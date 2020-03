Un célibataire révèle que la mère de Peter pleurait toujours à propos de Hannah Ann Sluss

Toute la saison, Le célibataire a taquiné un moment très percutant. Presque chaque avant-première a présenté la mère de Peter, Barbara Weber, hystérique alors qu’elle supplie son fils de ramener une des femmes à la maison. Ce soir, nous avons enfin appris qui était cette femme. Contrairement à la croyance populaire, Barb parle en fait de Hannah Ann Sluss.

Hannah Ann a fait des vagues sur le premier épisode de la saison lorsqu’elle a volé Peter non pas une, pas deux, mais trois fois lors du tout premier cocktail. Alors que son approche agressive frottait certaines personnes dans le mauvais sens, Peter a répondu en lui donnant la première impression de rose. Au cours des épisodes suivants, Hannah Ann semblait pouvoir obtenir le montage du méchant. Elle était une grande partie de la controverse de Champagne Gate avec Kelsey Weier, et sa confiance sans fin semblait frotter certaines femmes dans le mauvais sens. Après un certain temps, cependant, Hannah Ann a pris un siège arrière pour l’autre drame de la maison. Sa relation avec Peter s’est approfondie et elle n’était plus la source de conflits, ce qui l’a mise en bonne position pour se retrouver avec Peter à la fin de la saison.

Cette semaine, les deux finalistes de Peter, Hannah Ann et Madison Prewett ont pu rencontrer ses parents. Après avoir discuté avec les deux femmes, Barb a exprimé son sentiment que Hannah Ann était plus en phase avec la personnalité et les intérêts de Peter. Elle a dit à son fils qu’Hannah Ann était un “ange” mis sur cette terre pour être avec lui. Lorsque Peter a essayé d’exprimer qu’ils ne comprenaient pas à quel point il se souciait de Madison, Barb s’est lancée dans le moment désormais célèbre de sanglots déchirants rythmés par des demandes que Peter “ramène chez nous”. Barb a également dit à Peter qu’ils accueilleraient Hannah Ann à bras ouverts et qu’il ne devrait pas la laisser partir.

Alors que Barb n’avait rien d’autre que de belles choses à dire sur Hannah Ann, elle ne ressentait pas la même chose pour Madison. Au cours de leur conversation privée, Barb a déclaré que l’ultimatum que Madison avait donné à son fils était injuste. Madison a répondu en discutant de ses propres normes dans une relation, mais Barb ne l’a pas achetée. Elle a poursuivi en disant à Peter que Madison n’était pas là pour les bonnes raisons et qu’il devrait choisir Hannah Ann. Elle a affirmé: “L’intuition d’une mère n’a jamais tort.” Pendant son discours rempli de sanglots, cependant, Peter n’a pas trop bien répondu. Il a dit à sa mère qu’elle devait arrêter, car ses émotions fortes le poussaient clairement à remettre en question ses propres décisions.

Tout au long de la saison, les fans ont supposé que Barb pleurait sur Madison après s’être auto-éliminée de la série. L’épisode de ce soir a été une surprise pour la plupart des gens, d’autant plus que Peter semble avoir des sentiments plus forts pour Madison. L’interférence de Barb semble incroyablement injuste, surtout quand Peter essaie toujours de comprendre ce qu’il ressent. L’amour maternel est une chose, mais on a presque l’impression que Barb essaie de prendre la décision de Peter pour lui. C’est son choix, Barb! Vous pourriez au moins être favorable!

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

