Un enseignant peut changer votre vie … Première bande-annonce de «One for all»

A Contracorriente Films a sorti la première bande-annonce de ‘Un pour tous», deuxième long métrage réalisé par David Ilundain (« B, de Brcenas ») qui devrait arriver dans les salles espagnoles le 15 mai, après avoir été adopté, en principe, par le Festival de Mlaga.

Le film est une production d’Inicia Films, Fasten Films, A Contracorriente Films, Bolo Audiovisual, Uno para todos AIE et Amalur AIE avec la participation de TVE, TVC, Movistar +, Rakuten Cinema et Aragn TV et le soutien de l’ICAA, ICEC , Le gouvernement de Navarre et MEDIA Creative Europe.

Le film, qui présente un scénario de Coral Cruz («Incerta Glria») et Valentina Viso («Mara et les autres»), met en vedette David Verdaguer («Perfect life»), Patricia Lpez Arnaiz («La peste») , Ana Labordeta, Clara Segura, Betsy Trnez et une série d’acteurs et actrices sélectionnés après un long casting.

“Un pour tous‘tourne autour d’un enseignant intérimaire qui assume la tâche d’être un tuteur de sixième année dans une ville qui lui est inconnue. Lorsqu’il découvre qu’il doit réintégrer un élève malade en classe, il rencontre un problème encore plus grave: aucun de ses camarades de classe ne veut qu’il retourne en classe.

