Tyler Rake est-il mort lors de l’extraction? La fin du film Netflix de Chris Hemsworth expliqué – HITC

L’extraction est arrivée sur Netflix, mais quelle est la signification de la fin et de cette photo finale?

Grâce au verrouillage presque mondial que nous vivons actuellement, l’une de nos seules sources de nouveaux films en ce moment est le service de streaming, Netflix.

Alors que presque tous les films dont la sortie au cinéma est prévue entre mars et juin 2020 ont connu des retards, les nouvelles sorties sur le service de streaming sont arrivées comme d’habitude.

La dernière de ces sorties de films est Extraction, une épopée d’action mettant en vedette Chris Hemsworth, fraîchement sorti de ses apparitions en 2019 en tant que Thor dans Avengers: Fin de partie et Agent H dans Men in Black: International.

Le film est votre jeu d’action typique avec beaucoup de pièces de jeu d’action à indice d’octane élevé et l’explosion étrange ou deux.

Cependant, la fin du film a soulevé plusieurs questions auprès des fans, des questions auxquelles nous répondrons ici.

Extraction sur Netflix

L’extraction est arrivée sur Netflix le 24 avril 2020 et a des empreintes digitales MCU partout.

En plus de sa star principale, Extraction est réalisé par Sam Hargrave, un coordinateur de cascades sur plusieurs films MCU, et est même produit par Joe et Anthony Russo, les réalisateurs des plus grands et meilleurs films du MCU, y compris Infinity War et Endgame.

Le film, qui met en vedette Chris Hemsworth et Rudhraksh Jaiswal, raconte l’histoire d’un mercenaire du marché noir, Tyler Rake, alors qu’il est chargé de récupérer le fils d’un seigneur du crime de Bangaleshi, Ovi, qui a été kidnappé par un gang rival.

Fin de l’extraction

Bien sûr, Tyler Rake parvient à libérer Ovi, le fils du seigneur du crime, de ses ravisseurs et le couple est ensuite contraint de fuir à travers la capitale du Bangladesh, Dacca.

La scène d’action finale voit Tyler et Ovi essayer d’échapper à Dacca par hélicoptère. Mais, sur leur chemin se trouve un poste de contrôle de pont bondé et une foule de mercenaires armés.

Après un échange de tirs explosif, Ovi parvient à s’échapper mais Tyler Rake est gravement blessé et le dernier que nous voyons de lui est une chute Skyfall-esque dans la rivière sous le pont.

Suite à cela, nous avons deux scènes finales pour terminer le film.

La première montre Nik Khan alors qu’elle tue Asif, le seigneur du crime rival, dans une salle de bain et la seconde montre Ovi de retour à l’école, dans la piscine. Le dernier plan du film le voit refaire surface pour révéler une mystérieuse silhouette en arrière-plan.

Tyler Rake meurt-il lors de l’extraction?

Bien que nous n’obtenions pas de révélation rapprochée de son visage dans le plan final, la mystérieuse silhouette qui surveille Ovi à la fin du film est incontestablement Chris Hemsworth en tant que Tyler Rake.

Bien sûr, c’est une belle surprise de voir que le héros du film ne meurt pas comme nous le pensions, mais certains fans ont présenté la révélation comme la configuration d’une éventuelle suite.

Reste à voir si cela se concrétisera.

L’extraction est disponible en streaming maintenant sur Netflix après la sortie du film le 24 avril 2020.

Dans d’autres nouvelles, Tyler Rake est-il mort lors de l’extraction? La fin du film Netflix de Chris Hemsworth expliqué