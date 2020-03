Un endroit calme 2 a retardé sa date de sortie en raison d’un coronavirus

Partager

Un endroit calme 2 était l’un des films les plus attendus, qui n’est arrivé qu’en quelques jours au cinéma. Mais avec le coronavirus forçant la société à la quarantaine, John Krasinski a pris la décision de retarder sa libération.

Le coronavirus a été officiellement annoncé par l’OMS comme une pandémie mondiale, et la principale recommandation était de vous isoler dans une maison. Cela affecte sans aucun doute complètement le cinéma et les films qui étaient sur le point de sortir. L’un d’eux était Un endroit calme 2, dirigée par John Krasinski. Compte tenu de la situation dans le monde, l’acteur a décidé de reporter sa date de sortie.

Un endroit calme 2 a eu son avant-première à New York le 8 mars. Sa première était prévue le 19 mars en Espagne et le 20 mars aux États-Unis. Mais, en regardant ce que le coronavirus cause, Paramount Pictures a confirmé qu’ils reportaient leur première en Espagne et ils annonceront bientôt une nouvelle date. Pour sa part, John Krasinski Il l’a confirmé mondialement sur Instagram.

“À tous nos fans de” A Quiet Place “: L’une des choses dont je suis le plus fier est que les gens disent que notre film est l’une de ces choses que vous devez voir tous ensemble. Eh bien, en raison des circonstances de ce qui se passe dans le monde, ce n’est pas le meilleur moment pour le faire. Aussi excité que nous sommes de voir ce film… Je vais attendre de sortir le film jusqu’à ce que nous puissions TOUS le voir ensemble. Il part pour notre groupe de rencontres cinéma, à bientôt », a écrit l’acteur.

Jusqu’à nouvel ordre

Un endroit calme 2 est à nouveau en vedette par Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe. Rejoignez ce casting, Cillian Murphy y Djimon Hounsou. Le film reprend l’histoire de la famille Abbott juste après les événements de A Quiet Place. Dans ce nouvel épisode, les doutes sur le début de l’apparition des horribles créatures seront résolus. La famille trouvera d’autres survivants, comme Emmett, joué par Murphy.

Bien que les premières impressions de la suite aient assuré qu’il s’agissait d’un film spectaculaire, il faudra quelques mois pour le voir au cinéma.

