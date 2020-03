Un bon moment sanglant: Top 10 des films d’épidémie d’horreur

Oui, c’est… ça fait un moment. Bienvenue dans A Bloody Good Time!

Que puis-je dire? J’ai pris une pause de l’ABGT pour reprendre les esprits, et j’ai finalement abandonné parce que j’étais juste épuisé. Et non, ce n’est pas une chose à temps plein. Ce n’est probablement même pas une chose de plus d’une semaine. Je viens d’avoir une idée et que vais-je faire d’autre à la maison tout le temps?

Mais vous ne vous en souciez pas, vous voulez une partie de ce nouveau contenu d’horreur! De plus, vous savez, je dois récupérer mon gazon de Rob Stewart, qui ne fait pas du bon contenu d’horreur par lui-même que vous devriez regarder juste pour souligner à quel point il est bien écrit et agréable. D’accord, donc je ne suis pas doué pour insulter les gens.

Le monde est vraiment fou en ce moment. Il y a ce virus plus ou moins incontrôlé par le bruit des choses. Tout est arrêté, tout le monde panique et vous ne pouvez même plus obtenir de papier toilette. Les choses que nous tenions pour acquises nous sont soudainement arrachées. Certaines personnes s’en sortent avec tout ce qu’elles peuvent. Jeux vidéo, livres, plainte sur internet.

Pour moi, c’est la même chose que j’ai toujours, je regarde des films. Je regarde des films d’horreur, en particulier, parce que regarder d’autres personnes souffrir dans un cadre fictif sûr est bien mieux que de diffuser les informations et de les voir en temps réel. Au moins, je sais que les zombies ne vont pas vraiment se lever, tu sais?

Alors, regardons quels sont, pour mon argent, certains des meilleurs films sur les épidémies virales. Films d’horreur, alors ne vous attendez pas à voir Contagion ou The Andromeda Strain ici.

#dix: Infection (2004)

Nous commençons la liste avec un film d’horreur japonais peu vu il y a seize ans. Au début, je n’aimais pas ce film quand je l’ai vu pour la première fois, mais j’ai vu appris à l’apprécier davantage. L’infection fait suite à un petit hôpital en sous-effectif qui devient le lieu d’une plus petite épidémie d’une maladie incroyablement mortelle, et cela peut être une sorte de vengeance karmique pour un médecin qui cache la vérité sur la mort d’un patient. Quoi qu’il en soit, les gens meurent de façon méchante et fondante.

Je me souviens de schlock comme Body Melt ou Street Trash, mais cela a une meilleure qualité de production. C’est aussi, sans doute, un meilleur film, bien que je ne nie pas que les deux autres sont très amusants. Le plus gros problème avec Infection est qu’il est très décousu et l’un des films d’horreur J les plus non linéaires que vous verrez jamais. On pourrait faire valoir que cela n’a pas beaucoup de sens, mais je pense que cela suffit juste pour mériter une montre. Remerciements spéciaux à toute personne travaillant dans le secteur de la santé en ce moment, car vous devez beaucoup.

# 9: Je suis une légende (2007)

J’aurais pu aller avec n’importe quelle version du roman de Richard Matheson de 1954. Il y a la version de Vincent Price Le dernier homme sur terre et le film de Charlton Heston The Omega Man. Je ne dirais pas que c’est le meilleur d’entre eux et aucun d’eux ne suit le roman assez près pour garder le point de l’histoire. Mais cela comprend les deux premiers tiers et l’une des meilleures performances de Will Smith. C’est 28 jours plus tard que Cast Away. Je veux dire avec les plus grands éloges.

Cela ne veut pas dire que c’est parfait. Il ne suit pas le livre comme il se doit (à ce stade, je ne m’attends pas à ce qu’une adaptation de film le fasse). Les monstres CGI sont encore pires maintenant qu’ils ne l’étaient à l’époque. Et bien sûr, la fin est particulièrement mauvaise. Mais Will Smith est génial et les clichés d’un New York abandonné sont obsédants et… malheureusement prémonitoires aujourd’hui. Et il y a toujours la fin du Director’s Cut si vous voulez quelque chose d’un peu plus proche de l’intention de Matheson. Je recommande les trois films pour différentes raisons, mais c’est celui auquel je reviens le plus souvent.

# 8: L’invasion (2007)

À mon avis, il n’y a jamais eu de mauvaise version d’Invasion of the Body Snatchers. Je pense aussi que c’est une histoire, comme Carrie, qui doit être racontée tous les 10 à 15 ans en raison de la pertinence de sa pertinence. Nous pourrions en fait être en retard pour un nouveau. Ce sont tous d’excellents films, bien que tout le monde préfère une version ou l’autre. Je ne pense pas que quiconque choisisse The Invasion, bien que si je classais les quatre films, ce serait certainement au-dessus de Body Snatchers. Quoi qu’il en soit, c’est celui que vous devez choisir si vous parlez de films d’épidémie.

Normalement, «l’invasion» est due au fait que des extraterrestres remplacent les humains par des copies Dans L’invasion, c’est une maladie. Eh bien, en quelque sorte. C’est en fait un champignon, mais cela fonctionne comme une maladie et cela compte pour les besoins de cette liste. Comme les autres versions de l’histoire, le champignon vous contrôle après vous être endormi, enlève vos émotions et vous promet un monde meilleur en conséquence. C’est juste une nouvelle façon de raconter un vieux conte, et le faire être une spore qui peut facilement être transmise est une façon horrible. Au moins dans les autres, vous pourriez raisonnablement éviter d’être arraché si vous étiez vigilant. Tous les paris sont désactivés dans celui-ci, et c’est pourquoi je l’apprécie.

#sept: Carriers (2009)

Par rapport aux autres films de cette liste, Carriers n’est pas amusant. Je dirais qu’aucun de ces films n’est amusant étant donné le climat, mais le point ici est l’évasion. Je ne recommande pas cela à cette fin, mais simplement que c’est un très bon film. Sachez simplement que c’est un film plus nilhiste et sombre que Will Smith chassant les vampires CGI. Ce n’est pas sombre pour le plaisir, cependant, il a en fait un point. Les circonstances désastreuses dans lesquelles nos personnages principaux se trouvent sont entièrement dues au choix: les décisions difficiles qu’ils doivent prendre pour vivre. Le monde est à peu près mort et pour survivre, ils doivent suivre leurs règles établies à tout prix. C’est vraiment déprimant et triste, mais en même temps, il raconte une histoire réelle avec des personnages liés, sinon toujours sympathiques.

Chris Pine en particulier est plutôt bon ici. Ce n’est pas quelqu’un avec qui vous voudriez passer du temps, mais ses performances sont bonnes. Et on nous donne l’impression qu’il agit uniquement de cette façon parce qu’il a vu l’horreur de ce monde de première main et qu’il ne connaît pas d’autre moyen d’y faire face. Il y a des références constantes à son travail antérieur de fossoyeur, qui prend un nouveau sens dans ce film. La torsion entourant ce petit détail est prévisible, mais dans le bon sens. Le monde peut être un endroit très cruel quand tout le monde est sorti pour lui-même et que la «survie du plus apte» est en jeu. Heureusement, nous vivons dans un monde qui a encore de bonnes personnes et beaucoup d’espoir.

# 6: Cabin Fever (2002)

D’accord, celui-ci est aussi sombre, mais c’est aussi stupide et honnêtement le genre de film parfait si vous êtes assis à la maison en vous inquiétant de ce qui se passe. Vous pouvez en dire beaucoup sur Eli Roth, mais vous ne pouvez pas nier qu’il aime son horreur et sait comment faire des films désagréables. Tel est le cas ici, d’un groupe d’enfants qui se rendent dans une cabane et contactent un virus mangeur de chair. Un virus mangeur de chair qui se révèle de manière de plus en plus dégoûtante. C’est le film qui, pour le meilleur ou pour le pire, a mis Roth sur la carte. Il y a une raison pour laquelle les fans d’horreur y ont afflué quand il est sorti.

Honnêtement, je pense que celui-ci a été oublié au fil des ans au profit d’Hostel, grâce à des suites stupides et à ce remake putride. Bien sûr, le véritable argument de vente est plus que tout regard réaliste sur les infections et les épidémies virales. Il y a aussi le sens de l’humour bizarre que Roth a, qui comprend une personne au hasard dans un costume de lapin et l’enfant de crêpes. D’une certaine manière, cela fonctionne, et cela rend certainement le film mémorable. Pas autant qu’une femme qui se rase les jambes et enlève plus que des cheveux, mais je m’égare.

# 5: Enragé (1977)

Quand j’ai vu ce film pour la première fois, je m’en fichais. Mais contrairement au Videodrome et aux Scanners (je suis désolé, j’ai essayé de leur donner plusieurs chances), Rabid a grandi sur moi. Compte tenu de son sujet, je devrais peut-être m’en inquiéter. Il y a des périodes où c’est terne et peut-être que le remake des Soska Sisters est meilleur, mais c’est quand même un très bon aperçu de la rapidité avec laquelle quelque chose peut se propager et comment vous ne pouvez pas vraiment dépendre du gouvernement pour le traiter correctement. C’est un message dans beaucoup de ces films. S’il y a un message que vous pouvez obtenir d’un film d’apocalypse ou quelque chose de similaire, ce n’est pas de faire confiance à votre gouvernement.

La performance de Marilyn Chambers est la chose la plus faible du film, mais donnez-lui le mérite d’avoir essayé. Elle est principalement connue pour le porno, donc diriger un film d’horreur corporel comme celui-ci est un grand pas pour elle. Et nous ne regardons pas vraiment quelque chose comme Rabid pour le jeu de toute façon. Si le titre ne l’a pas révélé, il s’agit d’une souche mutante de rage qui rend les gens fous et mortels. Si vous pouvez aller au-delà du style directoral sec de Cronenberg (comme c’était le cas dans beaucoup de ses premiers films), alors vous obtenez un film suffisamment chaotique qui est d’autant plus impressionnant qu’il a été fait avec un petit budget. Il y a beaucoup d’idées intéressantes ici, même si je peux penser à un film de la même décennie qui le fait mieux.

# 4: Les fous (1973)

On pourrait faire valoir que le remake de 2010 est un film plus divertissant. Cependant, cela ressemble plus à un film d’action-zombie, et ce n’est pas du tout l’original de George Romero. Romero dit assez clairement que votre gouvernement va vous visser si quelque chose comme ça arrive. Je ne fais pas de déclaration politique, mais c’est le risque que vous courez dans les films où le monde va en enfer. Quoi qu’il en soit, les gouvernements dans les films sur les épidémies ne sont pas aussi incompétents qu’ici, pour des raisons que je ne gâcherai pas.

Le film parle d’une maladie qui, comme son titre l’indique, fait perdre la tête aux gens. Vous devez donc non seulement vous inquiéter de l’infection, mais aussi des infectés, car ils deviendront fous et tenteront de vous tuer. La société s’effondre rapidement, comme on pourrait s’y attendre. Honnêtement, je pense que c’est l’aspect le plus horrible d’une pandémie, et Romero parvient à le clouer ici. Heureusement, c’est d’une manière plus exagérée qui est un peu déconnectée de la réalité. Si vous voulez quelque chose de plus stupide et plus amusant, consultez la version 2010. Ceci est la version la plus effrayante et qui donne à réfléchir.

# 3: Le stand (1994)

Je suis ravi que nous obtenions une nouvelle version de cela, car The Stand pourrait certainement utiliser une mise à jour. Non pas que la version originale soit mauvaise. C’est très bon et c’est une de mes adaptations King préférées. Mais c’est aussi un produit de son temps. Même King a essayé de moderniser l’histoire en publiant la version révisée. C’est un conte, comme Carrie, qui pourrait être pertinent à n’importe quelle époque. Il sera intéressant de voir quand CBS All Access décidera de publier la nouvelle version, car elle pourrait être un peu trop proche de chez soi pour certains.

Bien sûr, seule la première moitié de The Stand concerne une pandémie. Un superflu surnommé «Captain Trips» dévaste le monde. Cela présente certaines des meilleures et des plus envoûtantes écritures de King. Si vous ne dormez pas avec les lumières allumées après avoir lu les scènes dans les tunnels de New York, vous êtes plus fort que moi. La mini-série ne traduit pas vraiment bien cette scène, mais le reste est bien géré. Après cela, cela se transforme en une histoire exagérée de bien contre le mal avec les personnages que nous avons suivis au début pour choisir les côtés. Bien sûr, la fin est un peu hokey (Dieu fait une apparition), mais les scènes de la dévastation du superflu et les performances de la distribution (en particulier Jamey Sheridan dans le rôle de Randall Flagg) en font un chrono.

# 2: Le jour des morts (1985)

Je savais que je devais mettre un film sur les zombies ici. Plus important encore, j’ai dû mettre un des films de George Romero ici. Oui, Night and Dawn of the Dead sont des classiques, des films importants et sans doute mieux que cela. Mais je pense que Day parvient à capturer un peu plus le climat actuel et fonctionne mieux comme film d’épidémie d’une certaine manière. J’essaierai d’expliquer.

Day suit un groupe de scientifiques et de soldats, enfermés ensemble après que le monde soit déjà allé en enfer grâce à l’apocalpyse zombie. Les tensions sont fortes alors que les scientifiques ont du mal à trouver un moyen de rendre le monde au-dessus vivable pour les humains à nouveau, en menant des expériences pour résoudre un problème qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Les soldats laissent le pouvoir aller à leur tête et rendent le monde souterrain presque aussi mauvais.

La nuit est bonne pour capturer les premières étapes de ce qui se passe, Dawn donne une meilleure vue du monde et de ce qui se passe. Mais je pense que Day est un meilleur exemple de l’isolement que ressentiraient des personnes en bonne santé dans un scénario comme celui-ci. Peut-être comment ils se sentent maintenant. Certes, j’aime croire que les gens en général sont meilleurs que le capitaine Rhodes, mais le sentiment est là.

En plus de cela, il présente, pour mon argent, le meilleur travail de la carrière d’effets de Tom Savini.

#1: 28 jours plus tard (2002)

Tout d’abord, pas un film zombie. Auparavant, c’était un débat plus vaste, mais clarifions cela maintenant. Le coupable de ce film est le «virus de la rage», qui a un délai effrayant entre la transmission, l’infection et l’apparition des symptômes. Dans ce cas, c’est comme The Crazies dans lequel la maladie fait de vous un psychopathe stupide. L’une des scènes les plus troublantes du film est lorsque Frank de Brendan Gleeson est infecté, sait qu’il est infecté et n’a que peu de temps pour dire au revoir à sa fille avant son départ.

Vous penseriez que cela ferait de ce film le plus sombre de la liste, mais c’est en fait plein d’espoir. Le monde s’est certainement effondré (ou du moins le Royaume-Uni l’a fait), les gens sont toujours aussi horribles dans une situation comme celle-ci et il semble qu’il n’y ait pas de lumière au bout du tunnel. Mais certains des meilleurs moments (vous savez, ce n’est pas terrifiant) sont quand nos personnages ont une chance de se lier et de montrer que l’humanité peut exister dans les temps les plus sombres.

Cela ne veut pas dire que ce film n’est pas effrayant. La course infectée ne vous dérange peut-être pas, mais il y a une raison pour laquelle ces clichés d’un Londres vacant sont aussi emblématiques qu’eux.

Et c’est tout. Peut-être que ces films sont un peu trop durs compte tenu de ce qui se passe, et ça va. Mais peut-être que regarder de l’évasion avec des personnes fictives se battant comme l’enfer pour survivre et, dans certains cas, le faire, c’est exactement ce dont vous avez besoin. Ce n’est pas à moi de le dire. Je suis juste ici pour recommander de bons films et j’espère que ces recommandations vous apporteront un peu de confort dans les mauvais moments.

Mais bon, je suis le genre de gars qui peut faire des blagues d’apocalypse en ce moment afin de briser la tension. Je regarde les gens mourir à l’écran pour le plaisir. Je ne suis peut-être pas le meilleur juge. J’essaie simplement de contribuer de la seule manière que je sache, avec du contenu qui peut ou non vous divertir.

Dans tous les cas, ça va devenir meilleur. Nous ne savons peut-être pas quand et nous n’aimons peut-être pas la façon dont les choses sont, mais cela ira mieux. Soyez juste vigilant, restez en bonne santé et ne devenez pas des connards. Nous devons rester unis.