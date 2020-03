Un avatar arrête la production en Nouvelle-Zélande en raison d’un coronavirus

La production des suites Avatar a été arrêtée en Nouvelle-Zélande en raison de craintes de coronavirus. Le producteur Jon Landau a confirmé la nouvelle au New Zealand Herald. Le film devait tourner dans les studios Stone Street de Wellington, mais maintenant l’équipe de production restera à Los Angeles.

“Nous l’avons retardé”, a déclaré Landau. «Nous avions prévu de descendre vendredi soir avec un groupe de personnes et de recommencer et nous avons pris la décision de ne pas continuer et de continuer à travailler ici [Los Angeles]et revenez un peu plus tard que prévu.

“Nous sommes au milieu d’une crise mondiale et ce n’est pas à propos de l’industrie cinématographique. Je pense que tout le monde doit faire maintenant tout ce que nous pouvons faire, comme nous le disons ici, pour [coronavirus] courbe.”

Quant à savoir quand la production en Nouvelle-Zélande reprendra, Landau a déclaré qu’il “ne pouvait pas vous donner de réponse”.

“Si je vous disais que nous allons savoir quelque chose dans deux semaines, je mentirais”, a-t-il ajouté. «Je ne me trompe peut-être pas – même une horloge cassée a raison deux fois par jour. Mais je mentirais parce que je ne sais pas. “

Weta Digital, la société d’effets numériques de Peter Jackson basée à Wellington, continuera de travailler sur les effets visuels du film.

Avatar 2 est actuellement prévu pour une sortie le 17 décembre 2021, suivi par Avatar 3 en décembre 2023, Avatar 4 en décembre 2025 et Avatar 5 en décembre 2027.