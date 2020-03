Un film de Netflix aborde les troubles après le mouvement # metoo – HITC

Le nouveau film de Netflix, Guilty, fait une énorme déclaration avec sa fin, alors expliquons-le alors que d’autres continuent à digérer son message.

Les films peuvent faire bien plus que divertir…

Bien sûr, beaucoup se tournent vers les films pour trouver du plaisir, mais si nous nous reposons vraiment et y réfléchissons, il y a tellement de choses que le cinéma nous a aidées à apprendre.

Souvent, les films peuvent aborder des sujets importants que nous comprenons déjà, mais parfois, il est si important de renforcer une morale partagée à travers notre production créative, en aidant à cimenter les idéaux qui nous rendent empathiques et, finalement, humains. S’il remplit ce devoir tout en étant divertissant, alors vous avez vraiment quelque chose.

Netflix l’a sorti du parc avec leur sortie cinématographique cette année, offrant les sensations vertigineuses des pierres précieuses Uncut Gems des frères Safdie au récent véhicule d’action Spenser Confidential. Cependant, le film qui fait des vagues et génère des discussions en ce moment est Guuch de Ruchi Narain, qui raconte l’histoire de Nanki (joué par Kiara Advani), qui s’enferme dans un drame déchirant lorsque son petit ami VJ est accusé de viol par son camarade Tanu.

Nous accompagnons Nanki dans sa recherche de la vérité, en arrivant à une conclusion digne d’attention.

Fin coupable

À travers une grande partie du film, nous traitons de thèmes de bravoure, de doute, d’acceptation et d’agression sexuelle, mais il est important que la fin garantisse que ces sujets sont pris très au sérieux.

Sur scène dans les derniers instants, KP admet être un témoin et l’antagoniste révélé est obligé d’accepter la honte de tous ses pairs, sortant de la scène et luttant contre une mer de shamers.

Nous entendons ensuite Nanki, qui s’ouvre enfin: «Je suis resté silencieux, juste parce que je voulais une vie normale comme tout le monde… mais cela ne me laisse pas une seule seconde. C’est toujours là, peu importe mes efforts. C’est toujours là. Peut-être parce que… parce que je l’ai gardé secret… notre secret, et ça me tue à l’intérieur… Je suis prêt à parler maintenant, mais est-ce que quelqu’un est prêt à écouter? »

Le film se termine ensuite par cette question qui persiste dans l’esprit de son public et celui des personnages que nous avons rencontrés. L’image des femmes se tenant par la main, à la fois dans la force et la solidarité, est réconfortante, mais il y a une image plus grande.

Netflix: fin coupable expliquée

Essentiellement, la fin manifeste et dramatique garantit que l’agenda du film ne peut tout simplement pas être ignoré.

Le personnage de Tanu cède presque complètement la place aux écrivains alors qu’ils rendent leur position sur les questions discutées aussi évidente que possible. Nous nous écartons presque du récit dans ses derniers instants pour consommer un message qui donne à réfléchir et qui tombe à point nommé, laissant la place à une brève conférence, renforcée par les statistiques qui marquent notre départ de Coupable.

Les statistiques indiquaient: «Un an après l’éclatement de #metoo en Inde, tous ceux qui ont été appelés sont de retour au travail… et aux fêtes. Pendant ce temps, 95% des violeurs en Inde ne sont toujours PAS condamnés. 97% des violeurs sont connus des victimes. De cela, nous sommes tous également… coupables. »

L’ennemi est le silence, et si nous nous taisons dans des situations qui ont besoin de notre soutien, nous aussi, nous sommes coupables. Votre ami n’est pas l’auteur de ces crimes, toujours la victime. Le secret étouffe la justice.

Encore une fois, cela est renforcé par les paroles de la chanson jouées au générique de fin: “mes lèvres ont commencé à parler.”

Les statistiques soutiennent que le mouvement #metoo n’a pas atteint ses objectifs, car les responsables de ces crimes n’ont pas été vraiment punis pour leurs actes. Des progrès ne peuvent être réalisés que s’il y a des conséquences – des conséquences réelles.

En veillant à ce que les victimes soient entendues et reçoivent toutes mesures de clôture, nous devons tous aider de toutes les manières possibles.

Le public de Twitter réagit à la fin coupable

Un certain nombre de téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour donner leur avis sur Guilty.

Certains pensent qu’il sensationnalise trop dans son approche, tandis que d’autres pensent qu’il frappe un vrai nerf. Découvrez une sélection de tweets:

