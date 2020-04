Un écrivain de Bohemian Rhapsody écrit le biopic de Whitney Houston

En ce qui concerne les films biographiques, il y a quelqu’un qui est assez expérimenté: Anthony McCarten. Le dramaturge a également consacré toute sa carrière cinématographique à la matérialisation de projets basés sur la vie de personnages célèbres, des papes aux scientifiques de renom, en passant par les rock stars. Aujourd’hui, il a été annoncé que sa prochaine histoire restera dans la sphère musicale, car ce ne sera pas moins que le biopic de Whitney Houston.

Sous le titre de I Wanna Dance with Somebody, Deadline rapporte que la production est décrite comme «joyeuse, émotionnelle et émouvante». célébration de la vie et de la musique du meilleur chanteur pop R&B de tous les temps, à la suite de son voyage des ténèbres à la célébrité musicale, en même temps que les prix que cette célébrité lui a coûtés seront traités très franchement. Ce sera à la fois une saga complexe sur la recherche de la communion parfaite entre une chanteuse, ses chansons et son public, ainsi que l’histoire émouvante d’une simple Jersey girl essayant de rentrer chez elle. »

Avec cette prémisse, McCarten pourra très bien travailler, car les films avec lesquels il était auparavant impliqué, tels que Darkest Hour ou Bohemian Rhapsody, traitaient également avec ses protagonistes à la recherche de l’équilibre parfait entre sa vie privée et personnelle.

Le film sera apparemment réalisé par Stella Meghie, la créatrice qui a dirigé le drame The Photograph, et qui cette fois sera derrière la caméra pour travailler aux côtés de McCarten, ainsi que le producteur de musique Clive Davis et avec la belle-sœur de Whitney, Pat Houston, qui a également été son représentant pendant une grande partie de sa carrière, pour faire vivre les expériences de la diva sur grand écran.

Il n’y a pas encore de date pour la première de ce biopic de Whitney Houston, ni une actrice confirmée pour donner vie au chanteur I Will Always Love You, mais plus de détails sur le projet seront sûrement bientôt publiés.