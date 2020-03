Un endroit calme, partie II, libère quatre clips, de nouvelles images

Paramount Pictures a laissé une abondance de matériel de A Quiet Place Part II dans la nature, y compris quatre nouveaux clips et une foule d’images. Vous pouvez consulter les quatre clips ci-dessous pour le film, ainsi qu’une galerie avec à la fois des images de film officielles et des photos des coulisses. Le film est écrit et réalisé par John Krasinski et met en vedette Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy et Djimon Hounsou; il ouvre le 20 mars.

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Un endroit calme Images de la partie II