Ultron reviendra dans les prochains films

Comment nous verrons certains méchants connus dans les prochains films, il existe une théorie Marvel qui anticipe le retour d’Ultron.

Iron Man et Bruce Banner ils ont utilisé la technologie Chitauri pour créer Ultron, une intelligence artificielle qui voulait conquérir la Terre. Après une bataille épique, je pourrais revenir, car dans les bandes dessinées, Ultron revient toujours. Nous expliquons ici la théorie de Marvel.

Il Univers cinématographique Marvel une nouvelle ère commencera avec Black Widow, située entre Captain America: guerre civile et Avengers: Infinity War et ils nous montreront des détails sur l’histoire passée de Natasha Romanoff. Ensuite, Eternal, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Thor 4, Spider-Man 3, Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Vol 3 et Captain Marvel feront leur première. Mais il y a plus, car ils se développeront Disney + avec la série The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki.

Tous les spectacles Disney + Marvel feront partie du MCU, avec WandaVision et Loki liés à Doctor Strange dans le Madness Multiverse. Cette connexion entre les films et les émissions de télévision ouvre de nombreuses possibilités pour la phase 4 du MCU, y compris le retour des méchants qui ont des problèmes en suspens et des liens avec certains des héros qui sont toujours en vie.

De cette façon, je pourrais revenir.

Ultron Il ne ressemble à aucun autre méchant de Marvel, simplement parce que c’est un IA (Intelligence artificielle) et peut avoir une forme physique via un hôte (un robot ou un androïde, comme Vision) ou simplement exister en tant qu’être virtuel, comme J.A.R.V.I.S. Dans Avengers: l’ère d’Ultron (2015) ont réalisé que, pour vaincre Ultron, ils devaient détruire chaque pièce de leurs robots, car leur code ne pouvait être réparé que si un seul fragment survivait. À la fin du film, La vision détruit le dernier. Mais il y a des morceaux de ce personnage et nous les vérifions Spider-Man: Retrouvaillesoù Adrian Toomes / Le vautour (Michael Keaton) a obtenu certaines parties de Ultron qui devint plus tard Ultron Blaster Gun et Anti-Gravity Gun.

Selon cette théorie de Marvel, une copie du programme Ultron aurait pu être téléchargée et enregistrée quelque part, et attend qu’elle réapparaisse au bon moment. Ainsi, les Avengers restants doivent se retrouver pour faire face au méchant bien connu.

La série WandaVision il pourrait être parfait de relancer Ultron, car Sorcière écarlate et posséder La vision Il a un passé qui est étroitement lié au méchant, en raison des événements du deuxième film Avengers. De là, vous pouvez faire le saut au cinéma.

Souhaitez-vous que le méchant retourne à l’UCM? Que pensez-vous de cette théorie Marvel? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

