Un bon moment sanglant: Top 10 des films d’horreur isolés

Je suis encore là. Mon état est en lock-out, que voulez-vous que je fasse, sors et fais la fête?

Le sentiment d’isolement n’est pas bon. Techniquement, je peux sortir pour des choses essentielles, mais je perds encore la tête à cause de l’ennui et de la solitude. Et dites ce que vous voudrez discuter avec des gens en ligne, ce n’est pas la même chose que d’avoir une personne vivante et respirante dans la pièce avec vous. Ou même un cadavre particulièrement vivant.

C’est peut-être la raison pour laquelle certains des plus grands films d’horreur de tous les temps isolent leurs personnages principaux de tout le monde et les obligent à faire face à la chose effrayante seule. Les conseillers du Camp Crystal Lake doivent toujours traiter avec Jason seul. Bien sûr, quelque chose qui se passe en plein jour et dans une zone surpeuplée peut aussi être effrayant, mais au moins, il y a l’option d’aide. Mais la vraie terreur se produit lorsque nous sommes seuls, dans l’obscurité, sans contact avec le monde extérieur.

Il était vraiment difficile de ramener ce truc à dix, j’ai donc dû établir des critères pour ce qui peut même être qualifié de film d’horreur «isolé». C’est toute mon opinion, alors n’hésitez pas à être en désaccord et à me critiquer dans les commentaires (veuillez ne pas le faire) si votre film préféré est exclu. Je pense qu’un film d’horreur isolé doit faire trois choses

1) Passez 90 à 95% de son temps de fonctionnement dans un seul endroit.

2) Retirez toutes les options d’évasion ou de contact avec le monde extérieur jusqu’à la fin.

3) Limitez le nombre de personnes sur place à quelques personnes.

Donc, cela supprime des choses comme Saw, où nous allons à d’autres endroits et passons du temps avec d’autres personnes. Il sort quelque chose comme Dawn of the Dead, où encore une fois, le film se concentre sur les autres ainsi que sur le casting principal. Techniquement, les gens de Dawn ont choisi de percer ce centre commercial. Un exemple plus approprié serait The Strangers, qui suit un couple dans un endroit terrorisé à travers tout le film par des tueurs masqués. Ce film ne fait pas la liste, parce que je ne suis pas fan, mais c’est un bon exemple.

Même en réduisant la liste avec ces critères, c’était toujours difficile. Voici donc les dix meilleurs auxquels je pouvais penser.

#dix: 10 Cloverfield Lane (2016)

C’est presque le film parfait. Presque. Si la fin du chausse-pied pour l’adapter à l’univers de Cloverfield n’existait pas, elle pourrait être plus élevée. Mais si nous ignorons cela, nous obtenons un excellent petit film d’horreur qui piège trois personnes sous terre et est tendu comme l’enfer. Trésor national John Goodman joue le méchant ici. Il n’est pas surnaturel ou étranger ou quoi que ce soit, c’est juste un très mauvais homme.

L’essentiel est que deux hommes sont dans un bunker souterrain et lorsqu’une femme les rejoint, ils l’informent que la surface n’est plus en sécurité. Bien sûr, quelque chose ne va pas, comme souvent, et il se peut que Goodman leur ait menti tout le temps. Il peut également être violent et fou. Ou peut-être qu’il fait juste ce qu’il doit pour éviter de mourir. Nous vous laisserons en juger. C’est l’une des plus grandes performances de Goodman et cela en dit long. Compte tenu de la complexité de la franchise Cloverfield dans son ensemble, c’est sans aucun doute la meilleure.

# 9: Splinter (2008)

Je ne peux pas croire que ce film soit sorti depuis douze ans et il est toujours aussi sous-estimé. Je n’entends jamais personne en parler. J’ai tendance à penser que lorsqu’il s’agit de films sur des personnes isolées, plus l’emplacement est petit, plus il est effrayant. Après tout, avec moins d’espace pour vous déplacer, vous êtes encore plus en danger. Il est donc logique de tourner un film comme celui-ci dans une station-service au milieu de nulle part, avec un petit groupe luttant contre un type de parasite qui peut prendre le contrôle des gens et réanimer les morts.

Splinter est un film d’horreur dégoûtant qui est venu et reparti en une année remplie de grands films (2008 nous a également donné Martyrs et Eden Lake). Si vous êtes gore, cela en a beaucoup. Il emprunte des éléments de meilleurs films comme The Thing et Night of the Living Dead pour créer quelque chose de nouveau et quelque chose de très divertissant. Si vous n’avez pas eu la chance de vérifier cela, faites-le immédiatement.

# 8: Enterré (2010)

Si plus l’espace est petit, plus l’expérience est effrayante, imaginez à quel point ce serait effrayant d’être enterré vivant. Cela arrive au pauvre Ryan Reynolds dans Buried, un film où il se réveille coincé à l’intérieur d’une boîte à six pieds (ou plus) sous la terre. Les histoires enterrées vivantes remontent à l’époque d’Edgar Allan Poe, peut-être même plus tôt, et il n’est pas difficile de se faire une image de la terreur dans laquelle on devrait être s’ils se trouvaient dans cette situation.

Reynolds fait face au fait que ses niveaux d’oxygène vont baisser, il peut se retrouver sans source de lumière et même s’il sort de la boîte, la saleté va couler et l’étouffer. À moins que quelqu’un ne le trouve, il est peu probable qu’il s’échappe. C’est une situation très grave et pendant 90 minutes. Ce film est une séance tendue et déprimante, il prendra donc la place de notre film “pas amusant” de la semaine.

#sept: Cube (1997)

D’accord, l’emplacement est beaucoup plus grand, mais c’est aussi un piège mortel tentaculaire et nous ne savons pas où il se trouve réellement. Cube est arrivé cinq ans avant Saw et je pense que ce film doit beaucoup à celui-ci. Un petit groupe de personnes se réveille dans diverses pièces de l’emplacement titulaire, pour découvrir qu’elles ne peuvent pas simplement se déplacer librement. Dans n’importe quel endroit, il pourrait y avoir du fil de rasoir, des lance-flammes, vous l’appelez. Ce n’est pas un bon moyen de mourir quoi qu’il arrive.

En plus de cela, il est extrêmement difficile de savoir comment sortir, car les chambres changent et tout l’endroit est incroyablement énorme. Vous devez être une sorte de génie mathématique ou un savant idiot. Et si vous faites une erreur, vous pourriez finir par manquer votre chance et avoir à traverser le tout à nouveau… ou mourir de faim. Cube a peut-être le plus grand emplacement de la liste, mais ses personnages sont encore plus isolés car il y a très peu de chances que l’un d’entre eux revoie le monde extérieur.

# 6: Chut (2016)

Le rôle principal dans ce film est dans un endroit éloigné et il n’y a personne autour à des kilomètres. Non seulement cela, mais elle est isolée d’une manière différente. Elle est sourde, et donc l’étranger qui la traque peut le faire sans se soucier de faire du bruit. Cela conduit à l’un des jeux de chat et de souris les plus uniques de l’histoire de l’horreur, car elle doit défendre ses quatre autres sens et ses esprits pour survivre.

J’ai déjà fait l’éloge de Hush, et il a même figuré dans ma liste des dix premiers pour l’année de sa sortie. C’est juste un film formidable qui ne semble pas s’arrêter, même dans les moments les plus calmes. C’est un film qui aurait très facilement pu tourner mal entre de mauvaises mains, mais Mike Flanagan est un grand metteur en scène qui met en scène les différents moments de tension de manière experte de manière essentiellement réaliste. Le silence est énorme, et c’est sur Netflix. Allez le regarder.

# 5: La nuit des morts-vivants (1968)

J’ai dit que Dawn of the Dead ne correspond pas à mes règles très strictes, mais Night of the Living Dead le fait très bien. En dehors de l’ouverture du cimetière, on se retrouve coincé dans une maison pour tout le film, avec des zombies partout pour empêcher toute sortie. Oh, bien sûr, vous pourriez essayer de les combattre assez longtemps pour arriver au camion, mais vous pourriez également faire sauter accidentellement ce camion et tuer deux d’entre vous. Ces choses arrivent.

Ce qui aggrave les choses, c’est que les gens de la maison ne s’entendent pas du tout et peuvent à peine travailler ensemble pour accomplir les choses de base. Avec la menace extérieure et les hostilités croissantes à l’intérieur, quelque chose devra éventuellement céder. Merci à la beauté de ce film dans le domaine public, vous pouvez le regarder dès maintenant!

# 4: La descente (2005)

Ce film, comme Buried, me dérange beaucoup personnellement parce que je suis claustrophobe. Les espaces extrêmement étroits me dérangent et s’ils sont enfermés, je vais me défoncer. La scène la plus effrayante de ce film n’a rien à voir avec les monstres, mais un moment où l’un des personnages se retrouve coincé dans un espace étroit à l’intérieur d’une grotte. Me donne des frissons juste pour m’imaginer dans cette situation.

La descente est un film de monstre au rythme serré et incroyablement tendu qui voit notre casting pris au piège dans une grotte qui est hors de la carte avec des mutants carnivores bizarres qui attendent de les manger. Comme Night, il y a aussi beaucoup de tension entre les femmes, ce qui n’aide en rien leur situation. Vous penseriez que les gens apprendraient à mettre de petites différences à l’intérieur face à une menace commune, mais apparemment, c’est quelque chose qui se produit même dans la vraie vie. Au moins, nous ne sommes pas tous pris au piège dans une grotte, non?

# 3: Alien (1979)

Eh bien, il est difficile d’être plus isolé qu’au milieu de l’espace. Bien sûr, la station spatiale est probablement grande, mais elle est également à l’étroit et s’effondre. De plus, il y a cet extraterrestre à bord qui aime plonger sa deuxième bouche directement dans votre tête. Et ai-je mentionné l’androïde maléfique? Il y a un androïde maléfique. Il y a beaucoup de menaces qui affligent l’équipage du Nostromo, et où iraient-ils s’ils pouvaient s’échapper? Il n’y a rien à faire!

La série Alien se transformerait essentiellement en une série de films d’action et d’horreur commençant par le tout prochain film, mais l’original est de l’horreur pure. Vous ne savez pas ce qu’est cette créature, vous ne savez pas vraiment pourquoi elle fait ce qu’elle fait. Tout ce que vous savez, c’est que c’est mortel et que vous n’avez pas beaucoup d’espace pour vous en éloigner. Vous pensez que vos armes vont empêcher quelque chose qui peut vous tuer juste de saigner sur vous? C’est une chose d’être piégé si loin de la civilisation, c’est une autre d’être piégé avec la machine à tuer ultime qui vous chasse.

# 2: Le brillant (1980)

Un peu difficile à battre ce film, dans lequel être isolé est tout l’intérêt. Une petite famille de trois personnes est coincée dans un hôtel isolé pour l’hiver, car Jack Torrence est le nouveau gardien. Eh bien, il a toujours été le gardien, mais c’est une autre histoire. Et en hiver, nous ne parlons pas seulement de quelques rafales. L’endroit est piégé dans la neige à la hâte, et quelqu’un a mystérieusement détruit les moyens de communiquer avec le monde extérieur! Le seul moyen d’évasion ne fonctionnera pas!

Bien sûr, viennent ensuite les menaces, qui semblent honnêtement être une comédie de «quoi d’autre peut-il mal tourner?» Non seulement l’hôtel est hanté, mais les fantômes peuvent vous nuire. Non seulement ils peuvent vous nuire, mais ils peuvent vous posséder. Oh, et ils se trouvaient juste posséder le plus fort des trois, le faisant devenir littéralement fou de hache. Le livre a en fait ajouté une autre menace sous la forme d’une chaudière qui risquait d’exploser. Stephen King semble vraiment détester ses propres personnages.

#1: La chose (1982)

Il y a juste quelque chose sur la neige et l’hiver qui semble être un cadre parfait pour un film comme celui-ci. Je dis juste que vous ne voyez pas trop de films d’horreur dans le désert à la mi-juillet. The Thing nous emmène jusqu’à l’Arctique, où un petit groupe de personnes est obligé de faire face à une menace extraterrestre qui peut être n’importe quoi et n’importe qui.

Contrairement à Alien, le monstre de ce film n’est pas aussi apparemment. Vous savez à quoi vous avez affaire là-bas, aussi mortel que cela puisse être. Dans ce cas, ce à quoi vous avez affaire aurait déjà pu prendre la forme de votre chien ou de votre meilleur ami. Cela conduit à la couche supplémentaire de paranoïa en plus de tout le reste. Ces gars deviennent fous des menaces de températures inférieures à zéro, un extraterrestre qui veut les tuer et entrer dans la civilisation et le fait qu’ils pourraient s’entretuer accidentellement.

Il combine essentiellement les meilleurs éléments d’autres films de cette liste. C’est une petite nuit des morts-vivants, c’est un peu The Shining, c’est un peu extraterrestre. Mais il ne copie carrément aucun de ces films ou ne leur doit vraiment rien. Ce n’est que l’un des meilleurs films d’horreur jamais réalisés, un film qui tient encore 38 ans plus tard. Il tiendra probablement toujours.

Je continue ce truc pendant au moins deux semaines de plus, mais certainement tant que nous sommes tous isolés et mis en quarantaine. Je sais qu’au moins certains d’entre vous apprécient cette chronique et j’aime faire ce que je peux pour fournir une brève distraction au milieu de toute cette horreur.

Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je couvre, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si je ne l’ai pas déjà couvert, je vais essayer d’y arriver. Merci d’avoir lu et restez en sécurité là-bas.