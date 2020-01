Two-Face revient à Batman Comics pour sa «vengeance finale»

De tous les Rogues de Gotham, peu de vexés Batman tout comme son ancien ami Harvey Dent, AKA Two-Face. L’ancien procureur de district devenu gangster est apparu pour la première fois dans Detective Comics # 66 en 1942 et a depuis été décrit dans d’autres médias par des acteurs de premier plan comme Tommy Lee Jones et Aaron Eckhart. Bien qu’il ne soit généralement pas présenté comme une menace majeure pour Gotham, l’écrivain Peter J. Tomasi prévoit de placer Two-Face dans le peloton de tête de la super-méchanceté avec son scénario dans Detective Comics intitulé “Ugly Heart”.

Contrairement à ses camarades voyous Poison Ivy, Killer Croc et M. Freeze, Two-Face n’a pas de super-pouvoirs ou de méta-technologie à utiliser à son avantage et utilise à la place des hommes de main, des armes à feu et un dollar en argent à deux têtes qui régit ses décisions. . Dans le scénario de “Ugly Heart” de Tomasi, Two-Face a maintenant un culte littéral pour soutenir ses machinations criminelles. Avec la dangereuse Église des Deux à sa disposition, Two-Face représente l’une des plus grandes menaces pour Gotham et ses protecteurs.

Selon les sollicitations d’avril 2020 de DC, la troisième partie de “Ugly Heart” sera le type de lecteurs de bord de votre siège auxquels les livres Batman de Tomasi se sont habitués. Avec le chevalier noir criblé de balles et laissé pour mort dans Detective Comics # 1022, il semble que le seigneur criminel défiguré puisse être un pas de plus vers l’adoption de sa «vengeance finale» à la fois sur le Caped Crusader et sur la ville qui l’a transformé en un monstre.

Mais tout espoir n’est pas encore perdu. L’alter ego de Two-Face, le moralement honnête Harvey Dent a ses propres plans dans “Ugly Heart”. Faisant équipe avec son vieil ami Batman, les deux tentent de guérir définitivement l’ancien DA de sa mauvaise personnalité. Si cela n’est pas assez compliqué, la sollicitation d’avril de DC promet également une résurrection impliquant un certain prince clown et «l’héritier du trône du justicier de Gotham» dans Detective Comics # 1022. C’est un peu à emballer dans un seul numéro.

Les auteurs ont précédemment attribué l’obsession de Two-Face au hasard et à la dualité à divers troubles de santé mentale tels que la schizophrénie et le trouble bipolaire, mais il semble que Tomasi penche vers le diagnostic de trouble dissociatif de l’identité pour son histoire. Autrement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple, le DID est controversé dans le domaine de la psychiatrie, car beaucoup croient que la maladie n’est qu’un rejeton d’autres problèmes de santé mentale et non un véritable trouble en soi.

Que la «personnalité à deux visages» de Harvey Dent soit le résultat d’une personnalité divisée ou en raison d’un amalgame de troubles provoqués par une histoire de traumatisme psychologique, son vieux copain Bruce Wayne n’a jamais cessé de rien pour débarrasser son ami de son influence maléfique . “Ugly Heart” ne serait pas la première fois que Batman s’approche d’exorciser Harvey de ses démons, mais peut-être que Tomasi sera finalement l’auteur pour mettre Two-Face au repos pour de bon.

