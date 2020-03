Un artiste de DC Concept confirme les caractéristiques de la Batmobile

La nouvelle Batmobile de Matt Reeves ‘ Le Batman est confirmé avoir un symbole de chauve-souris subtil. Dans le cadre de la nouvelle direction de Warner Bros et DC Films pour leurs films DC, The Batman redémarre le personnage et le monde que Zack Snyder et Ben Affleck ont ​​présenté précédemment. Robert Pattinson joue maintenant Bruce Wayne pendant ses premiers jours en tant que chevalier noir, et il a une combinaison de combat unique qui a déjà été officiellement révélée.

Dans un effort pour continuer à générer de l’excitation pour The Batman et à éviter de jeter un premier regard sur des personnages (ou véhicules) importants sur les photos de tournage, Reeves a récemment débuté la Batmobile de son film. La conception de la voiture de muscle a continué à transmettre la nature ancrée du film et comment Bruce, tout en utilisant ses richesses pour financer ses moyens héroïques, ne fonctionne pas avec la même technologie coûteuse que les récentes itérations. Avec la nouvelle balade de Batman, un autre design frais pour le grand écran, un élément que certains fans ont manqué était la présence d’un symbole de chauve-souris. Le logo n’est pas un aliment de base de chaque Batmobile, mais il s’avère que la version de Batman a une référence subtile.

Cette révélation vient de Twitter (via Comicbook) grâce à l’utilisateur @GeekyAndGrumpy, qui partageait la conviction qu’une référence de symbole de chauve-souris était cachée dans la conception de la Batmobile. Ils ont tweeté une photo du véhicule avec des marques décrivant la forme du moteur, qui semblait révéler un symbole de chauve-souris. Au lieu qu’il s’agisse d’un cas où les fans cherchent trop fort pour les connexions, l’artiste conceptuel de Batman, Ash Thorp, a répondu au tweet et a confirmé que cette référence de symbole de chauve-souris était intentionnelle.

ouais c’est là et dans une autre vue de la batmobile. C’était prévu 🙂

– Ash Thorp (@Ashthorp) 10 mars 2020

Ce niveau de détail ne fait que rendre la Batmobile de The Batman encore plus impressionnante, et Thorp a taquiné qu’il pourrait y en avoir plus. La réponse note que le symbole de chauve-souris est également “dans une autre vue de la batmobile;” la référence supplémentaire du symbole de chauve-souris n’a pas encore été trouvée. Sur la base des images déjà publiées, il ne semble pas que la Batmobile ait été montrée à l’angle spécifique nécessaire pour la découvrir. Cela dit, il a également fallu plusieurs jours à quelqu’un pour remarquer cette référence de symbole de chauve-souris, il peut donc prendre encore du temps pour trouver l’autre symbole de chauve-souris.

Tout cela illustre encore la vision de Reeves pour The Batman. Il est clairement un grand fan de Dark Knight, et l’acteur Jeffrey Wright – qui joue le commissaire Gordon dans le film – a récemment déclaré qu’il s’était lié à Reeves pour leur amour de Batman, mais plus précisément pour la version d’Adam West. Alors que le tournage continue Le Batman et de nouveaux regards officiels et non officiels sur le film arrivent, espérons que des détails plus cool comme le symbole de la chauve-souris de la Batmobile seront révélés en cours de route.

