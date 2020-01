Un allié de la Justice League peut détruire l’univers DC Comics

Une fois de plus, Univers DC Comics est en danger, mais cette fois vient d’un allié de la Justice League. Peuvent-ils l’arrêter?

SPOILERS attention de Justice League Dark numéro 18par James Tynion IV, Álvaro Martínez Bueno, Raúl Fernández, Brad Anderson et Rob Leigh. Où nous pouvons voir la corruption de Nabu, le Seigneur de l’Ordre scellé dans le Heaume du destin. Alors que Nabu aide généralement Médecin de destination et le reste des membres du Justice League, maintenant le dieu magique était l’instigateur de la crise magique actuelle dans le Univers DC Comics et fera tout ce qu’il faut pour réussir votre plan.

Selon le Khalid Nassour (médecin de destination junior)Nabu a été traumatisé par les événements de Dark Knights Metal, où il a vu un monde sombre mourir et l’a fait se demander si la même chose pouvait lui arriver. La peur de Nabu s’explique davantage quand il révèle que l’érosion du Mur Source a permis au monde sombre de saigner. Cela provoque sa corruption. Bien que le plan de Nabu soit d’éliminer la magie, cela entraînerait la mort et l’élimination complète des êtres magiques dans l’univers DC Comics.

Ce plan a provoqué le médecin de destination d’origine, Kent Nelson, entrera en conflit direct avec Nabu. Le Seigneur de l’Ordre a finalement scellé la conscience de Nelson, laissant l’esprit faire ce qu’il voulait. Sans l’ingérence de Nelson, Nabu a ouvert la porte dont l’autre humanité avait besoin pour envahir le Univers DC Comics.

Et dans Justice League Dark # 18, Nassour explique que sa plus grande menace n’est pas les forces d’invasion, mais Nabu lui-même.

Nassour souligne que Nabu a été l’allié de la Justice League et sait comment fonctionnent les grands héros. Ce qui le rend beaucoup plus dangereux. Étant donné que Nabu a déjà convoqué les autres Seigneurs de l’Ordre à son aide pendant la bataille de Myrra, il est sûr de dire que l’esprit ferait tout pour que son plan se réalise à ce moment-ci.

Malgré sa folie, Nabu n’a pas perdu son intelligence. Je savais qu’il ne faudrait pas longtemps avant qu’au moins un des membres de la Ligue de justice n’essaye de trouver une solution, mais comme il semble que Nassour deviendra le nouvel hôte de Nabu, le retour du Docteur Destiny pourrait être fatal. pour la Justice League et le reste de la Univers DC Comics.

Article précédentThor: Ragnarok (2017) fait référence au film Marvel The Eternal (2020)

Next articleJake Gyllenhaal adaptera une nouvelle bande dessinée

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.