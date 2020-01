Un autre remake, & # 039; SpaceCamp & # 039;

Via The Hollywood Reporter, nous savons que Disney + a commencé le développement d’une nouvelle version de «SpaceCamp» (en Espagne ‘S.O.S.: Equipo Azul’) avec les scénaristes de Saturday Night Live, Mikey Day et Streeter Seidell. Il s’agit d’un film de science-fiction et d’aventure réalisé par Harry Winer au milieu des années 80.

Le film original suit un groupe d’adolescents assistant à un camp d’astronautes à Cape Canaveral, en Floride. Là, ils sont autorisés à s’asseoir sur une navette spatiale lors d’un test de routine du moteur, moment auquel des jeunes sont accidentellement jetés dans l’espace. À partir de ce moment, ils doivent travailler ensemble pour trouver de l’oxygène et rentrer chez eux sains et saufs.

Le film mettait en vedette Kate Capshaw, Lea Thompson, Kelly Preston, Larry B. Scott, Tate Donovan et, dans ses débuts au cinéma, un jeune Joaquin Phoenix, alors connu sous le nom de Leaf Phoenix (son propre nom). Le nouveau film sera produit par John Rickard (‘Rampage’) pour la division des films d’action réelle de Disney.

Ce nouveau film marquera le troisième projet de Day et Seidell pour Disney +, car il faut ajouter à SpaceCamp le remake de “ Home alone ” et une nouvelle version en action réelle de la série animée des années 80, “ Inspector Gadget ”.