter veulent un bouton d’édition, une autre raison, et probablement moins évoquée, consiste à conserver le contenu tel qu’il a été envoyé à l’origine. Ces derniers temps, les sites de médias sociaux sont de plus en plus surveillés pour la manière dont ils soutiennent la désinformation. En gardant le bouton d’édition hors de l’équation, Twitter est capable de se distancier des situations où quelqu’un tweete quelque chose et change ensuite les mots ou le contexte après coup. La conservation du contenu de cette manière permet à tout utilisateur, à tout moment, de voir ce que quelqu’un a dit à l’origine sous sa forme non modifiée. Sur une note positive, les fautes de frappe peuvent également parfois ajouter à l’expérience Twitter. Après tout, Twitter n’aurait peut-être jamais été soumis à des moments comme la bévue «covfefe» de Donald Trump en 2017 s’il y avait un bouton d’édition.

Source: filaire