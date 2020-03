Un endroit calme 2 met presque en danger le mariage de John Krasinski

Un endroit calme 2 arrive au cinéma le 19 mars. Au milieu de la promotion, John Krasinki a révélé qu’une scène particulière mettait presque en danger son mariage avec Emily Blunt, la protagoniste du film.

Un endroit calme 2 Il est très proche des théâtres. À une époque où toutes les grandes franchises regorgent de scènes grandes et spectaculaires créées à partir d’écrans verts et bleus, cette suite rompt cette dynamique. John Krasinski, réalisateur et scénariste du film, a révélé qu’il y avait une scène particulière qui mettait en danger son mariage avec Emily Blunt, protagoniste du film.

Dans le podscat CinemaBlend ReelBlend, l’acteur de Le bureau parlé Un endroit calme 2. Si vous avez déjà vu les progrès de la suite, vous vous souviendrez sûrement de voir Emily Blunt conduire à pleine vitesse en marche arrière alors qu’un bus se dirige vers lui avec l’intention d’entrer en collision. Eh bien, selon John Krasinski, le coup a été tourné en un seul coup et tout était plus réel que le public ne l’imagine.

«L’astuce d’Emily est bien réelle. Je pense que j’ai risqué mon mariage quand je l’ai mise dans la voiture. C’est vrai. Comme quand j’expliquais sur le plateau toutes les choses qui allaient se produire et j’ai dit: “Tu vas frapper ce spécialiste, cette voiture vient vers toi et ensuite ce bus va s’écraser à 40 miles par heure”, a-t-il changé visage et dit: «Mais pas vraiment ». Et j’ai dit: “Non, non, le bus arrive jusqu’à 40 miles. C’est un vrai bus et ce bus frappe cette voiture et tout ce qui est totalement réel»»

Un énorme travail d’équipe

Sans aucun doute, le courage de Emily Blunt dans Un endroit calme 2 C’est pour se démarquer, mais un tir aussi brillant ne peut être réalisé sans une équipe où chaque département est parfaitement coordonné.

«Vous savez, tout ce que je dirai de ce moment, c’est que je n’ai jamais été aussi fier de faire partie d’une équipe. Parce que vous savez, tout le monde dit toujours quand il accepte un prix: “C’est pour mon équipe.” Et je ne doute pas que ce soit vrai. Je n’ai jamais vu une équipe plus dévouée que mon équipe dans ce film. Il n’y a eu aucun non. Je veux dire, chaque fois qu’une idée m’est venue et qu’elle disait: “Nous allons filmer ce plan”, tout le monde, pour être honnête, du studio et des producteurs était un: “Ça ne peut pas arriver.” Et mon équipe a dit: “Cela peut arriver.” C’était vraiment émouvant de voir, à la fin de ce plan, tout l’équipage courant au milieu de la rue, se cognant les cinq et se serrant dans les bras parce que nous avons fait quelque chose de presque impossible. Tout cela en une seule prise“.

Ici, nous vous disons quelles ont été les premières réactions au film. 19 mars dans tous les cinémas.

