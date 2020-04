Ultron allait être différent dans le deuxième film Avengers

Partager

Quand ils préparent les films Marvel pour The Avengers, ils font différents designs de personnages et Ultron semble presque beaucoup plus menaçant.

L’artiste Marvel Phil Saunders partage son concept art inutilisé pour Avengers: l’ère d’Ultron, où nous pouvons voir un aspect différent du méchant qui a presque détruit la Terre.

En 2015, l’univers cinématographique Marvel a réuni les héros les plus puissants. Après avoir pris d’assaut une base HYDRA, ils obtiennent le sceptre Loki qui contient la pierre mentale. Ce puissant objet cosmique, associé à la technologie de Bruce Banner et Tony Stark, réveille l’intelligence artificielle d’Ultron. Après quelques rencontres avec les Avengers, il décide que sa seule mission est de mettre fin à toute vie humaine sur Terre. Pour cela, il aura l’aide des jumeaux Pietro et Wanda Maximoff. Bien que lorsqu’ils découvrent les plans diaboliques du robot, ils décident de changer de camp.

Heureusement, ils ont pu l’arrêter, mais après cette bataille, les problèmes pour le groupe héroïque ont commencé, alors que le monde demandait que les personnes dotées de pouvoirs soient enregistrées par le biais des accords de Sokovie. Cela a conduit à une guerre civile.

Partagé par l’artiste conceptuel Phil Sanders sur son compte Instagram officiel, nous pouvons voir son design inutilisé pour le méchant principal d’Avengers: The Age of Ultron. Selon lui, l’idée était de rendre un méchant plus expressif. Le résultat permet au personnage d’être plus menaçant dans les expressions faciales subtiles.

Lequel aimez-vous le plus?

Le méchant reviendra-t-il?

Ultron était une énorme menace pour The Avengers et bien qu’il ait été détruit, dans les bandes dessinées, il est toujours revenu. Il n’est donc pas exclu que nous le reverrions dans l’univers cinématographique Marvel. Mais pour l’instant, c’est quelque chose qui semble peu probable.

Bien qu’il ait été récemment émis l’hypothèse que dans le film Doctor Strange et le multivers de la folie, le sorcier suprême pourrait voyager à travers différentes réalités et qui sait si l’un d’eux Ultron a réussi et transformé toute la vie de l’Univers en êtres métalliques.

