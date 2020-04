Un chauffeur-livreur DoorDash a tiré sur à Philadelphie | .

Nous avons reçu un rappel brutal de l’importance des employés essentiels lorsqu’un chauffeur-livreur DoorDash a été abattu la semaine dernière. La dernière chose dont le monde a besoin en ce moment est une raison de plus de craindre de voyager.

Les services de livraison de nourriture sont devenus une partie importante de la façon dont les gens gèrent la distance sociale. Beaucoup de gens, en particulier ceux qui ont peur de voyager dans les épiceries, comptent sur les chauffeurs-livreurs pour à peu près tout ce qui n’est pas déjà à l’intérieur de leur maison. L’augmentation du travail des livreurs a également rendu ces services plus attrayants pour les chômeurs récents. Des entreprises comme DoorDash, Uber Eats et Shipt sont d’excellentes alternatives pour les personnes qui ont du mal à trouver du travail au milieu de la pandémie de coronavirus, car elles permettent aux travailleurs de choisir leurs propres heures et emplacements la plupart du temps.

Un de ces employés, un homme identifié uniquement comme William, a été la malheureuse victime d’une altercation à Philadelphie récemment. Selon NBC Philadelphia, William livrait de la nourriture pour DoorDash à un client, quand il a entendu ce qu’il pensait être des feux d’artifice. Une fois le son répété, il a réalisé que les explosions étaient des coups de feu et s’est enfui, fuyant pour sauver sa vie. Sa livraison allait à un client qui se tenait également à l’extérieur, et heureusement, aucune des deux personnes n’a été blessée lors de la fusillade. La police enquête toujours et aucune arrestation n’a été effectuée, mais il existe des séquences vidéo de l’événement illustrant l’évasion du conducteur.

William a eu la chance de repartir avec sa vie mais n’exprime pas beaucoup d’optimisme quant à l’altercation globale. Il a mentionné qu’il était récemment au chômage en raison de la pandémie et qu’il avait un enfant de 18 mois à la maison. Sa voiture, qui a également doublé en tant que véhicule de travail pour DoorDash, a vu sa lunette arrière brisée pendant le tournage, ce qui l’a laissé sans travail une fois de plus. Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait par un présentateur de nouvelles, il a répondu: «Vaincu … Je ne peux pas travailler et subvenir aux besoins de ma famille».

Il y a une frustration croissante parmi les chômeurs récents, comme en témoignent les manifestations à travers les États-Unis la semaine dernière. Bien que la vengeance sur l’idée que «assez c’est assez» en matière de distanciation sociale soit une question quelque peu distincte, cela vaut la peine d’être comparé à ce qui s’est passé avec William. Perdre ses moyens de subsistance en tant qu’employeur face à une pandémie est un problème inévitable, mais causé par un noble effort pour assurer la sécurité des personnes. Perdre un emploi à cause d’une attaque aléatoire comme celle de William est particulièrement déchirant car cela dissuade davantage les personnes qui ont déjà perdu leur emploi de chercher des alternatives. Pour quelque joie que cela puisse apporter aux gens, William a été contacté par la suite par un atelier de carrosserie automobile pour réparer sa fenêtre.

